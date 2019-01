Arlenis sexta en el adiós

La Habana, Cuba.– La ciclista cubana Arlenis Sierra, líder del club Astana, terminó sexta en la cuarta y última etapa del Santos Tour Down Under, que se desarrolló en Australia y finalizó con un trazado de 42 kilómetros (km) y 500 metros (m). La local Chloe Hosking se impuso con tiempo de 1:02:38 horas y le siguieron la italiana Letizia Paternoster, Trek-Segafredo, y Rachele Barbieri, BePink, todas con el mismo tiempo.

La etapa se disputó en un circuito de 1 km y 700 m en las calles de Bartels Road donde se dieron 25 vueltas y la llegada a línea de meta fue masiva por lo que se decidieron los puestos en el sprint final.

Resumen de la cuarta etapa:



Con este segmento se completan los 376 km y 600 m que estaban contemplados para la competencia y cierra XXI edición del certamen categoría 2.1 en el UCI World Tour. En esta oportunidad, al igual que los dos años precedentes la local Amanda Spratt, se llevó el malliot de líder en la clasificación general. Spratt completó el trayecto en 10:27:26 horas y dominó la segunda etapa del tour donde consiguió una considerable ventaja de 43 segundos sobre su más cercana perseguidora. Además de coronarse en el segundo tramo la líder del Mitchelton Scott fue quinta en la tercera etapa y esto le permitió mantener la primera posición.

