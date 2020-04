Artex: 31 años promocionando el arte cubano

Artex: 31 aos promocionando el arte cubano

Cataloga como decana en Cuba de las empresas culturales comercializadoras por lograr ingresar los mayores aportes económicos al fondo de desarrollo de la cultura, Artex, Promociones Artísticas y Literarias, arriba este primero de abril a su aniversario 31. Creada en el año 1989, con el objetivo principal de asumir la gestión, promoción y comercialización para el exterior de artistas cubanos dedicados a interpretar la música en vivo, los espectáculos, la danza y el arte circense. Desde entonces la profesionalidad y sentido de pertenencia de sus fundadores resultaron ser sus principales fortalezas. Hoy esos valores siguen distinguiendo su quehacer. En breve tiempo, los resultados en el perfeccionamiento profesional en la promoción y comercialización, hicieron posible que su campo de acción se ampliara hacia otras direcciones. Por lo que una institución integrada en sus inicios por 43 trabajadores, en la actualidad posee un total de 4328, en todo el país. La principal promotora y comercializadora de arte cubano, está conformada por siete agencias, entre ellas, las de representaciones artísticas Musicalia y Clave Cubana. La agencia Bis Music, casa discográfica y editora musical; Soy Cubano agencia exportadora; Ediciones Cubanas, sello editorial que comercializa libros físicos y digitales; D´Arte, encargada de brindar servicios profesionales y técnicos en diferentes modalidades, y Paradiso, única agencia de turismo cultural en Cuba. A la que se unen la División Comercial Lauros, principal importadora del Ministerio de Cultura; la División Logística, 15 sucursales, más de 260 tiendas y más de 80 centros culturales en todo el país. Retos e intensas jornadas de entrega laborar, sentido del deber y pertenencia por parte de sus artistas y trabajadores, permiten aseverar que cada uno de los méritos alcanzados por Artex a lo largo de sus 31 años, han ido encaminados al financiamiento y desarrollo cultural del país, al mantenimiento o recuperación de escuelas de arte, cines, teatros, casas de cultura y otras entidades culturales, a la remodelación y reaperturas de centros culturales, tiendas e instalaciones, teniendo como premisa la calidad, aspectos que le han permitido mantener su condición de institución destacada dentro de las que se dedican a la promoción y comercialización del producto cultural cubano.



Músicos cubanos graban himno de Queen para enfrentar confinamiento por coronavirus



Músicos cubanos preparan una versión del himno de la banda Queen, «We Will Rock You», enfocada en apoyar a las personas durante el aislamiento social por la pandemia de coronavirus y provocar que todos, a pesar de la distancia, se sientan más unidos que nunca. El compositor y cantante David Blanco fue el promotor de esta esta idea, que han hecho suya artistas radicados dentro y fuera de Cuba como Osamu Menéndez, Jorgito Kamankola, Ernesto Blanco, y el realizador Asiel Babastro, entre otros. David Blanco quiere que este tema sea tomado como un mensaje de aliento y esperanza para todas las personas que se encuentran viviendo esta época de tensión debido a la pandemia del coronavirus. Dice que se trata de cubanizar el himno de Queen y de seguir rockeando desde las casas para enfrentar este confinamiento social. “Los amigos músicos y rockers no quieren abandonar la música a pesar de este momento. No queremos dejar de rockear y nos pareció excelente retomar la fuerza de este tema que ha acompañado durante décadas las celebraciones de la humanidad. Ahora lo trataremos de cubanizar, de traerlo a nuestra propia interpretación del significado de su música,” dijo Blanco a OnCuba. Asiel Babastro es un realizador con una obra de amplio reconocimiento en la isla. Babastro estudió guitarra antes de dedicarse a la dirección de video clips, una vertiente creativa con la que ganado varios premios Lucas, el mayor certamen para los realizadores audiovisuales en Cuba. El creador se encuentra ahora en la ciudad de Miami, donde grabará “We Will Rock You”.



En Sancti Spíritus, Joven Club brindan opciones para permanecer en casa ante el coronavirus



