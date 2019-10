Aprueba Congreso de Estados Unidos avanzar en juicio político contra Trump

El proceso de destitución de Donald Trump entró este jueves en una nueva fase, con el visto bueno de la mayoría demócrata de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, a favor de formalizar la investigación iniciada hace un mes y que hasta ahora se venía celebrando a puerta cerrada en varios comités.



El escrutinio de hoy reveló, por primera vez, mediante el sufragio y no con declaraciones, cuántos apoyos tenía el proceso de impeachment, que obtuvo el respaldo de 232 votos demócratas y de un independiente, contra 194 de los republicanos.



Dos diputados demócratas de distritos que ganó Trump, se sumaron a los republicanos en su negativa a continuar la pesquisa de cara al "impeachment" o juicio político contra el mandatario.



Con la votación favorable de hoy, el proceso pasará a ser encabezado por el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, el demócrata Adam Schiff.



La propuesta aprobada contempla la realización de audiencias públicas y la publicación de las transcripciones de los procedimientos que ya se hicieron a puerta cerrada. La iniciativa estableció también las reglas bajo las cuales los legisladores republicanos, y el propio Trump, participarán del proceso de juicio político, a medida que avanza. La ley no exigía que los miembros de la Cámara de Representantes votaran hoy para avanzar en el juicio político, lo que permitió a la Casa Blanca y los conservadores calificar el procedimiento contra Trump como opaco, ilegal e injusto. Pero con la opinión pública a favor de indagar a Trump por el escándalo conocido como Ucraniagate, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, cambió de opinión y autorizó el voto de este jueves.



En una carta a sus colegas, Pelosi destacó que el escrutinio permitiría eliminar cualquier duda sobre si la administración de Trump puede retener documentos, vetar testimonios, ignorar citaciones o seguir obstruyendo el trabajo de la Cámara.

I don’t know why the @HouseGOP is afraid of the truth. Every Member should support allowing the American people to hear the facts for themselves. Our democracy is at stake. #DefendOurDemocracy pic.twitter.com/fugbnRWYmd