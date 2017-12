Asegura Putin que Rusia irá de victoria en victoria

2017-12-23 13:24:24 / web@radiorebelde.icrt.cu

"Rusia irá de victoria en victoria, y no hay fuerza que pueda impedirlo", aseguró el presidente Vladímir Putin, durante su discurso de este sábado ante el congreso del gobernante partido Rusia Unida.



Putin subrayó que el trabajo colectivo de la agrupación, su voluntad, energía y responsabilidad por el presente y el pasado del país son la garantía firme de su desarrollo digno, sin marcha atrás, revolucionario.



El mandatario destacó que la nación superó los problemas que parecían imposibles de afrontar en los ámbitos de la economía, la demografía y la esfera social.

Putin remarcó también que fue fortalecida la seguridad del país y su capacidad defensiva.



Al mismo tiempo, el líder del Kremlin subrayó que Rusia no busca ni buscará ninguna confrontación con ningún otro país y continuará con una política exterior abierta y honesta, sobre los principios de confianza e igualdad.



Al participar este sábado en las labores del décimo quinto congreso de su partido, Putin se declaró confiado en el éxito de la agrupación gobernante, porque millones de ciudadanos están con ella, juntos, avanzando.



Putin recordó que Rusia es un país en el que viven millones de personas diferentes y que cada uno de sus ciudadanos tiene sus peculiaridades, sus alegrías, dificultades y problemas, pero trabajan, luchan, crean familias, crían hijos y continúan con la historia milenaria de la nación.



El congreso del oficialista partido Rusia Unida reúne en Moscú a unos 2 500 delegados, centrados en las elecciones presidenciales de marzo de 2018, a las que Vladimir Putin se presentará como un candidato independiente.



Pero la reelección de Putin se da por descontada, pues el 80 por ciento de los rusos lo apoyan, según las encuestas. Sería su cuarto mandato y transcurrirá entre los años 2018 y el 2024, cuando ya no podrá optar por un quinto período, porque la constitución lo prohíbe.



Hasta entonces, los analistas advirtieron que Vladimir Putin deberá buscar un sucesor que sea capaz de seguir colocando a Rusia entre las grandes potencias en el concierto internacional, un contrapoder a la hegemonía de Estados Unidos y garantía de un Mundo multipolar.



(Noticiero Nacional de Radio)