A tono con el imperativo de que la población permanezca en sus viviendas para evitar el contagio con la COVID-19, los Joven Club de Computación y Electrónica (JCCE) en Sancti Spíritus mantienen a disposición de los usuarios solo los servicios que no requieran la estancia de personas en sus instalaciones. Según explicó a Escambray Yadisney González Velázquez, subdirectora de Comunicación Institucional en la provincia, con excepción de los JCCE correspondientes al municipio de Sancti Spíritus, el resto ofrece prestaciones como la copia del producto cultural Mochila, la enciclopedia cubana EcuRed, descontaminación de dispositivos como memorias flash y venta del antivirus Segurmática. También se incluyen entre los servicios que pueden contribuir a entretener e instruir a la familia durante este periodo de aislamiento social la gestión y copia de información y de aplicaciones informáticas. Se mantiene sin dificultad el servicio de las redes privadas de datos que 279 clientes del territorio reciben en sus casas mediante una infraestructura inalámbrica que funciona en siete cabeceras municipales con ocho enlaces, pues también se dispone de una conexión para Zaza del Medio, según aseguró González Velázquez. En esta etapa donde lo más importante es permanecer en las viviendas, se ha extendido el uso de la página web del Ministerio de Comunicaciones para solicitar la licencia de uso operativo de las antenas domésticas. Para que las personas salgan de sus casas solo una vez, tampoco deben recoger el permiso en la Unidad presupuestada técnica de control del espectro radioeléctrico, pues la autorización se envía por correo desde esta oficina hacia la dirección de los JCCE, al decir de la propia fuente. “El tercer paso sería dirigirse a nuestra institución cuando se le notifique al usuario para que registre su contraseña, y este es el único trámite que debe realizarse personalmente”, indicó la fuente. La subdirectora aclaró que una vez que concluya la contingencia del nuevo coronavirus los clientes deben recoger la licencia en la unidad que la emite. Las redes privadas de datos que administran los JCCE permiten el acceso desde las casas a cursos a distancia, servicios de voz para realizar llamadas nacionales y videojuegos en línea, entre otras opciones.



Solidaridad a través del arte en Holguín



Varios artistas holguineros han lanzado al mundo un mensaje de esperanza y aliento con el respaldo de la Dirección Provincial de Cultura y la Uneac, mientras que la filial del Fondo Cubano de Bienes Culturales realizó una importante donación de mascarillas producidas por sus miembros a instituciones culturales y de la enseñanza artística. “Simplemente hay que pensar como país y hay que pensar en todo”, expresó el cantautor Nadiel Mejías en su cuenta de Facebook, a la vez que mostraba imágenes donde confeccionaba nasobucos para ayudar a su provincia. También este artista publicó en redes la canción manos de esperanza, de su autoría, junto al maestro Orestes Saavedra en el piano. El grupo la Kofradía, el cantautor Norberto Leyva, el trovador Fernando Cabreja, el cantante lírico Ernesto Infante, la directora del coro orfeón Marylin Aldana y junto a otros artistas estrenaron el hermoso tema “En el rostro de mi gente”. Eventos como la feria del libro y el festival de teatro joven debieron ser aplazados, pero instituciones culturales del territorio como la Casa de Iberoamérica propone una variada programación cultural desde internet que incluye conciertos, lectura de poesía y actividades para niños. El portal de la cultura holguinera, Baibrama y las páginas de las emisoras Radio Angulo, Radio Holguín, y Ediciones La luz, entre otras, comparten informaciones útiles y convidan a la lectura mientras permanecemos en casa. Recientemente el compositor Yali Anuel estrenó el tema La Tierra está llorando, con la colaboración de otros jóvenes holguineros como Victor music y el realizador Pablo Galafat, a cargo del video clip del tema donde intervienen artistas como Isaac Delgado, Laritza Bacallao, y JG. En tiempos difíciles la solidaridad se hace presente a través del arte entre los holguineros.



Restauran emblemático cine con motivo del aniversario 300 de la fundación de Holguín



El cine Martí, una de las instituciones emblemáticas holguineras, muestra por estos días un ambiente renovado, luego de ser sometido a amplios procesos de restauración y reparación con motivo del aniversario 300 de la fundación de Holguín como pueblo, por celebrarse este 4 de abril. La reconstrucción de este céntrico sitio, ubicado frente al parque Calixto García, se apoyó en el trabajo minucioso de artistas del Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) que trabajaron en el rescate de los vitrales de la edificación colonial y en la decoración de espacios, declaró a la Agencia Cubana de Noticias Idelsa Tamayo, directora del Centro Provincial del Cine. Con estas acciones de reconstrucción se prevé convertir el cine en un hermoso y acogedor espacio, pues se reparó la plomería y el sistema eléctrico, fueron sustituidos el lunetario, los equipos de audio y proyección, así como la climatización de la sala para el confort del público, explicó a su vez Ernesto Fernández, jefe de la brigada del FCBC. El cine se insertará en el Complejo Cultural José Martí, que contará, además, con una galería y un escenario para uso polivalente, incluida la cafetería Chaplin, administrada por Artex, puntualizó Tamayo Rojas. También formará parte de este complejo el Ateneo Cinematográfico, que continuará con su programación habitual y sus proyectos Noche de Cine, Tocando la luz, entre otros espacios habituales. Una vez reabierto al público, destacó, la instalación se encargará de la administración y de las propuestas cinematográficas que se proyectarán en este espacio, además, de la ampliación del objeto social del mismo mediante la presentación de obras de teatro y otros talentos artísticos.



Fallece trompetista Wallace Roney, leyenda del jazz



Seguidores del jazz lamenta la muerte del trompetista estadounidense Wallace Roney, considerado una leyenda del género y uno de los más reconocidos intérpretes del instrumento.

