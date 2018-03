Arrecia emergencia ambiental en Colombia por derrame de petróleo

2018-03-31 08:21:31 / web@radiorebelde.icrt.cu

La crisis ambiental desatada en el departamento colombiano de Santander por el derrame incontenible de crudo de un pozo de la empresa estatal Ecopetrol tiende a agudizarse, alertó la alcaldesa Francy Álvarez. La máxima autoridad de la alcaldía del municipio de Barrancabermeja dio a conocer que el cráter del pozo, en el que comenzó la emanación de crudo hace casi un mes aumentó de tamaño, y se teme que el terreno colapse, así se pudo comprobar tras volver analizar el lugar que dio origen a la tragedia ambiental. Ante la gravedad de los hechos, la alcaldesa pidió que las autoridades del Ministerio de Minas, que rige la política de los hidrocarburos en el país, se presenten en Barrancabermeja. Trascendió ayer además que habitantes del municipio realizaron un plantón frente a la refinería de Ecopetrol por considerar que la empresa no ha dado una respuesta efectiva ante los daños causados, en particular en cuanto a la contaminación sufrida en las fuentes hídricas. Hasta el momento se reporta asimismo la muerte de más de tres mil animales y serias afectaciones a la flora, perjuicios que -de acuerdo con evaluaciones preliminares- tardarían más de 20 años en resarcirse. Claudia González, directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia, declaró que se contaminaron 49 cuerpos de agua de la zona. También se conoció que en las últimas horas arribó al país una máquina procedente de Houston, Estados Unidos, con la que se aspira a poner fin al afloramiento de crudo en el referido pozo de Barrancabermeja.



Causa la represión israelí 14 muertos y más de mil heridos en la Franja de Gaza



El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza anunció que con la muerte hoy de Bader Fayek Al Sabbagh, el número de víctimas mortales de la represión israelí a manifestantes palestinos se elevó hoy a 14, publicó Prensa Latina. También la misma fuentes informó que a 1 416 asciende la cifra de civiles lesionados cuando soldados de Tel Aviv dispararon con balas de combate y lanzaron gases lacrimógenos contra los participantes de la Gran Marcha del Retorno que se concentraron en cinco localidades dentro de la Franja Gaza. La movilización palestina, que incluyó el levantamiento de campamentos improvisados en las cercanías de la frontera, proseguirá hasta el 15 de mayo, cuando se conmemora la Nakba (catástrofe), fecha de la creación del Estado de Israel y el inicio del éxodo forzoso de unos 750 mil palestinos de sus tierras ancestrales. Por otro lado se informó que Israel atacó tres sitios del movimiento Hamas en la Franja de Gaza con fuego de tanques y un ataque aéreo después de un presunto intento de ataque con armas de fuego por parte de los palestinos a lo largo de la frontera, de acuerdo con las Fuerzas de Defensa de Israel, sin que se reportaran víctimas. En 1976, la policía israelí disparó y mató a seis palestinos mientras protestaban por la expropiación israelí de grandes extensiones de tierra palestina, y desde entonces los palestinos han conmemorado el 30 de marzo como el Día de la Tierra con grandes protestas en la Cisjordania ocupada, Jerusalén oriental y la Franja de Gaza.



Anuncian los bancarios argentinos un nuevo paro



Los trabajadores bancarios de Argentina convocaron a un paro de 48 horas a partir del próximo 3 de abril, en rechazo a la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Mauricio Macri, que se niega a aumentar el salario al gremio, reportó Telesur. Al respecto el secretario general de la Asociación bancaria, Sergio Palazzo, afirmó que la huelga se extenderá hasta el viernes 6 de abril, en caso de no concretar un acuerdo con el Gobierno. Los índices de precios son contundentes, por lo que la propuesta empresarial no alcanza. Si no se llega a un acuerdo paritario la semana próxima habrá huelga el 6 de abril y otra de 48 horas durante la semana posterior a esa fecha, declaró Palazzo. Este sería el cuarto llamado a paro bancario realizado en lo que va de año en el país por la negativa del Gobierno argentino de aumentar la oferta salarial y las condiciones a los derechos laborales.



Unos 1.500 rebeldes sirios y sus familiares son evacuados de Guta Oriental



Unos mil 500 rebeldes sirios y sus familiares, y otros civiles fueron evacuados en las últimas horas desde la región de Guta Oriental, cerca de Damasco, en virtud de un acuerdo con las autoridades sirias. Según informó hoy el Observatorio Sirio de Derechos Humanos el convoy, formado por más de cien autobuses, está dividido en dos grupos, salieron de la Gutha Oriental hacia áreas en manos de las autoridades sirias que se encuentran en los alrededores de Damasco. Mientras continúa la salida de personas de Guta Oriental hacia áreas en manos de las autoridades sirias de los alrededores de la capital. De acuerdo a los datos del Observatorio, al menos 107.000 personas huyeron de lugares en poder de los grupos islamistas a zonas controladas por el ejército sirio a través de los corredores humanitarios habilitados por los efectivos gubernamentales. Por otra parte, el Observatorio informó de que las fuerzas leales al presidente Bachar al Asad continúan movilizando tropas alrededor de Duma, la única ciudad de Guta Oriental que queda en manos de los rebeldes, mientras prosiguen las negociaciones en la zona. Rusia anunció ayer que se había llegado a un acuerdo de evacuación con la facción islamista el Ejército del Islam, que controla Duma, pero este grupo negó esa información y reiteró su rechazo a abandonar la población. EFE



Rusia acusa a Londres de 'provocación' por registrar un avión de Aeroflot



La embajada rusa en Londres acusó hoy al Reino Unido de 'provocación' por el registro de un avión de Aeroflot que aterrizó el viernes en el aeropuerto de Heathrow y que relaciona con el caso del doble espía Serguéi Skripal. Un portavoz de la legación diplomática señaló que agentes de la Fuerza de Fronteras británica y de la Aduana trataron en un principio de registrar el avión sin la presencia de la tripulación, si bien después se permitió al comandante estar presente. El portavoz de la embajada afirmó que “Hemos sido testigos de otra evidente provocación por parte de las autoridades británicas. Agentes de la Fuerza de Fronteras y de la Aduana han registrado la aeronave que operaba los vuelos 2582/2583, Moscú-Londres-Moscú. Este tipo de actos es insólito”.



Religiosos venezolanos marcharán por la paz de Venezuela



Religiosos venezolanos protagonizarán hoy, Sábado de Gloria de la Semana Santa, una marcha en esta capital denominada Gran Caminata por la Paz y Prosperidad de Venezuela, en respaldo también al presidente Nicolás Maduro. De acuerdo con la Agencia Venezolana de Noticias, el recorrido lo organizó la Capellanía de Caracas y tendrá como parte de su recorrido el bulevar de Sabana Grande hasta llegar a la estación del Metro de Plaza Venezuela, dos de los sitios más concurridos por los caraqueños. De igual modo, las autoridades venezolanas organizaron numerosas actividades para los días de asueto por las celebraciones de la Semana Santa y para este sábado los vacacionistas disfrutarán también de conciertos en todo el país. La víspera, el ministro de la Juventud y Deporte de Venezuela, Pedro Infante, consideró un éxito el Festival Recreativo y Deportivo que el gobierno organizó para estos días de vacaciones.



(Haciendo Radio)