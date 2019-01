Arlenis debuta tercera





La ciclista cubana Arlenis Sierra debutó esta temporada alcanzando el tercer puesto en la primera etapa del Santos Tour Down Under, que se desarrolla en Australia y culmina el 13 de enero.



Sierra completó el trayecto de 112,9 kilómetros detrás de la italiana Letizia Paternoster, del equipo Trek-Segafredo y la local Sarah Roy, Mitchelton Scott, en ese orden. El tiempo empleado para completar el trayecto por la mayoría de las pedalistas fue de 3:10:28 horas.



En un trayecto mayormente plano y con pequeñas elevaciones, la cubana que milita en el club Astana junto con su coterránea Jeydy Pradera, estuvo flotando en el pelotón durante todo el trayecto.



No compitió por ninguna de las metas volantes para la clasificación por puntos, donde culminó de líder en el apartado Roy, vistiendo el malliot azul. En tanto la también italiana Nadia Quagliotto, Ale Cipollini, vestirá en la siguiente etapa la camiseta de líder en la clasificación de montaña.



En el embalaje final Sierra no tuvo un tren de sprint de su equipo y tuvo que aprovechar el creado por Paternoster y Roy. En los últimos metros la europea no cedió y logró llevarse la primera etapa sobre sus rivales.





Al concluir la etapa de caribeña se ubica en la quinta posición de la clasificación general porque la llegada fue masiva, y esto provocó que las ciclistas que consiguieron puntos en las metas volantes también se hicieran con segundos de bonificación, y por esta causa se ubican primero que la granmense. Tal es el caso de las locales Chloe Hosking, Ale Cipollini, y Gracie Elvin, Mitchelton Scott.







Resumen de la etapa (en inglés):







Letizia Paternoster, haciendo historia



Paternoster hizo historia en esta etapa ganada en una de las carreras más importantes del mundo del ciclismo de ruta entre mujeres. El Santos Tour Down Under fue la primera carrera no europea incluida en la categoría UCI World Tour, nivel para los mejores eventos del orbe.



La italiana de 19 años de edad se convirtió en la más joven en ganar una etapa del tour, la primera de su país en conseguir el primer puesto en una etapa y la segunda no australiana en ganar una etapa, la anterior en conseguirlo fue la holandesa Kirsten Wild. Esta constituyó su primera carrera con su actual equipo y debutó con victoria.



En estos momentos la corredora es la mayor esperanza entre las mujeres para el futuro del ciclismo del país itálico. En 2016 consiguió la medalla de oro del Campeonato Mundial Junior en la persecución por equipos. En 2017 consiguió el primer puesto en varias modalidades en el Campeonato Europeo Junior, entre ellas, la carrera de eliminación, la carrera por puntos, el ómnium y la Madison.

