Asciende a 97 la cifra de personas muertas por el nuevo brote de ébola

La agencia española EFE indicó que el número de muertes probables como consecuencia del último brote de ébola declarado en la República Democrática del Congo (RDC) asciende a 97, de las que 66 se han confirmado como casos positivos, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad de este país africano. Este último informe, distribuido la víspera y actualizado hasta el pasado sábado, apunta que el total de casos asciende a 142, una cifra que se desglosa en 31 probables y 111 confirmados. Desde que se declarara el brote el pasado 1 de agosto la situación general mejora, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque todavía existen riesgos significativos en torno a la detección de nuevos casos. El Ministerio indica que los principales focos de transmisión se sitúan en Mabalako, Beni y Butembo en la provincia de Kivu del Norte; área afectada por el conflicto y el estigma social, lo que dificulta las tareas de los servicios sanitarios. Mientras que la mayoría de las comunidades implementan medidas de respuesta, como el rastreo diario de contactos y la vacunación, la reticencia de algunas poblaciones sigue aumentado el riesgo de propagación, según la OMS. Es el caso del distrito de Ndindi, en la ciudad de Beni, algunos residentes ocultan a los enfermos y se niegan a participar en las campañas de vacunación, por lo que el Gobierno decidió apostar por el diálogo con los líderes locales. Otros factores de riesgo son los numerosos entierros sin medidas apropiadas de seguridad, en los que se contagian nuevas personas; así como la detección de casos en áreas difíciles de alcanzar e inseguras debido a la presencia de grupos armados. En cifras generales, el proceso de inoculación, que se inició el pasado 8 de agosto y que hasta la fecha se compone de 48 cinturones distribuidos en siete zonas afectadas, alcanzó ya a unas 9 mil personas, de las cuales más de 2 mil son niños.



Inicia hoy en Honduras juicio por asesinato de la ambientalista Berta Cáceres



Hoy medios de prensa del mundo informan que este lunes comienza en Honduras el juicio por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres. Una misión de observadores internacionales seguirá la causa, para asegurar que se garantice el debido proceso. Según Joseph Berra, del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de California, integrantes de 17 organizaciones forman el equipo. Berra informó que los miembros de la delegación, procedentes de Estados Unidos, Canadá, Francia, Colombia y Guatemala, tratarán también de que "no solo se identifique a los culpables sino que se sepa la verdad" sobre el crimen. Berta Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, fue asesinada por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza el 3 de marzo del 2016.



Marcharon en el estado venezolano de Trujillo en contra del imperialismo y en defensa de la Paz



Este domingo hombres y mujeres en el Estado venezolano de Trujillo, marcharon contra el imperialismo y en defensa de la paz de la patria bolivariana, publicó la Agencia Venezolana de Noticias. En el acto el militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y presidente del Consejo Legislativo, William Martorelli, destacó el sentido libertario del pueblo trujillano que históricamente ha estado en contra de intervenciones extranjeras. Además, Martorelli señaló que desde los aborígenes hasta la fecha los trujillanos han defendido su libertad. Aquí nació Fabricio Ojeda, un hombre netamente antiimperialista. Desde siempre hemos estado decididos a ser libres. Asimismo, el militante socialista destacó Trujillo es tierra de paz, representada por Nuestra Señora de La Paz, aquí nuestro Libertador Simón Bolívar firmó los Tratados de Armisticio y Regularización de la Guerra. Somos un pueblo que está dispuesto a defender la paz. Por otro lado, el joven Francisco García destacó el alto sentido patriota que tiene la juventud trujillana, que está dispuesta a trabajar para construir la Venezuela potencia, en donde la paz prevalezca. Aquí está la juventud aguerrida, diciéndole al imperio norteamericano que no estamos dispuestos a una intervención, pero que sí estamos dispuestos a defender nuestra soberanía y nuestra libertad, sostuvo Garcia.



Denuncia Cristina Fernández los destrozos que causaron los allanamientos a sus casas



La expresidenta Cristina Fernández reveló la destrucción que dejaron los allanamientos en su casa de El Calafete, tras subrayar que esto no es lo más importante sino lo que está pasando en este momento en Argentina, reportó Prensa Latina. Tres propiedades de la actual senadora fueron registradas por orden del juez Claudio Bonadío a finales de agosto último en medio de la investigación en una causa sobre supuesta corrupción en la obra pública durante su gestión. En un vídeo de 17 minutos, la actual senadora señala que después de tres semanas de los sucesos regresó a su casa de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz, a donde no venía desde junio y realmente lo que encontró era lo que imaginaba y había denunciado previamente. No me había equivocado, dijo Cristina. Más que allanada, la casa fue literalmente tomada, no para investigar sino como un capítulo más de humillación y de persecución, denunció la dirigente política quien recorre en el video toda la casa describiendo cómo rompieron paredes y se llevaron objetos personales, detalló la exmandataria. Rompieron todo, se llevaron objetos personales que nada tiene que ver con ninguna investigación, en la casa de Buenos Aires no dejaron entrar a mi abogado, entro solamente la policía científica. También, en su denuncia, Cristina Fernández alertó sobre el hostigamiento, persecución y amedrentamiento de todo lo que signifique políticas que cuestionan lo que está pasando en Argentina, y asimismo, remarcó que cuando finalizó su mandato en diciembre de 2 mil 15 Argentina tenía un dólar a 9,76 pesos y hoy supera los 40 pesos, y señaló que cuando deje de ser presidenta el boleto del colectivo (ómnibus) costaba tres pesos y este sábado ya vale 12.



Trabajan arduamente las dos Corea en los preparativos de la tercera reunión de los presidentes Moon Jae-in y Kim Jong-un



Prensa Latina informó que la avanzada surcoreana a cargo de la logística y seguridad personal del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, intensificó hoy sus labores, en Pyongynag, junto a equipos de trabajo del líder norcoreano, Kim Jong-un. Al frente del grupo surcoreano está el secretario presidencial para asuntos de política de unificación, Suh Ho, y otras 92 personas forman parte de este primer equipo considerado la vanguardia de la comitiva de unas 200 personas quienes acompañarán al presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in en la visita de tres días que realizará a partir de mañana martes a Corea del Norte. Entre los que iniciaron labores este lunes están funcionarios de protocolo, agentes de seguridad, periodistas y especialistas en telecomunicaciones. Moon Jae-in llegará a esta urbe a las diez de la mañana del martes próximo procedente de la base aérea de Seongnamen, en Seúl y en el aeropuerto internacional de Suban y será recibido en una ceremonia de Estado. Poco después de su llegada tendrá su primer encuentro oficial aquí con Kim Jong-un. Trascendió que el líder surcoreano y la delegación oficial que le acompaña estarán dos noches, martes y miércoles, en la residencia para jefes de Estado. La tercera reunión cimera entre el presidente del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un y el mandatario Moon Jae-in, tiene entre sus objetivos favorecer las relaciones entre Pyongyang y Seúl.



Insta Trump a continuar con el muro entre México y EE.UU.



Telesur informa que el mandatario de Estados Unidos reiteró, a través de su medio favorito en Internet, su deseo de continuar trabajando en la construcción de la barrera que separaría las fronteras de México y Estados Unidos, uno de los tantos proyectos polémicos de su actual administración. En Twitter publicó que “Con las fronteras abiertas que los demócratas quieren, no tenemos nada más que crimen! ¡terminen la pared!”.

When will Republican leadership learn that they are being played like a fiddle by the Democrats on Border Security and Building the Wall? Without Borders, we don’t have a country. With Open Borders, which the Democrats want, we have nothing but crime! Finish the Wall!