Armando Morales en el centro del escenario (+Fotos)





Este 22 de enero, el director del Teatro Nacional de Guiñol de Cuba, Armando Morales recibe el Premio Nacional de Teatro 2018, por su consagrada trayectoria de más de 50 años en el arte de las tablas.



El jurado que entregó el galardón lo integraron la teatróloga Bárbara Rivero, el profesor y crítico teatral Osvaldo Cano, los actores y directores Carlos Pérez Peña y Pancho García y, en calidad de presidenta, la actriz y directora Fátima Patterson, quien recibió este lauro el pasado año.



Por unanimidad se reconoció en Armando Morales “su generoso magisterio hacia los jóvenes”; la calidad de sus unipersonales, “parte de la memoria viva del teatro cubano”; su trabajo en función del desarrollo de las artes escénicas en diferentes regiones del país y su participación en numerosos eventos en Latinoamérica y en diferentes países del mundo.







Armando Morales es actor titiritero, diseñador, pintor y director artístico. Forma parte de la membresía de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba desde 1970 y entre 1990 y 1999 presidió la Sección de Teatro para Niños de la Asociación de Artistas Escénicos. Además, pertenece al Comité de Expertos del Consejo Nacional de las Artes Escénicas y al Comité Cubano de la Unión Internacional de la Marioneta. Desde 1999 labora como profesor titular de la Universidad de las Artes (ISA), en función de que no muera el arte de los títeres.







Ha trabajado con agrupaciones de América, Europa y África. Su aval como teatrista incluye más de 100 títulos de dramaturgos cubanos y extranjeros. Sin embargo, uno de sus más reconocidos aportes al arte escénico contemporáneo es su trabajo titiritero y su entrega al Teatro Nacional de Guiñol.



Sobre este arte, dijo en una entrevista: “Hacer títeres no es tener solamente voluntad, es también tener estudios, trabajo teórico, tener conceptos. Todavía esas lagunas en algunos espectáculos se ven. A veces percibo, ciertas aristas de improvisación, de lugares que si no son comunes, al menos les faltan contenidos, les falta presencia y los recursos están un tanto dispersos, eso falta. ¿Qué los salva? La juventud, la fuerza, ciertos aspectos que son lo inusitado, lo que no está establecido, y esa aventura siempre será bienvenida”.





