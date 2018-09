Arranca fuerte Haddad su carrera por la presidencia de Brasil

2018-09-14 10:13:19 / web@radiorebelde.icrt.cu

El candidato presidencial de la coalición El pueblo feliz de nuevo, Fernando Haddad, arrancó fuerte su camino hacia el Palacio de Planalto, según resultados de una encuesta que se dio a conocer la víspera, publicó Prensa Latina. Haddad, quien fuera designado por el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores, como su sustituto como candidato en las próximas elecciones presidenciales en el mes de octubre, el sondeo mostró que Haddad alcanza un 22 por ciento de la intención de votos y asume el liderazgo, la encuesta realizada por la Central Única de los Trabajadores (CUT) y el Instituto Vox Populi entre los días 7 y 11 de septiembre. Con ese resultado, el ex ministro de Educación durante el Gobierno de Lula asegura su presencia en un segundo turno y desplaza además al aspirante de la extrema derecha Jair Bolsonaro del Partido Social Liberal, que consigue el respaldo de un 18 por ciento de los potenciales votantes. Después se ubican el candidato del Partido Democrático Laborista (PDT) Ciro Gomes, que registra un 10 por ciento de intención de voto; Marina Silva, de la Red Sustentabilidad con un 5 y el pretendiente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), el ex gobernador de Sao Paulo Geraldo Alckmin con 4.



Muestran movimientos sociales su solidaridad con Venezuela en Ginebra



Movimientos sociales de varias partes del mundo respaldaron al pueblo de Venezuela ante las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los Gobiernos de Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados de la región, publicó Prensa Latina. Durante el foro de solidaridad insertado en el 39 Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), celebrado en Ginebra, Suiza, las organizaciones denunciaron cómo los ataques permanentes afectan los derechos humanos de los venezolanos. En este sentido, la representante de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU), Azalia Arias, enfatizó que están presentes en la actividad para denunciar el bloqueo impuesto al pueblo venezolano, esto a partir de que ejercen su derecho a la libre determinación, por lo tanto, se le castiga. Por su parte, el representante de la Organización Francesa Le Pont, David López, quien fuese acompañante internacional en las elecciones presidenciales del 20 de mayo, expresó que durante su estadía en Venezuela pudo percibir cómo las medidas económicas, políticas y sociales afectan el desarrollo de la población. El encuentro de solidaridad con Venezuela, en Ginebra estuvo liderado por la Organización Social para la Defensa de los Derechos Humanos (Sures) y la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM). Por último, los movimientos sociales exhortaron a la Organización de Naciones Unidas a pronunciarse frente a las medidas coercitivas unilaterales impuestas a Venezuela.



Realizaron los docentes argentinos un paro nacional



Miles de docentes argentinos se movilizaron la víspera frente al Congreso Nacional, en el marco de un paro nacional para en reclamar mejores salarios, más presupuesto, mejor infraestructura y la sanción de una nueva ley de financiamiento, reportó la agencia china Xinhua. El paro nacional fue convocado por la Confederación de Trabajadores de Educación de la República Argentina (CTERA) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP) y comenzó con una concentración en la puerta del Palacio Sarmiento, sede del Ministerio de Educación, desde donde miles de maestros marcharon al Palacio Legislativo. Frente al Congreso, frente a los representantes del pueblo y con la Casa de Gobierno a nuestras espaldas, dos símbolos de la democracia decimos, no tenemos miedo. Lucha, lucha y más lucha, afirmó Mirtha Petrocini, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses. Esta lucha continúa, por escuelas seguras, por condiciones dignas de enseñar y aprender, por salarios justos, por salarios dignos, por más presupuesto, añadió la dirigente sindical. Mientras, la titular de CTERA, Sonia Alesso, declaró que la protesta se realizó para decirle al gobierno del presidente Mauricio Macri que queremos presupuesto para la Educación. Paralelo al paro de carácter nacional, docentes de la provincia de Buenos Aires y de Capital cumplían la segunda jornada de medidas de fuerza, en demanda de un aumento salarial superior al ofrecido por las autoridades y de un mayor presupuesto educativo.



Abren las dos coreas nueva oficina de enlace



Las dos Coreas abrieron hoy una nueva oficina de enlace en la localidad norcoreana de Kaesong; una nueva señal del acercamiento entre ambos países y antes de la visita del presidente surcoreano, Moon Jae-in, a Pyongyang la próxima semana, informó la agencia mexicana Notimex. Esta nueva oficina es una muestra del cumplimiento del acuerdo que los mandatarios de las dos Coreas alcanzaron durante su cumbre de abril y será un canal de comunicación a fin de ayudar a facilitar la cooperación intercoreana en diversos frentes. El establecimiento de la oficina se produce menos de una semana antes de que el presidente surcoreano Moon Jae-in y el líder norcoreano Kim Jong-un sostengan su tercera cumbre en Pyongyang. La oficina se encuentra en ubicada en el parque industrial Kaesong utilizada para un proyecto de cooperación económica conjunta entre las dos Coreas.



Entró el huracán Florence al territorio de Estados Unidos



El huracán Florence tocó tierra de Estados Unidos por el estado de Carolina del Norte, dejando a su paso intensas lluvias, inundaciones, árboles y varias estructuras derribadas, y más de 150 mil hogares y negocios sin energía eléctrica. Florence descendió a categoría Uno, con vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se prevé que el huracán provoque un deterioro en las condiciones meteorologías este viernes, con intensificación de las lluvias, desbordamiento de ríos y encrespamiento del oleaje costero en Carolina del Norte, del Sur y Virginia, que junto a Georgia y Maryland ya han declarado el estado de emergencia. Entretanto, más de mil 300 vuelos han sido cancelados a lo largo de la costa este de Estados Unidos para este fin de semana.



Huyen de Filipinas miles de personas por fuertes lluvias y vientos tifón Mangkhut



Fuertes vientos e intensas lluvias azotan hoy el norte de Filipinas, a causa del tifón Mangkhut que tiene vientos sostenidos de más de 200 kilómetros/hora, lo que ha obligado a miles de personas a huir de sus casas. También decenas de vuelos domésticos e internacionales fueron cancelados hasta el domingo y unos 4 mil pasajeros han quedado varados en diversos puertos del este y centro de este país asiático, compuesto por miles de islas, y las autoridades prohibieron la navegación marítima. Además, las clases fueron suspendidas hoy y las oficinas del Gobierno permanecen cerradas, y las autoridades pidieron a unas 800 mil personas que buscasen refugio, pero hasta la mañana de hoy tan sólo unas 9 mil personas lo hicieron, según señaló el portavoz del Consejo Nacional de Reducción de Desastres, Edgar Posadas.



