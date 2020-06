Aprueba la Agencia Europea de Medicamentos el primer fármaco para tratar al nuevo coronavirus 2020-06-26 08:11:21 / Haciendo Radio

El Remdesivir, un medicamento antiviral que impide que el virus se replique en el organismo, acaba de convertirse, por recomendación de la Agencia Europea del Medicamento, en el primer fármaco indicado en Europa para tratar a pacientes con la COVID-19 en estado grave. La indicación de este fármaco está de momento limitada a adultos y adolescentes, a partir de 12 años, que presenten la neumonía y que requieran aporte suplementario de oxígeno. La autorización definitiva para este uso del Remdesivir depende aún de la decisión de la Comisión Europea, que se pronunciará al respecto la semana que viene. El empleo de este antiviral para combatir a la COVID-19 está avalado, principalmente, por los resultados preliminares de un estudio publicado el pasado 22 de mayo en el New England Journal of Medicine, que concluye que el Remdesivir puede reducir la letalidad del virus en una proporción de entre el 7 por ciento y el 12 por ciento en pacientes graves, y propicia una recuperación más temprana de los enfermos.



Allanan la casa del exsecretario de Macri por el caso de espionaje ilegal



En medio de las causas abiertas de supuestos actos ilegales de espionaje cometidos por los servicios de inteligencia durante la gestión de Mauricio Macri, este jueves un juez ordenó allanar la casa de uno de los secretarios privados del exmandatario argentino. Durante el allanamiento, el juez Federico Villena Villena dio la orden de buscar todo tipo de dispositivos electrónicos, celulares, computadoras y discos rígidos en busca de evidencias. Villena, quien lleva uno de los expedientes abiertos desde la localidad bonaerense de Lomas de Zamora, en el marco de las investigaciones fue registrada la casa de Darío Nieto, exasistente personal de Macri y quien hasta ahora continúa trabajando con él, según reportaron varios medios de prensa. Nieto era el jefe de la exsecretaria de Documentación de la Casa Rosada, Susana Martinengo, quien presuntamente recibió en varias ocasiones en la sede presidencial a algunos de los espías involucrados en las presuntas acciones de espionaje que se cometieron por la Agencia Federal de Inteligencia, que dirigía Gustavo Arribas.



Avanza la COVID-19 en el Mundo y la OMS alerta de los rebrotes del coronavirus en Europa



La pandemia de la COVID-19 continúa su avance en el mundo y casi llega a 9,3 millones de personas contagiadas, mientras la Organización Mundial de la Salud alertó hoy sobre rebrotes en Europa tras el desconfinamiento. De acuerdo con cifras oficiales de la entidad, a nivel internacional se contabilizan nueve millones 296 mil casos del coronavirus SARS-CoV-2, así como 479 mil fallecimientos, en tanto América se mantiene como la región más afectada con 6,4 millones de personas positivas. Estados Unidos lidera la lista de países más impactados por la COVID-19 y registra 2,3 millones de casos y casi 121 mil decesos, seguido por Brasil, con 1,1 millones de enfermos y más de 52 mil muertes. Mientras, en los meses de marzo y abril Europa fue el epicentro de la pandemia y tras lograr cierta estabilización, muchos países decidieron poner fin al confinamiento y retomar paulatinamente las actividades normales. Al respecto, el director regional de la OMS, Hans Kluge, alertó sobre el incremento de los casos de la COVID-19 luego del relajamiento de las medidas restrictivas en varios países del viejo continente. Durante una conferencia de prensa desde Copenhague, Kluge aseveró que las advertencias de la OMS sobre la posibilidad de un rebrote se hicieron realidad y pidió a los países europeos un incremento de los esfuerzos para evitar una nueva crisis por el nuevo coronavirus. Con más de 2, 6 millones de casos confirmados de la COVID-19, Europa continúa reportando cerca de 20 mil nuevos contagios y más de 700 fallecidos a diario. Asimismo, el director regional de la OMS, Hans Kluge precisó que 30 países y territorios europeos registraron un aumento de los positivos de la COVID-19 en los últimos 15 días y en 11 de ellos tiene lugar una transmisión acelerada, que puede llevar de nuevo al límite a los sistemas de salud.



