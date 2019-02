Asegura Maduro que el pueblo venezolano saldrá victorioso ante Golpe

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró este lunes que defenderá con su vida la patria y le dará la victoria al pueblo, ante el golpe de Estado en marcha. Maduro reafirmó su postura de no rendirse, al encabezar junto a las fuerzas armadas la celebración del Día de la Dignidad Nacional, que conmemora cada aniversario del levantamiento militar del cuatro de febrero de 1992, que encabezara Hugo Chávez.



Durante su intervención, Maduro comparó aquel suceso con los momentos actuales, al destacar que la esencia del 4 de febrero fue una rebelión militar y del pueblo para defender el concepto de patria, una rebelión que ha sido permanente durante los últimos 27 años de lucha del país contra las injusticias y el imperialismo. Maduro expresó que Venezuela se encuentra derrotando un golpe de Estado fracasado de las oligarquías y está levantando las banderas de la independencia, al tiempo que acusó nuevamente a Donald Trump de haber declarado una guerra a Venezuela por los recursos naturales, así como por el impacto que tuvo Chávez en la región.



Pero Maduro aseguró que, a pesar de las amenazas, Washington no logrará concretar un golpe de Estado en su contra. "Aquí voy a estar los seis años que me tocan", y remarcó Maduro, en alusión al nuevo mandato presidencial que ganó en los comicios del año pasado, boicoteados entonces por la oposición, que el pasado 23 de enero proclamó a Juan Guaidó como mandatario interino, siguiendo el guión de un golpe de Estado fraguado por Estados Unidos.



En su discurso de este lunes, Maduro informó que, a partir del próximo miércoles, se iniciará una gran jornada nacional de recolección de firmas, que serán llevadas a la Casa Blanca, en rechazo a la intervención y para que se escuche la voz de Venezuela. Maduro censuró también al presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, por su nefasta decisión de hoy de reconocer al líder opositor, Juan Guaidó, como mandatario encargado del país sudamericano.



Al referirse al tema, Maduro advirtió a Sánchez que, si algún día se concretara el golpe de Estado y una intervención militar estadounidense, las manos del dirigente español quedarán llenas de sangre y la historia lo recordará como un pelele que se puso al lado de la política guerrerista de Donald Trump. Además de España, otras potencias y países europeos reconocieron este lunes a Guaidó, al vencer el plazo de ocho días que dieran a Maduro para que convocara a nuevas elecciones presidenciales, un ultimátum que el presidente legítimo de Venezuela rechazó por injerencista y plegarse al golpe de Estado en marcha.

Al comentar la postura de la Unión Europea, el portavoz de la presidencia de Rusia, Dmitri Peskov, denunció que los intentos de imponer una solución o usurpar el poder del presidente, Nicolás Maduro, son interferencia directa e indirecta en los asuntos venezolanos. A su vez, el canciller, Serguei Lavrov, subrayó que resulta "asombroso" que la Unión Europea vuelva a seguir de forma obediente a Estados Unidos y comience "a dar ultimátums, cuando las elecciones que llevaron al segundo mandato de Maduro fueron ilegítimas. Lavrov recordó que aquellos comicios se celebraron hace casi nueve meses, y si Occidente viene ahora viene con las acusaciones de que las elecciones fueron ilegítimas, por qué permaneció en silencio desde mayo de 2018. Para Lavrov, resulta obvio que Estados Unidos y sus aliados no plantearon esa cuestión, para provocar la situación actual.



El canciller ruso que las amenazas de intervención militar estadounidense socavan todos los fundamentos del derecho internacional, y reiteró que Rusia apoya las iniciativas conducentes a un diálogo entre los venezolanos. No obstante, Lavrov censuró que la oposición se niegue a conversar y busque imponer que Maduro transfiera el poder a sus adversarios, un ultimátum que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y Europa, lo cual pone de relieve cuáles son los verdaderos valores que Washington y Bruselas profesan en política exterior, según el jefe de la diplomacia rusa.



El músico y activista británico Roger Waters convocó a una movilización frente a la misión diplomática de Estados Unidos ante la ONU, en solidaridad con Venezuela y el presidente Nicolás Maduro. El mítico cofundador de la banda Pink Floyd compartió en su cuenta oficial de Twitter una imagen acompañada de las palabras.



Según comentó Roger Waters, es necesario detener la nueva locura de Estados Unidos, para que deje en paz al pueblo venezolano. El activista y músico británico destacó que los venezolanos tienen una verdadera democracia, y urgió a parar el intento de destruir al país sudamericano para que el uno por ciento de los ricos del Mundo pueda apoderarse de su petróleo.

