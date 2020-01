Armando Ferrer: La afición matancera quiere más (+Audio)

Matanzas-. Los “Cocodrilos” de Matanzas regresan a una final cinco años después, esta vez bajo las ordenes de Armando Ferrer, quien ha tenido el debut soñado en la 59 Serie Nacional de Béisbol.



Los yumurinos, acariciaron la corona en las campañas 52 y 53, pero en ambas terminaron cediendo ante Villa Clara y Pinar del Río, respectivamente. En la presente contienda, muchos coinciden que se ha visto un Matanzas diferente, donde los jugadores no han tenido ningún tipo de presión.



Armando Ferrer, sabe que el sueño de la afición, que es llegar a lo más alto del podio 29 años después, está muy cerca pero vencer a Camagüey no será tarea fácil.







El MVP de la postemporada de la Liga Profesional de Japón, Yurisbel Gracial, ha demostrado que es el pelotero más completo que hay en la actualidad en nuestra Serie Nacional. Ante el pitcheo tunero remolcó 7 compañeros para la goma y bateo 375, con un OBP de 412.

A pesar de que Matanzas produjo carreras en la semifinal ante los “Leñadores”, su cuarto y quinto bate, Erisbel Arruebarruena y Javier Camero, no le aportaron a la ofensiva, solo 4 remolques entre los dos.