Aprueba Gobierno cubano medidas para impulsar la economía

2019-06-27 20:11:18 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Consejo de Ministros aprobó un conjunto de medidas para impulsar la economía, entre ellas un incremento de salario en el sector presupuestado y también de las pensiones, con lo que se beneficiará a más de dos millones 750 mil personas.



El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez anunció en su cuenta en Twitter que " se aprobaron medidas económicas para superar la actual situación y un incremento salarial en el sector presupuestado". Estas nuevas acciones llegan con el fin de impulsar una estrategia económica basada en el máximo aprovechamiento de las capacidades internas y del potencial humano con que cuenta el país.

El mandatario cubano explicó que estas medidas se adoptan a partir de las visitas a las provincias, los estados de opinión de la población, planteamientos en congresos como el de la Central de Trabajadores de Cuba y atendiendo a los problemas que afronta nuestra economía, agravados por la política hostil del Gobierno de los Estados Unidos.



Alejandro Gil Fernández, por su parte expresó que de manera general las medidas “están enfocadas a dar una mayor respuesta a las necesidades de la población y de la economía incentivando la activa participación de todos los actores en la búsqueda de soluciones en el enfrentamiento del cerco económico que nos impone el Gobierno de los Estados Unidos”.



Estas nuevas medidas buscan defender la producción nacional; diversificar e incrementar exportaciones, sustituir importaciones, fomentar encadenamientos productivos, potenciar la empresa estatal, avanzar en la soberanía alimentaria, promover el desarrollo local, cumplir la Política de la Vivienda, y poner la ciencia en función de resolver problemas.

Las medidas, al decir de Gil Fernández, se pondrán en práctica de manera paulatina, abracan disímiles aspectos como el incremento de las producciones nacionales, el autoabastecimiento municipal, los proyectos de desarrollo local, las inversiones, la circulación mercantil minorista, y el fomento de las producciones agropecuarias.



“No es el incremento salarial final al que vamos, pero es bastante significativo para las condiciones en las que estamos”, acentuó el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros al referirse al aumento salarial en el sector presupuestado.



El propósito es, aseguró, que esta decisión comience a aplicarse en el salario correspondiente al mes de julio, para que antes de concluir el verano los trabajadores reciban los primeros beneficios.



Alejandro Gil Fernández, precisó que el salario mínimo se incrementa a 400 pesos y el salario medio por trabajador se eleva entonces a 1 067 pesos. “Dicha medida comprende un millón 470 mil 736 trabajadores de los organismos de la Administración Central del Estado, los órganos locales del Poder Popular, las organizaciones y asociaciones, y tiene un costo estimado anual de 7 mil 50 millones de pesos”.



En el caso de la Seguridad Social, teniendo en cuenta los incrementos realizados en noviembre del 2018 a la pensión mínima, esta se mantiene en 242 pesos. El resto de las personas que en este momento no recibieron ningún aumento y perciben pensiones inferiores a 500 pesos, ahora serán beneficiados con la aprobación de las nuevas medidas.



En tanto, la Asistencia Social no tendrá cambios, atendiendo al aumento realizado en noviembre del 2018, cuando la cuantía mínima se fijó en 217 pesos.

La Ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, explicó además que se generalizará la aplicación de la Contribución Especial a la Seguridad Social a los trabajadores del sector presupuestado, como parte del principio de que todos aportemos al financiamiento de los gastos que respaldan las prestaciones por este concepto.



Igualmente, se especificó que los gastos por este incremento salarial no deben aumentar el déficit del Presupuesto del Estado aprobado para el año 2019.



En ese sentido, resulta imprescindible aplicar medidas de ahorro y ejercer un control estricto de los gastos, tanto de la actividad presupuestada como de la no presupuestada, así como recaudar todos los ingresos que se generan, tomando en cuenta las potencialidades y reservas aún presentes en la economía.



Acerca del sector empresarial, recordó el titular de Economía y Planificación que en el 2014 se descentralizó la aprobación de los sistemas de pago por rendimiento, se vinculó la formación y distribución del salario al cumplimiento de indicadores y se eliminaron las restricciones administrativas. A causa de esto, dijo, el salario medio se incrementó de 600 a 871 pesos al cierre de 2018.



Con el objetivo de evitar el efecto inflacionario de la medida, subrayó, el Ministerio de Finanzas y Precios dispondrá los mecanismos necesarios en toda la economía que permitan atenuar posibles incrementos de precios.



El Presidente Cubano convocó igualmente a estimular, por ejemplo, la venta de alimentos, de materiales de la construcción, de paquetes turísticos y de ofertas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA. En resumen, que todos pensemos en nuevas opciones, dijo.



El que se vaya a emplear, apuntó, tiene que ser el que más va a rendir, porque la medida no es para tirar el dinero, es para estimular al que trabaje y aporte más.