Cae la economía de Estados Unidos en el primer trimestre del año



La economía de Estados Unidos se contrajo un cinco por ciento en el primer trimestre de 2020 como consecuencia de los efectos negativos de la COVID-19, informó este jueves el Departamento de Comercio. De acuerdo con un reporte de la institución estadounidense, es la primera caída trimestral del país desde la crisis financiera de 2008, y se prevé que para el segundo trimestre la contracción se ubique en torno al 30 por ciento anual. En el informe del Departamento de Comercio de Estados Unidos sobre la evolución del producto interno bruto del trimestre enero-marzo se explica como la paralización durante dos meses de la actividad económica en el país se contrajo la economía a esos niveles y considera que la reapertura parcial pudiera influir leventemente al alza. En tanto, de acuerdo con la revisión de las previsiones mundiales del Fondo Monetario Internacional la economía estadounidense retrocederá un ocho por ciento este año frente al 6,1 por ciento estimado en el trimestre anterior.



Reportan en Beijing 11 nuevos caso del nuevo coronavirus y vaticinan que el que el repunte acabara en diez días



El Ministerio de Salud de China informó hoy de trece nuevos casos de la COVID-19, once de los cuales se registraron en Beijing, que se convirtió en el epicentro del último rebrote de la enfermedad que desde el pasado 11 de junio ha afectado a unas 280 personas en la capital, aunque las autoridades prevén que finalice en la próxima semana. Al respecto, el epidemiólogo jefe de la institución de Salud china, Wu Zun You, señaló durante una rueda de prensa que el brote de Beijing evoluciona en la 'dirección positiva' y vaticinó, que podrían dejar de darse nuevos casos de contagio en unos diez días. El nuevo brote que se originó en un mercado mayorista del distrito suroeste de Fengtai en Beijing ha afectado a unas 280 personas, según las últimas cifras, y ha motivado que las autoridades de la capital optaran por volver a las medidas de confinamiento decretadas cuando surgió el foco de la epidemia en la ciudad de Wuhan. Las nuevas medidas de confinamiento aplicadas en Beijing, si bien no han sido tan agresivas, y están más centradas en aquellas áreas urbanas más cercanas al mercado mayorista donde se detectó el nuevo foco de la COVID-19, pero han marcado las celebraciones del popular y milenario Festival del Bote del Dragón, que generará hasta el fin de semana cerca de 30 millones de desplazamientos por todo el país. Durante el jueves, no se ha producido ningún deceso por la COVID-19, por lo que el número de fallecidos se mantiene un día más 4 mil 634, mientras que el número de casos confirmados en el país ha ascendido hasta los 83 mil 462, y un total de 78 mil 439 pacientes han logrado superar al nuevo coronavirus, según informó el Ministerio de Salud de China.



Iniciará hoy el Tribunal Supremo de Brasil el juicio por las operaciones policiales en Río de Janeiro



El Supremo Tribunal Federal de Brasil comenzará hoy el juicio sobre operaciones policiales en varias comunidades de Río de Janeiro, después que una orden del ministro Edson Fachin las restringió en el estado durante la pandemia de la COVID-19. Según la policía, la decisión causa incertidumbre jurídica, pero la Fiscalía y la Defensa aseguran que la limitación no impide el trabajo de los agentes del orden. Esta resolución emitida por Fachin solo permite las operaciones policiales durante la pandemia en las favelas de Río de Janeiro en casos 'absolutamente excepcionales'. En tal sentido, el máximo órgano de justicia de Brasil señaló el caso del niño João Pedro, de 14 años, asesinado a tiros en su casa en una operación conjunta de la Policía Federal y Civil en el Complexo do Salgueiro, en Sao Gonçalo, Región Metropolitana de Río. También, la corte superior aseguró que la excepcionalidad de los casos debería ser bien justificados por escrito por la autoridad competente y comunicados al Ministerio Público del estado, órgano responsable del control externo de la actividad policial.



Presentó Venezuela nuevos documentos contra EEUU en la Corte Penal Internacional de La Haya



El canciller Jorge Arreaza anunció hoy que Venezuela presentó ante la Corte Penal Internacional de La Haya nueva documentación para ampliar la denuncia contra Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad. Durante una rueda de prensa desde Moscú, Rusia, donde viajó para participar en las conmemoraciones por el aniversario 75 de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, el jefe de la diplomacia venezolana informó acerca de la entrega de nuevas pruebas adicionales sobre el caso. También, Arreaza señaló que en el marco de esta denuncia le fue entregada una carta a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, un detallado informe donde se expone el alcance de las medidas coercitivas y unilaterales de Washington contra su país en medio de la pandemia de la COVID-19. Asimismo, la denuncia de Venezuela incluye los llamados del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, relatores de alimentación, deuda externa, orden equitativo y democrático, sobre la ilegalidad de esas medidas impuesta por Estados Unidos.

