Apuesta México por la unidad la cooperación en la CELAC

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró hoy que México apuesta a la unidad regional y a fomentar la cooperación entre los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), al asumir la presidencia pro tempore de esa organización regional. Así se expresó López Obrador en la ceremonia oficial de instalación de la Presidencia pro tempore de México en la Celac para 2020, realizada en el Palacio Nacional. Poco antes, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, presidió la sesión plenaria de Ministros de Relaciones Exteriores donde informó sobre la propuesta del Plan de Trabajo para 2020 y suscribir lo acordado para su óptimo funcionamiento. La ceremonia se realizó sin asistencia de la prensa por lo cual se emitió un comunicado en el que se destaca la participación de altos dignatarios de la región y el papel de la Celac en materia de cooperación y desarrollo, así como su rol para alcanzar la unidad, la independencia y la integración de América Latina y el Caribe.



Realizan hoy en Francia nueva jornada de protesta contra reforma de jubilación



Una movilización nacional marca hoy la trigésima sexta jornada del paro en Francia contra la reforma de la jubilación, protestas con las cuales los sindicatos buscan aumentar la presión para que el gobierno retire esa propuesta. Las organizaciones convocantes, lideradas por la Confederación General del Trabajo (CGT), esperan reunir a cientos de miles de personas en Paris y otras ciudades, como ocurrió en las pasadas manifestaciones del 5, el 10 y el 17 de diciembre. La jornada comenzó con bloqueos de las terminales de buses en Paris, Lila, Havre y la Rochelle, como parte de la huelga con un severo impacto en el transporte público, sobre todo en la circulación de trenes y del metro parisino. También el tráfico vehicular amaneció afectado, con más de 360 kilómetros de embotellamientos en las arterias que enlazan a París con otras ciudades.



Llaman en Colombia a potenciar la paz y proteger a los líderes sociales



El movimiento Defendamos la Paz llamó la víspera a las nuevas autoridades territoriales a potenciar la paz y la protección de los líderes sociales. Contamos con ustedes para que, de conformidad con sus recursos y competencias, contribuyan a hacer realidad el anhelo de paz de los colombianos, expresó la organización en un mensaje divulgado cuando los nuevos gobernadores y alcaldes asumieron sus puestos después de ser elegidos en los comicios locales del pasado mes de octubre del 2019. Además, el movimiento significó que el Acuerdo de Paz firmado en 2016 por el Estado y la exguerrilla FARC-EP conlleva transformaciones estructurales para los departamentos y municipios de todo el país. Los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos y excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil ponen de manifiesto la urgencia de defender la vida y la necesidad de avanzar desde los territorios, remarcó en su comunicado el movimiento Defendamos la Paz.



Buscará la Cámara de Representantes limitar las futuras acciones de Trump contra Irán



La Cámara de Representantes de Estados Unidos votará hoy una resolución para limitar la capacidad del presidente Donald Trump de emprender futuras acciones militares contra Irán sin autorización del Congreso. Así lo anunció este miércoles la titular de ese órgano legislativo, la demócrata Nancy Pelosi, quien expresó en un comunicado que la semana pasada la administración del republicano realizó un ataque aéreo 'provocativo y desproporcionado contra oficiales militares iraníes de alto nivel' sin consultar con el Capitolio. Además, Pelosi añadió que esa acción de Trump puso en peligro a los miembros del servicio militar, diplomáticos y otros, y desde entonces 'el presidente ha dejado en claro que no tiene una estrategia coherente para mantener a salvo al pueblo estadounidense, lograr la reducción de la escalada con Irán y garantizar la estabilidad en la región'. La resolución que someterán a votación este jueves, la cual ordena al presidente Donald Trump que ponga fin al uso de las fuerzas armadas estadounidenses para participar en hostilidades contra Irán, a menos que el Congreso lo haya autorizado formalmente o si hay un 'ataque armado inminente contra Estados Unidos', señaló la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.



