ARTEX convida a un concurso por el Día de las Madres desde casa

ARTEX convida a un concurso por el Da de las Madres desde casa

2020-05-04 15:21:12 / web@radiorebelde.icrt.cu





Hasta el 9 de mayo venidero podrán participar todos los interesados en el concurso que promueve ARTEX, en la provincia de Matanzas, que consiste en enviar una fotografía con sus hijos, que demuestre la alegría y felicidad por ser madres. Las tres fotos que obtengan más likes, más me encanta y más comentarios serán las ganadoras de un producto de la colección de Arte en Casa. Asimismo, desde hace más de un mes las instalaciones de la Sucursal matancera de la Empresa promotora del arte cubano ofrecen variadas propuestas de alimentos y bebidas para llevar, de acuerdo con las medidas adoptadas por la dirección del país en aras de mantener el aislamiento social.



No hay mañana sin hoy, exhortación desde Holguín a las Romerías de Mayo



Romerías desde casa es la propuesta de la AHS y demás organizadores del megaevento cultural para disfrutar este año del Festival Mundial de Juventudes Artísticas, singularizada por su realización en las redes sociales y la televisión nacional, del 2 al 8 de mayo, pues la vanguardia del arte joven no renuncia a mantener vivo el espíritu romero en circunstancias tan complejas epidemiológicamente. Esta edición es un símbolo de esperanza en tiempos de aunar voluntades y los organizadores invitan a todos los romeros a compartir su obra desde las diferentes plataformas digitales y los medios de comunicación. Hasta el 8 de mayo próximo esta edición virtual del evento acogerá una amplia y variada programación musical, que será emitida por las frecuencias de Clave y Cubavisión Plus, con los recitales del Dúo Iris, Rodrigo García y Ceda el paso; la Sinfónica con Annie Garcés y Adrián Berazaín; Rochy Ameneiro; Darkness Fall y otros artistas.



El arte en movimiento para quedarse en casa



Bajo la premisa de mover la información cultural y que las personas conozcan a los protagonistas y sus obras, desarrollen el gusto estético, se entretengan y se sientan atraídos por conocer más sobre la cultura tunera, Arte en Movimiento ya ha compartido el quehacer de 34 creadores y se prevé que se extienda hasta después de haber ganado la batalla contra la COVID-19 y ampliar sus horizontes hacia otras manifestaciones del arte. La galería virtual ya registra nombres muy conocidos como el arquitecto Domingo Alás, el escultor Nover Olano, los pintores Alexander Lecusay, Yamila Coma y Liusan Cabrera, y noveles talentos de la puntura como Daimí Silva, José Luis Licea y Yahiron Villalobos; lo mismo son instructores de arte, graduados de la otrora existente Academia Provincial de Artes Plásticas, que artistas autodidactas, pero siempre con una obra de calidad. Para Yelaine y Ángel Luis, impulsores de la iniciativa, apostar por el arte desde casa en estos momentos tan convulsos de lucha contra el SARS-CoV-2 es una necesidad, por eso ahora más que nunca se enfocan en transmitir valores estéticos y humanos, liberar energías positivas, alimentar la superación individual y colectiva.



Buen despunte de jóvenes literatos de Las Tunas



Dos jóvenes de la provincia de Las Tunas recibieron reconocimientos por sus obras literarias; uno fue premiado en poesía en el Concurso Nacional Pinos Nuevos, y el otro acaba de publicar un libro en la editorial Primigenios, de Estados Unidos. Alexánder Ramón Jiménez del Toro, del sureño municipio de Amancio, ganó con el cuaderno Piedra de Sacrificio, en el concurso Pinos Nuevos, que auspicia el Centro Cultural Dulce María Loynaz, del Instituto Cubano del Libro. Asimismo, el adolescente de 14 años Ray Nelson Pons Díaz, de esta ciudad, publicó en la Editorial Primigenios Balada de tus ojos, un texto de 80 poemas en verso libre, que tratan sobre el amor, el desamor y otros de la imaginación.



Personalidades mundiales por proteger pueblos indígenas de Brasil



El reconocido fotógrafo brasileño Sebastiao Salgado movilizó a personalidades mundiales como Paul McCartney, Madonna, Meryl Streep, Pedro Almodóvar, Caetano Veloso, para presentar un manifiesto en defensa de los pueblos indígenas de Brasil frente a la covid-19. La campaña pide a los dirigentes de los tres poderes en Brasil que formen un grupo de trabajo para retirar a los invasores ilegales de las tierras indígenas y garantizar la protección de la salud de estas poblaciones. En total, el documento está firmado por 50 artistas e intelectuales que apoyan la iniciativa del fotógrafo y entre los signatarios figuran Brad Pitt, Alberto II de Mónaco, Naomi Campbell, Chico Buarque, Richard Gere, Glenn Close, Oliver Stone, entre otros. Recientemente una investigación reveló que 239 tierras nativas de la Amazonia tienen altos índices de vulnerabilidad en relación con el coronavirus SARS-CoV-2.



Danza Contemporánea de Cuba expone en internet una obra colosal



Danza Contemporánea de Cuba expuso este domingo en redes sociales una obra fundamental de su repertorio en el siglo XXI, una versión propia de “Carmina Burana”, ganadora del Premio Luna en México. La obra, con coreografía del joven cubano George Céspedes y bajo la dirección general de Miguel Iglesias, durante años se ha presentado exitosamente en el Auditorio Nacional de México, con capacidad para 10 mil espectadores. Dicha versión involucra un telón de fondo de pantallas LED y una más pequeña circular en el centro, que proyecta un video de contenidos diversos, desde el origen del universo y parte del acontecer actual en una calle cualquiera hasta la posible destrucción de todo lo que conocemos. La “Carmina Burana” de DCC es una obra colosal que remoza el prestigio de una compañía de 60 años de fundada, capaz de equilibrar juventud y madurez, y distinguida por un sello propio, mezcla de técnica afilada y carácter.



Cantan artistas del Caribe a la unidad frente a la Covid-19



El pasado 2 de mayo en Bridgetown, Barbados, artistas del Caribe cantaron a la unidad de todas las islas de la región para combatir la amenaza mundial del nuevo Coronavirus causante de la enfermedad Covid-19. La canción convoca al trabajo conjunto de las naciones caribeñas y reconoce las fortalezas de los pueblos en las circunstancias actuales frente a la pandemia, uniendo las voces de Claudette Peters, Tasha Peltier, Motto, Shaunelle Mckenzie, Queen B, Marziville y Cheyne Jones, entre otros, quienes trasmiten con su arte un mensaje de esperanza. El tema “Juntos podemos dominarlo”, destaca en su video promocional la presencia inicial de un grupo de enfermeras cubanas llegando al monumento de los Mártires de Barbados con las banderas de ambos países, como reconocimiento a la colaboración médica de la mayor de las Antillas, en varios países del área geográfica.



(Haciendo Radio)