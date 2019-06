Argentina merece otro gobierno, afirmó expresidenta Cristina Fernández

Argentina merece otro gobierno, afirm expresidenta Cristina Fernndez

2019-06-24

La ex primera mandataria y aspirante a la vicepresidencia en las próximas elecciones, Cristina Fernández, afirmó este domingo que Argentina merece otro gobierno. Al difundir un video en su cuenta de Twitter del Frente de Todos, la propuesta política con la que estará en las elecciones, escribió que ya es tiempo de todos los argentinos. La expresidenta se le ha visto muy activa en los últimos días en medio de la campaña electoral a punto de arrancar, camino a la primera fase de los comicios generales, las primarias del 11 de agosto venidero. También quien encabeza su fórmula aspirando a la presidencia, el exjefe de gabinete Alberto Fernández, difundió el mismo video del Frente de Todos y lo resaltó con varias frases, como Somos los que amamos a nuestro país y, Los que desde caminos distintos queríamos llegar a un mismo destino.

Vivir con la garganta y el estómago estrujados porque no sabemos qué es lo que nos va a pasar... eso no es una buena vida. #CristinaEnRosario pic.twitter.com/GkiVY4jEqb — Unidad Ciudadana 🇦🇷 (@UniCiudadanaAR) 21 de junio de 2019

Presidente del Parlamento libanés rechaza acuerdo del siglo



El presidente del parlamento de El Líbano, Nabih Berri, rechazó el llamado acuerdo del siglo mediante el cual Estados Unidos pretende comprar principios contra la causa del pueblo palestino, resaltan hoy en los informativos locales. La Casa Blanca no puede persuadir a este país, dijo, para que permanezcan para siempre los refugiados palestinos, a cambio de inversiones por millones de dólares. Berri reiteró que Kushner está equivocado si cree que, con esos dólares, comprará principios en El Líbano. Esos recursos, según explicó, pasarían a Jordania y El Líbano y otros países que acogen a una numerosa comunidad palestina, en un intento para que sean absorbidos por esas naciones.



Criticó el PT la cancelación de la asistencia del exjuez Sergio Moro a la Cámara de Diputados



El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil criticó la cancelación de la asistencia venidero miércoles del exjuez y ministro de Justicia, Sérgio Moro, a la Cámara de Diputados para que explique el escándalo que enfrenta por mensajes del sitio digital The Intercept, donde se reveló las conversaciones de Moro con fiscales e investigadores de la operación anticorrupción Lavo Jato a través de diferentes plataformas de mensajería para condenar a Lula. 'Se escapó?, ¿A que le teme Moro? La convocatoria fue transformada en invitación y él había marcado su ida. Ahora volverá a ser convocatoria. Moro tiene que dar muchas explicaciones a Brasil', escribió la presidenta del PT, Gleisi Hoffman, en la red social Twitter. El Ministerio de Justicia no explicó el motivo de la no asistencia de Moro a la Cámara de Diputados ni propuso nueva fecha. Según reveló el diario OGlobo, el ministro de justicia Sergio Moro no comparecerá el 26 de junio ante la Cámara de Diputados de Brasil, tal y como estaba previsto, y viajará a Estados Unidos dentro del marco de una visita en materia de Inteligencia y Seguridad. Desde el 9 de junio, el sitio digital The Intercept publica una serie de conversaciones de Moro con fiscales e investigadores de la operación anticorrupción Lavo Jato a través de diferentes plataformas de mensajería para condenar a Lula. Tales contactos de Moros con otros jueces demuestran una violación del Código de la Magistratura, por lo que la pasada semana Moro compareció y trató de justificar cínicamente sobre el contenido de los mensajes en la Comisión de Justicia del Senado. La inédita y comprometedora comunicación con agentes públicos hace emerger la duda sobre su imparcialidad, así como la falta de ética cuando era un juez federal y encarceló al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por supuestos hechos de corrupción.



Se reportan más de 1 500 muertos por el virus del ébola en el Congo



Más de mil 500 personas han fallecido por el virus del ébola en la República Democrática del Congo en el último año, informó el Ministerio de Sanidad de ese país centroafricano. Hasta el 23 de junio, se registraron un total de 2.239 casos de ébola, de ellos 2.145 confirmados y 94 probables; se contabilizaron 1.506muertos, de los que 1.412 fueron diagnosticados con Ébola y 621 personas fueron curadas, comunicó la institución de salud a través de su cuenta de Twitter. El brote más reciente de ébola registrado desde agosto de 2018 en las provincias de Kivu del Norte e Ituri es el más letal en la historia del país y el segundo del mundo por muertes y casos, tras la epidemia que se presentó en África Occidental en 2014. Por otro lado, las operaciones para mantener en control la epidemia en la República Democrática del Congo se ha visto dificultado por el rechazo de algunas comunidades a recibir tratamiento, los desplazamientos humanos masivos causados por conflictos tribales y la inseguridad en la zona, donde actúan grupos armados y milicias rebeldes que han atacado centros de atención a pacientes de ébola. Aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió no declarar la epidemia de ébola en el Congo, como una emergencia sanitaria internacional el pasado 14 de junio, sí alertó sobre los riesgos de infección en la región tras la aparición de los primeros casos en Uganda.



Jorge Arreaza rechaza las nuevas declaraciones del presidente de Colombia sobre Venezuela



El canciller venezolano, Jorge Arreaza, rechazo las declaraciones del presidente colombiano, Iván Duque, para instigar a un golpe de Estado contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores denunció además el aumento de los asesinatos y las tensiones sobre el conflicto armado en territorio colombiano. El pronunciamiento del titular de la diplomacia responde a las declaraciones del mandatario colombiano, quien llamó desde Europa a continuar el cerco diplomático contra el Ejecutivo de Caracas. Iván Duque en una entrevista concedida a Europa Press evitó referirse a la situación provocada en Colombia por el conflicto armado interno, pero enfatizó en la situación generada por la presencia migrantes venezolanos en su territorio.

Mientras Duque viaja por el mundo para promover golpes militares en Venezuela, en Colombia la crisis en Derechos Humanos se agrava dramáticamente. Vuelve la guerra, asesinan líderes sociales y ex combatientes casi a diario, producen más droga y más pobrezahttps://t.co/VxwPsjE9wt — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 23 de junio de 2019

Anuncia Trump que aplicará hoy nuevas sancionas a Irán



El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciará hoy un paquete de "sanciones adicionales” contra Irán, como parte de la escalada de tensiones entre ambas naciones. Sin ofrecer detalles, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, confirmó la víspera que Trump dará a conocer este lunes las medidas coercitivas unilaterales contra la república islámica. Pence subrayó que las sanciones buscan evitar que Irán desarrolle armas nucleares. El presidente estadounidense adelantó el sábado pasado que este lunes será anunciada una nueva ronda de medidas coercitivas unilaterales contra Teherán. En este contexto, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, se trasladó a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para abordar la crisis con el Gobierno de Teherán. Las tensiones entre Washington y Teherán siguen en aumento desde mayo de 2018, tras la retirada unilateral de EE.UU. del Plan de Acción Integral Conjunto -que buscaba limitar el desarrollo nuclear iraní- y la imposición de varias baterías de sanciones contra Irán. Entre otros sectores iraníes que se vieron afectados por las sanciones estadounidenses se encuentran el de las transacciones relacionadas con el petróleo, el energético, el automotriz, el comercio de oro y otros metales preciosos, y la adquisición de deuda soberana. Un año después Teherán respondió con la suspensión parcial de las limitaciones establecidas por el acuerdo nuclear.



