Aprueba la FINA videoarbitraje para polo acuático

2018-12-11 12:51:51 / web@radiorebelde.icrt.cu

La Federación Internacional de Natación (FINA) aprobó hoy la utilización del sistema de videoarbitraje para las competencias de polo acuático. Durante el Congreso Extraordinario, celebrado Huangzhou en el marco del 14 Campeonato Mundial de Natación en Piscina de Curso Corto, la FINA decidió abrirle las puertas al videoarbitraje para elevar la justicia en el deporte y ayudar a los jueces.



Desprotege comité olímpico de Estados Unidos a gimnastas ante amenaza de abuso sexual



El Comité Olímpico de Estados Unidos dejó desprotegidas a deportistas ante amenazas de abuso sexual del otrora médico de la selección nacional de gimnasia Larry Nassar, según un informe. La fuente expuso que el exdirector ejecutivo de la entidad Scott Blackmun y el exjefe de rendimiento deportivo Alan Ashley fueron informados en julio de 2015 de las denuncias contra Nassar por el entonces director ejecutivo de la Federación de Gimnasia, Steve Penny.



No jugará Luis Suárez ante el Tottenham inglés en Liga de Campeones



El FC Barcelona concluirá la fase de grupos de la Liga de Campeones de fútbol con la ausencia de uno de sus principales goleadores, el uruguayo Luis Suárez, quien sufre molestias en la rodilla derecha. La escuadra blaugrana buscará sellar el liderato invicto en el apartado B de la competencia, cuando enfrente de local en el Camp Nou al Tottenham inglés, necesitado de sacar un buen resultado en la Ciudad Condal para asegurar la clasificación.



Se preparan Japón y México para el Premier 12



La selección japonesa de béisbol profesional y la liga mexicana de béisbol anunciaron juntas el ENEOS Samurai Japan Series 2019, dos partidos amistosos internacionales entre los equipos nacionales de ambos países. Los dos partidos se jugarán en el Kyocera Dome en Osaka el sábado 9 y domingo 10 de marzo. El primer partido se jugará de día, el segundo se programará por la noche. Los horarios reales de los partidos aún no se han confirmado.



No lograron nadadores cubanos obtener preseas en Mundial de Piscina Corta



Los cuatro nadadores de Cuba inscritos en el Campeonato Mundial de Natación en piscina de 25 metros debutaron este martes, en la urbe china de Hangzhou donde no lograron obtener medallas. Elisbet Gámez, Luis Vega, Andrea Becali y Armado Barrera intentaron mejorar sus marcas en la última competencia del presente año pero no lograron entrar en la etapa de semifinales. Elisbet, la principal ondina cubana, compitió en los 200 metros libres, donde concluyó en el lugar 21 con un



(Redacción Deportiva de Rebelde)