Artificios de Carlos (I)

En 1882, escribió José Martí: “Los hombres aman en secreto las verdades peligrosas”: Oscar Wilde, vestido con frac negro, chaleco de seda blanco y zapatos de hebilla, había hablado del Renacimiento inglés. Nuestro Apóstol estaba en el salón Chickering Hall de Nueva York y, allí mismo, Oscar Wilde ofrecía la conferencia sobre arte.



Quizás basten los textos irónicos del autor irlandés o aquellos años de cárcel por su supuesta preferencia homosexual. O tal vez debamos descubrirnos con más frecuencia en los textos martianos.



Lo cierto es que Carlos se ha fumado cuatro cigarrillos en menos de dos horas y media. Asumió la silla como estandarte de maestro. A nosotros nos dijo: “Inunden el espacio”, su primera frase cuando llegó al salón de actuación. Diecinueve alumnos estábamos a sus pies.



Nos estregó algunos fragmentos del artículo que, en 1882, José Martí escribió sobre Oscar Wilde. Debíamos convertir el texto en cuerpo.





Nos dice: “Hay que conocer la historia del cuerpo. Todo tiene su volumen y es importante conocer nuestro volumen para entender a qué texto podemos darle cuerpo. El texto pudiera ser el cuerpo del actor”.



Algunos sonreían constantemente en los ejercicios. Es increíble ver a un dramaturgo, a un músico o un periodista intentando actuar, intentando actuar frente a Carlos Díaz.



Muchos participantes en el Taller Internacional de Investigación y creación Traspasos escénicos, quisieron estar en las clases de Carlos. Quienes lo conocíamos apostábamos por los desafíos de su sarcasmo intelectual. Quienes no tenían referencias sobre él eligieron a través de los datos que ofrecía el programa del evento. En la página 21 podía leerse:



"Mtro Carlos Díaz: Graduado de Teatrología y Dramaturgia por el ISA. Director con un amplio repertorio de puestas en escena del teatro clásico y contemporáneo universal. Díaz ha trabajado con las más importantes figuras del arte escénico cubano, gestando provechosos vínculos entre los modelos de nuestra tradición escénica y dramatúrgica y los nuevos artistas que gestan sus discursos renovadores. Reconocido por la labor de fundación, apertura y vanguardia de Teatro El Público, su compañía, creada hace más de 20 años. Ha mostrado al público cubano y de numerosos países de Iberoamérica, Europa y Estados Unidos, sus versiones escénicas marcadas por la intensidad del espectáculo y la indagación continua en la búsqueda de alternativas de diálogo, polémica y reflexión para relacionar a los espectadores con el acto teatral".



Disfrute el monólogo final del Joven (fragmento), interpretado por David Pereira. Obra de teatro: "Así que pasen cinco años", de Federico García Lorca, puesta de Carlos Díaz Alfonso. Sala Raquel Revuelta, 5 de noviembre de 2017:







LOS ENFRENTAMIENTOS



En 1998, durante un diálogo sobre el teatro, su intertextualidad, su posmodernidad y su creación, el escritor cubano Antón Arrufat preguntó: “¿Hasta dónde llega la libertad de un director para interpretar un texto y hasta dónde llega la autoría de un autor sobre su texto? (…) Viven los textos de ser tergiversados (…) Todos realizamos malas lecturas de textos, pero creo que existen directores –en este caso Carlos Díaz- que realizan verdaderas malas lecturas de los textos.”



En aquella controversia, hace casi 20 años, Carlos mantuvo su postura, le encantan esos desafíos: oírlos y enfrentarlos. Dice que todos llegamos al teatro a través de las artes plásticas, “dibujando muñequitos desde que estábamos en el círculo infantil”. Por eso, no podía haber sido otra su respuesta: “Mi método de trabajo es semejante al de un artista que comienza a dibujar en la escena. Me sitúo ante el escenario como un pintor. Cojo el texto, la obra. Pero casi siempre la versión final la hago a partir de lo que va sucediendo en el escenario. No me dedico a limpiar esas cosas, sino que ellas se van limpiando en la medida en que el espectáculo va madurando (…) La relación de los textos que se usan en nuestras puestas en escena es casi imperceptible.”



Un estilo se había gestado en este hombre, un estilo para llevar los textos al escenario y para que los públicos interesados, identificaran este “teatro bajo la arena”, como lo llamaría el propio Federico García Lorca. Así lo reafirmó Carlos en su viaje a España para representar “El Público”, obra, precisamente, del dramaturgo granadino: “Me gusta brindar a los demás un sentido de belleza. Respeto al que hace teatro pobre, pero no soy de espacios vacíos. Abogo por un teatro barroco, muy de nuestra isla y de nuestra cultura, porque en Cuba si hay que poner flores, no ponemos seis, sino 66.”







Lo arrastran las inspiraciones. Carlos pinta, es esa una obsesión que se frustró para la fama y un atajo para entender las tablas y la platea. También apuesta por la inteligencia de los actores. Son dos estrategias para combatir las exigencias de la creación. Dice que los directores de teatro viven de eso, dependen mucho de los individuos que están sobre el escenario. Entonces, Carlos Díaz es o no protagonista?









