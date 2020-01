Apuesta Plan de la economía 2020 por potenciar el desarrollo de la empresa estatal socialista

Apuesta Plan de la economa 2020 por potenciar el desarrollo de la empresa estatal socialista





El Plan de la economía para el 2020 supone nuevos retos para el sector empresarial. Incentivar la mentalidad exportadora, una sustitución efectiva de las importaciones, así como el encadenamiento de la inversión extranjera con la industria nacional son algunas de las líneas directrices que marcarán los destinos económicos del sector empresarial.



En más de una ocasión, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha llamado a potenciar la empresa estatal socialista y eliminar las trabas que frenan su desarrollo. En tal sentido, el Plan de la economía para el 2020 tiene bien identificada 12 prioridades y dispone de 28 medidas que han sido aprobadas durante el año 2019.



En tal sentido, la viceministra del Ministerio de Economía y Planificación, Johana Odriozola Guitart, refiere que los análisis económicos, a todos los niveles, no solo deberán reflejar elementos contables y financieros, sino también reconocer aquellos elementos tangibles que son beneficios para el buen accionar de la entidad.



El encadenamiento productivo es uno de los conceptos más analizados en los últimos tiempos. La máxima dirección del país retoma, una y otra vez, la idea de encadenar la industria con aquellas empresas nacionales y extranjeras que le generen divisas al país.



Odriozola Guitart recordó que a mediados del año pasado se tomaron algunas medidas encaminadas a descentralizar las fuentes de divisas del país: “en los últimos meses del año pasado se abrieron tiendas que operan en moneda libremente convertible con el propósito de recaudar el dinero que salía del país por concepto de importación de personas naturales; sin embargo, la medida también pretende integrar a la industria nacional y que esta produzca con destino al comercio interno en divisas”, ejemplificó.



Otra de las medias aprobadas consiste en que aquellas entidades que comercien con empresas enclavadas en la Zona Especial de Desarrollo Mariel retengan el 50% de las divisas provenientes de las operaciones mercantiles con estas entidades.







Aquellas entidades que se puedan encadenar con empresas adscriptas al Ministerio de Turismo (MINTUR) o la empresa Tabacuba serán beneficiadas con el pago del 50% de su valor con respaldo de liquidez.



La viceministra de Economía y Planificación expresó que el país tiene aprobado para este año un plan de inversiones valorados en 12 mil millones de pesos un crecimiento significativo con respecto al estimado del año: “las inversiones tienen que rendir de acuerdo a lo planificado porque no podemos seguir gastando recursos”, agregó la directiva señala que en materia de inversiones todavía hay muchas cosas por resolver.



La empresa Estatal Socialista deberá repensar y rediseñar sus estrategias comerciales en pos de buscar nuevas fuentes de ingresos para costear inversiones que permitan desarrollar la industria nacional. Esquemas cerrados de financiamiento, autogestión de créditos financieros, eliminación de trabas en las relaciones contractuales entre la empresa y las formas de gestión no estatal propiciarán un cambio en la manera de pensar y hacer en pos de un crecimiento integral de la economía.

