Arte Para Papá, una opción para disfrutar en familia

Arte Para Pap, una opcin para disfrutar en familia



Fotos: Sergei Montalvo Aróstegui.



El homenaje que dedica el Fondo Cubano de Bienes Culturales a todos los padres comenzó en La Habana el pasado 7 de junio, y hasta el recinto ferial PABEXPO llegaron artesanos, expositores, diseñadores, creadores de proyectos, artistas todos, para comercializar sus productos y posicionarse entre las más demandadas opciones de la familia cubana.



Con una colección pensada estrictamente para la población masculina, especializada en camisas y chores de hilo, el reconocido proyecto del diseñador Mario Freixas ocupa uno de los stands en la feria Arte Para Papá.



“El público debe llegarse a nuestro stand porque aquí podrá encontrar un producto con muy buena confección, un tejido que es muy propio para el clima cubano, y un diseño juvenil, alegre y apropiado para todas las ocasiones”, afirmó Rigoberto Zayas Amore, promotor cultural del proyecto.







Desde hace muchos años Freixas mantiene una participación constante en las Ferias de Artesanía, Arte Para Mamá y ahora en su debut en Arte Para Papá. No obstante, los seguidores de su línea de ropa pueden encontrar sus ofertas en la sede habitual del proyecto, sita en calle Galeano, número 62, entre Neptuno y Concordia, municipio Centro Habana.



A tono con el motivo principal de esta feria, que se desarrolla previo al Día de los Padres, desde Las Tunas, Balcón del Oriente Cubano, llega otra propuesta dirigida fundamentalmente a los hombres, especializada en artículos de piel como billeteras y cintos.



Al decir de uno de sus miembros, el joven Yoni Hernández Corrales, “el evento es una oportunidad para diversificar la capacidad creadora de los artesanos y dueños de proyectos”, aunque gracias al Fondo Cubano de Bienes Culturales, el suyo tiene su espacio en cada provincia durante todo el año.







“Nos gusta trabajar en cuanto a las terminaciones para ofertar un buen producto. Yo considero que hemos venido desde menos hacia más, y hemos crecido en calidad, por lo que nuestra mercancía ha ganado aceptación”.



Desde los tres hasta los 12 CUC oscilan los precios de los cintos que comercializan los representantes tuneros, mientras que las billeteras se venden a cinco y seis pesos convertibles. También comercializan guantes de béisbol, hebillas para los cintos y carteras para las mujeres.



No porque la feria esté dedicada a los padres, solo ellos son complacidos. Durante su concepción, los organizadores del evento tuvieron en cuenta también las demandas femeninas en cuanto a calzado, textiles, plantas ornamentales, vajillas, útiles para el hogar, muebles, y los productos habituales que oferta ARTEX como las sombrillas, los abanicos y las cortinas de baño, entre otros.











Por eso Karen Santín y sus diseños de la marca Tanya no podían dejar de asistir a la feria Arte Para Papá. La ocasión es propicia para poner a disposición de los clientes las novedades de su colección, que son guayaberas de lino y pulóveres para hombres, aunque lo que distingue esta línea son los artículos femeninos.







“El proyecto Tanya se enfoca en la mujer cubana, latina y caribeña que siempre quiere lucir bien. Por eso usamos telas frescas, de algodón, lino, seda, pero sobre todo viscosas que son algodones elastizados”.



Hasta el 15 de junio el recinto ferial PABEXPO abrirá sus puertas de 10 de la mañana a cinco de la tarde, una opción que se puede disfrutar en familia.

