En Audio Ariel Sainz: Nos regimos por nuestro organismo deportivo

La Habana, Cuba.-El Presidente de la Federación Cubana de Voleibol, Ariel Sainz, manifestó que todos aquellos atletas que juegan a título personal en otras ligas, pueden regresar a jugar por nuestra selección nacional, siempre que se acojan a las políticas actuales del INDER.



“Existe una política general a nivel de país, pero cada deporte debe respetar el reglamento internacional. Lo primero que tendrían que hacer es dirigirse a la Federación Cubana y solicitar su reinserción, porque el que se contrató de manera independiente ya no responde a nosotros. Si se les aprueba el proceso, serían elegibles para la preselección nacional”, acotó.



En este sentido, el titular del deporte de la malla alta en Cuba, enfatizó que esto sería solo para aquellos jugadores que no han hecho cambio de federación. “Lo más importante es que se le permite a los atletas que en un momento determinado salieron del país volver y acogerse a las políticas actuales que está aplicando nuestro organismo deportivo. Aclaro, esto es solo para aquellos jugadores que no hayan realizado un cambio en su federación de origen y que actualmente juegan por otros países y ya no se les permite retornar”.

Sainz, señaló que en el pasado campeonato nacional se insertaron nueve jugadores que retornaron, pero en ninguno de los casos tienen nivel para representar al país. “Participaron con sus provincias pero no son elegibles porque no tienen el nivel para estar en el equipo Cuba, ni son perspectiva de la federación. Queda abierto el proceso para cualquiera que desee regresar, siempre y cuando cumpla con las exigencias que exige el INDER”.



Con respecto al amplio calendario internacional que tendrá el Voleibol cubano en el 2019, el máximo directivo de la disciplina dijo que el compromiso fundamental serán los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. “Estaremos compitiendo del 10 al 15 de junio aquí en La Habana, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, en el Torneo Challenger Continental, que a su vez es clasificatorio para el mundial. Después en la Copa Panamericana en México y posteriormente en los Juegos Panamericanos de Lima. Del 9 al 11 de agosto tendremos en Rusia la primera etapa clasificatoria para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y para el 20 de agosto la participación en Estados Unidos en un certamen clasificatorio para la Copa del Mundo”.