Admite Corte chilena un recurso sobre el uso bombas lacrimógenas contra los manifestantes



La Corte de Apelaciones de Valparaíso, en la zona central de Chile, declaró admisible un recurso de protección, interpuesto por el grupo artístico Murga Klandestina, que intenta impedir que los Carabineros continúen disparando bombas lacrimógenas como proyectiles contra los manifestantes. El abogado Luis Cuello, patrocinador del recurso, explicó que esta acción judicial tiene por objeto impedir que la policía uniformada siga utilizando estos elementos disuasivos contra los participantes en las protestas. Con esa resolución judicial adoptada por unanimidad, ahora los Carabineros, que había solicitado la inadmisibilidad del recurso argumentando que buscaba “instrumentalizar” el objeto de la acción de protección, cuentan con un plazo de ocho días para enviar todos los antecedentes. Por su parte, el abogado Luis Cuello criticó fuertemente a los Carabineros por no admitir la nueva resolución, y sostuvo que “es insólito que el General Hugo Zepeda haya pretendido impedir que la Corte revise ese recurso y proteja a las personas frente a estos graves ataques contra su vida e integridad física”.



Investigan las causas del accidente del avión ucraniano en Irán



El Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania indicó este jueves que un ataque de misiles figura entre las posibles causas del accidente aéreo del Boeing 737-800 ucraniano, ocurrido en la pasada madrugada del miércoles en Teherán, Irán y en el que perdieron la vida 176 personas. Según el organismo ucraniano, también se barajan las hipótesis de un ataque terrorista y de la explosión del motor debido a un fallo técnico de la aeronave. El avión, de la compañía Ukrainian International Airlines, se estrelló cerca del Aeropuerto Internacional Imán Jomeini poco después de despegar cuando se dirigía a Kiev, y todas las personas que iban a bordo fallecieron. Mientras, un funcionario iraní declaró que, al parecer, el siniestro se debió a un fallo técnico en el motor, que causó un incendio, de tal forma que el piloto no logró hacerse con el control del avión y evitar la caída, y argumentó que si se hubiera debido a un ataque de misil, la aeronave habría explotado directamente en el cielo. Por su parte, la Embajada de Ucrania en Irán subrayó que el accidente no fue resultado de un ataque terrorista.



Advierte el MAS que el gobierno debe terminar su gestión dentro de dos semanas



El dirigente opositor Andrónico Rodríguez puso el dedo en la llaga al advertir que el gobierno de facto debe cesar dentro de dos semanas, según la constitución y denunció la ausencia de garantías para las próximas elecciones. Por otro lado el régimen se sumó al oficialista Comité Cívico del oriental departamento de Santa Cruz a sus amenazas de represión contra las movilizaciones pacíficas anunciadas por Andrónico para el 22 de enero, cuando, según la Carta Magna, culmina el actual período constitucional iniciado en 2014. Además, el precandidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) ratificó que el próximo fin de semana las bases del MAS y de las organizaciones sociales integrantes del Pacto de Unidad, decidirán las medidas a tomar desde el 22 de enero. Hay que acatar a la Constitución que indica que el 22 de enero debe terminar el actual gobierno, lo que genera incertidumbre total “y lo peor es que quieren llevar adelante las elecciones generales en una situación en la que no hay garantías”, señaló dirigente opositor Andrónico Rodríguez.



Firmaran China y Estados Unidos acuerdo comercial de la fase uno la próxima semana



El viceprimer ministro chino, Liu He, presidirá una delegación comercial que viajará a Washington el próximo lunes para firmar el acuerdo de la fase uno con Estados Unidos, informó hoy el Ministerio de Comercio de China. La delegación china estará en Washington del 13 al 15 de enero para firmar el acuerdo de la fase uno con los Estados Unidos', dijo el portavoz del Ministerio de Comercio, Gao Feng. Mientras, el diario South China Morning Post informó que el viceprimer ministro Liu Hepospuso pospuso su viaje a Washington del día 8 ocho para 13 de enero después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará en Twitter que firmaría el acuerdo el 15 de enero en la Casa Blanca. Estados Unidos y China culminaron la primera fase de negociaciones comerciales el pasado 13 de diciembre, con la cual se logró la cancelación de nuevos aranceles a mercancías chinas que entrarían en vigor el día 15 del mismo mes.



