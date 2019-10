Aprueba el Parlamento británico las elecciones para el 12 de diciembre

Aprueba el Parlamento britnico las elecciones para el 12 de diciembre

La Cámara de los Comunes aprobó que las elecciones generales en Reino Unido se realicen el próximo 12 de diciembre, una propuesta presentada por el primer ministro Boris Johnson. Con 438 votos a favor y 20 en contra, la medida fue ratificada y hoy será discutida en la Cámara de los Lores; de ser aprobado el proyecto, el Parlamento se disolverá el mismo día e iniciará una campaña breve por cinco semanas. También, los legisladores votaron en contra de una enmienda presentada por los laboristas que proponía cambiar la fecha de los comicios generales para el 9 de diciembre. Al respecto, Boris Johnson aseguró que es necesario tener un Parlamento "nuevo y revitalizado" que permita consolidar la salida del Reino Unido de la Unión Europea, proceso conocido como brexit, y espera lograrlo con las elecciones. Por su parte, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, comentó que estaban listos para enfrentar la nueva decisión "porque queremos poder decirle a la gente de este país que hay una alternativa a la austeridad y hay una alternativa a la desigualdad".



Comenzaron las vigilias en apoyo a Evo Morales



Diversas organizaciones sociales de Bolivia, se reunieron, en La Paz para realizar una vigilia constante para impedir el golpe de Estado que planea la derecha, liderada por el candidato perdedor de las elecciones presidenciales, Carlos Mesa. Estamos aquí como cooperativistas mineros, acompañados también por nuestros hermanos de diferentes organizaciones sociales en una marcha pacífica, en defensa de Bolivia, y en rechazo al intento de golpe de Estado que pretende la derecha, afirmó el presidente de la Federación de Cooperativas Mineras de La Paz, Feliciano Mamani. ¡Evo no estás solo!”, cantaban campesinos, indígenas, profesionales y obreros, quienes se concentraron frente a la Casa Grande del Pueblo para ratificar que el voto del pueblo no puede ser desconocido por el candidato opositor. Por otro lado, el presidente de Bolivia, Evo Morales, denunció que la violencia intenta tomar el palacio del Gobierno.



Critican demócratas y republicanos el ataque de Trump al testigo que colaboró con la investigación en su contra



Varias figuras demócratas y republicanas criticaron los ataques lanzados por el presidente Donald Trump contra el teniente coronel Alexander Vindman, quien testificó en la investigación de juicio político contra el mandatario estadounidense. En sus declaraciones Vindman, experto en Ucrania del Consejo de Seguridad Nacional, manifestó dos veces a sus superiores estar preocupado por los llamados de Trump a Kiev para que lanzara una investigación sobre el exvicemandatario y candidato presidencial demócrata Joe Biden. El experto explicó que según las informaciones periodísticas sobre el tema encontró alarmante el hecho de que el mandatario estadounidense y sus aliados condicionaran la entrega de ayuda exterior a Ucrania, y a que Kiev abriera esa y otra pesquisa para beneficiar políticamente a Trump. Mientras, que la estrategia de Trump fue tuitear o retuitear decenas de mensajes en los que negó haber incurrido en irregularidades, arremetió contra los demócratas por su manejo de los procedimientos de juicio político y cuestionó la credibilidad de Vindman. Por su parte, en una entrevista con la cadena de televisión MSNBC, Biden calificó de 'despreciable' el comentario de Trump sobre Vindman, a quien llamó 'un gran patriota'.



Calificó Jorge Arreaza de hipócrita posición de Unión Europea con respecto a Venezuela



El canciller Jorge Arreaza, calificó de hipócrita la postura de la Unión Europea con respecto al Plan de Respuesta Humanitaria, acordado entre las Naciones Unidas y su país para paliar las consecuencias del bloqueo de Estados Unidos. A propósito de esta rebatiña por recursos venezolanos, el Plan de Respuesta Humanitaria hecho por ONU en coordinación con el Gobierno bolivariano y organizaciones civiles, NO tiene, ni consigue fondos, a esos países no les interesa el pueblo venezolano. Hipocresía pura', escribió el jefe de la diplomacia venezolana en su cuenta en la red Twitter. Estas críticas de Arreaza se suceden en respuesta a la información publicada en el diario El País de España, que detalla que la jefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, informó que la comunidad internacional recaudó 120 millones de euros 'para el éxodo venezolano'. En agosto pasado, la ONU y el Gobierno bolivariano impulsaron ese plan, para brindar asistencia a 2 coma 6 millones de venezolanos, por lo que se requería la ayuda de 223 millones de dólares, para su ejecución.



Represión en ciudad sagrada, exacerba las protestas en Iraq



La represión a los manifestantes en la ciudad sagrada de Karbala, exacerbó las protestas contra el Gobierno en Iraq con irrespeto a un toque de queda y más muestras de rechazo a la clase gobernante. El enojo era evidente hoy en los congregados en la céntrica plaza capitalina Tahrir como continuidad de las manifestaciones de anoche, las más grandes desde una segunda ola de repudio al primer ministro Adel Abdel-Mahdi y la élite gobernante. Las fuerzas de seguridad estacionadas en el cercano puente de Joumhouria dispararon gas lacrimógeno a quienes intentaban abrirse paso hacia la Zona Verde, sede de oficinas gubernamentales y embajadas. En Karbala, según fuentes médicas y de seguridad, las fuerzas de seguridad abrieron fuego con munición real contra manifestantes y al menos murieron 14 personas y más de 850 resultaron heridas, mientras el número total de muertos desde que comenzaron los disturbios el Primero de octubre totaliza unos 250 y los heridos y lesionados suman casi 10 mil.



Continúa la investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Ecuador



La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) entregó este martes a la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el informe que documenta las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, en el marco de las protestas contra el 'paquetazo' del presidente de ese país, Lenín Moreno. Hoy, en el segundo día de entrevistas en Ecuador, la CIDH se entrevistará hoy con las víctimas de la represión de las fuerzas policiales durante el estado de excepción, que dejó varios muertos y cientos de personas detenidas y heridas, incluyendo jóvenes que perdieron un ojo o terminaron con sus "piernas destrozadas", según denunció la organización indígena. En el contexto de la represión policial a las protestas que paralizaron Ecuador entre el 3 y el 13 de octubre pasado, la CONAIE retuvo a manifestantes violentos y los expulsaron de las movilizaciones, hecho fue mencionado incluso por el mandatario ecuatoriano, quien reconoció al movimiento indígena por separar a los "elementos perniciosos" de las marchas pacíficas. También, la CONAIE informó la muerte de César Yucailla, de 32 años, quien tenía un trauma encefálico severo por disparos de arma de fuego.



Se preparan los líderes británicos para las próximas elecciones



El primer ministro británico, Boris Johnson, y el líder opositor Jeremy Corbyn se verían las caras en el Parlamento hoy por última vez antes de las elecciones generales del 12 de diciembre, y se esperaba Johnson y Corbyn se lancen ataques en torno al Brexit y el gasto público. El Partido Conservador de Johnson tiene una amplia ventaja en los sondeos de opinión, aunque los analistas señalan que las elecciones son impredecibles porque el Brexit cruza las líneas tradicionales de división por partidos. Se esperaba que Johnson y Corbyn intercambiaran ataques cuidadosamente preparados en la sesión rutinaria de preguntas al gobierno hoy, y esta será la última sesión de preguntas al primer ministro antes de que se suspenda el Parlamento para los comicios. Mientras que primer ministro Boris Johnson ha dicho a los legisladores conservadores que esta serán unas 'duras elecciones'.