El artista falleció la víspera a la edad de 59 años tras perder la batalla contra la Covid-19, enfermedad considerada pandemia por la Organización Mundial de la Salud y que ha cobrado la vida a más de 40 mil personas en todo el mundo. Nacido en Filadelfia, el músico fue discípulo del reconocido jazzista Miles Davis, quien fuera su mentor desde mediados de la década de 1980 hasta su fallecimiento en 1991. Desde muy joven destacó en la escena jazzística y compartió escenario con grandes del género como Tony Williams, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock, Elvin Jones, David Murray, y McCoy Tyner, por solo mencionar algunos, junto a los que logró perfeccionar su arte. Con una rica trayectoria que abarca más de 20 álbumes grabados como líder y varias colaboraciones, a lo largo de su carrera Roney formó parte también de importantes agrupaciones. Misterios (1994) con el saxofonista Ravi Coltrane y la pianista Gery Allen (con quien estuvo casado hasta 2017) y Village (1996) junto a Michael Brecker y Chick Corea, son algunos de sus trabajos discográficos más destacados. Su último álbum Blue Dawn-Blue Nights, en el que lo acompañaron jóvenes y talentosos músicos y el percusionista Lenny White, salió al mercado en 2019. Roney es considerado como el trompetista que mejor ha interpretado el legado clásico de Davis. 'Mi objetivo es hacer la mejor música que pueda. Disfruto, escucho y puedo reproducir todo tipo de música. Filtro mi expresión a través de la experiencia del jazz', confesó el músico en una entrevista. El bajista de jazz Christian McBride, escribió en su cuenta de Twitter: 'Nuestros espíritus colectivos están recibiendo algunos golpes serios en estos días. Decir adiós a uno de mis amados hermanos mayores es especialmente difícil'.

¡Qué tristeza! 💔

Falleció el gran Wallace Roney. El único trompetista de ser guiado por Miles Davis. Un músico elegante.



"Miles es un grande, una excelencia del jazz y la trompeta y fue mi mentor, una gran influencia que en parte ha hecho que yo pueda estar tocando hoy aquí" pic.twitter.com/naxvKewbfj — Mina (@Mina_KindOfBlue) March 31, 2020

Con Coppelia, en La danza eterna, el BNC se suma a la transmisión de presentaciones televisivas



Una emisión especial dedicada al ballet Coppelia, en la interpretación de Viengsay Valdés, Osiel Gounod, Félix Rodríguez, como solistas y el Cuerpo de baile del Ballet Nacional de Cuba, será la propuesta del espacio televisivo La danza eterna el próximo domingo 5 de abril, a las 9:30 p.m. por el Canal Educativo. Con la propuesta se intenta compensar la posposición de la temporada de Coppélia, que nuestro principal conjunto danzario tenía programada por estos días, para festejar el aniversario 150 del estreno de esa obra emblemática de la danza teatral. Con esta emisión especial, el Canal Educativo y La danza eterna (programa dirigido por Nohemí Cartaya y escrito y realizado por Ahmed Piñeiro Fernández) en estrecha colaboración con el Ballet Nacional de Cuba y su Directora General, la primera bailarina Viengsay Valdés, se unen a la hermosa iniciativa de los artistas cubanos de ofrecer su arte por medio de la televisión, en momentos como los que está atravesando el mundo en la actualidad.



Museos del mundo congelan el préstamo de obras de arte por la pandemia

Estaba destinada a ser, por lo menos, la exposición del año. Y no faltaba quien subiera más la apuesta en el tiempo. Las Escuderías del Quirinal, en Roma, habían conseguido reunir lo nunca visto: mas de 200 obras de Rafael Sanzio bajo un mismo techo. El Autorretrato con un amigo, el Retrato de León X, La Fornarina... todas juntas, marco con marco, llegadas desde distintas ciudades del mundo para conmemorar los 500 años de la desaparición del genio del Renacimiento. Cinco días bastaron para aguar el aniversario del pintor de Urbino: el coronavirus, que hacía ya semanas que acechaba sobre Italia, obligó a cerrar las puertas de la exposición con 70.000 entradas vendidas y unas enormes expectativas de éxito. Programada hasta el 2 de junio, la muestra volverá a la vida si se relaja el confinamiento. “Está suspendida, no cancelada. En cuanto podamos, nos encantará volver a abrir", subraya Mario de Simoni, presidente de Ales, empresa a través de la que se gestionan las Escuderías, quien ilustra cómo se ve actualmente la exhibición: “Las obras están totalmente a oscuras. Para los dibujos hemos recreado, a través de la utilización de telas negras, la condición de eliminación total de la luz, para custodiarlos como si estuvieran conservados dentro de sus cajas”. Como en el caso de la exposición de Rafael, a muchas instituciones el cierre les ha pillado con las muestras recién inauguradas.



