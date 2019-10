Asesinan a tres líderes indígenas en Colombia

Asesinan a tres lderes indgenas en Colombia

El abogado y defensor de los derechos humanos, Alirio Uribe Muñoz denunció el asesinato de tres dirigentes indígenas en Colombia, con lo que suman 234 líderes sociales muertos durante el gobierno del presidente Iván Duque, quien asumió su cargo el 7 de agosto de 2018. Uribe Muñoz detalló que los dirigentes indígenas asesinados fueron Oneida Epiayú en Riohacha, en la Guajira; Lilia Patricia García, en el territorio ancestral de Watsalpí, en Nariño; y Constantino Ramírez, en Embera. En un mensaje en la red social de Twitter, Uribe Muñoz escribió:

Presidente @IvanDuque Hoy 17 de octubre completamos 234 líderes asesinad@s en su Gobierno!

TRES HOY, Oneida Epiayu en Riohacha -Guajira: Lilia Patricia García en el territorio ancestral de Watsalpí- en Nariño:

Mientras, Organización Nacional Indígena de Colombia confirmó el homicidio del líder indígena del pueblo Embera Constantino Ramírez, y denunció el asesinato de Oneida Epiayú de Uribia, en La Guajira, en el norte de Colombia.



Acuerdan Turquía y Estados Unidos decretar un alto al fuego en Siria



Al concluir su reunión con el presidente, Recep Tayyip Erdogan, en Ankara, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, informó que Estados Unidos y Turquía alcanzaron un acuerdo para decretar un alto el fuego en Siria por cinco días. Ankara hará un alto de su operación 'Fuente de paz' para permitir la retirada de las fuerzas de las Unidades de Protección Popular (YPG, por sus siglas en kurdo) de la zona segura durante 120 horas, detalló Pence, y además especificó que las milicias kurdo sirias del YPG serán retiradas de una franja de 32 kilómetros de ancho en la frontera entre Turquía y Siria. Además, Pence prometió que durante el alto el fuego su país no impondrá más sanciones a Turquía y que Estados Unidos retirará las restricciones impuestas recientemente, cuando el alto el fuego se vuelva permanente. También, la vicepresidenta aseguró que la Administración estadounidense está en contacto con las fuerzas de defensa sirias para facilitarles a los kurdos una retirada de la zona de seguridad establecida.



Celebra Nicolás Maduro la victoria de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas



El presidente, Nicolás Maduro, celebró la víspera que Venezuela fuera electa para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Durante una jornada de trabajo en La Guaira, Maduro calificó la elección de su país como "una gran victoria", luego que Caracas recibiera el voto favorable de 105 países. Hemos tenido una gran victoria en la ONU, en Nueva York. Venezuela ha sido electa por el mundo para un puesto permanente en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Victoria de la diplomacia de paz, de la diplomacia bolivariana, enfatizó el mandatario. Además, Maduro destacó que este logro de Venezuela fue alcanzado en medio de un complot y una campaña promovida por Estados Unidos contra el Gobierno legítimamente electo por la mayoría de los venezolanos.



Realizarán hoy los sindicatos una huelga general en Cataluña



Cataluña vive hoy una jornada de huelga general convocada por los sindicatos independentistas Intersindical e Intersindical Alternativa de Catalunya para protestar por la sentencia de los independentistas catalanes, después de una noche de altercados entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, y donde al menos once personas fueron detenidas. Al respecto, la policía catalana a primeras horas de este viernes informó que la víspera fueron arrestadas once personas, cinco en Girona, tres en Tarragona, dos en la zona central y uno en Barcelona. La capital de la Comunidad Autónoma fue escenario el jueves de violentos disturbios por cuarta noche consecutiva, que tuvieron como protagonistas a los ultraderechistas que se enfrentaron con radicales independentistas, y apalearon en grupo a un joven, y que también hubo nuevos actos de guerrilla urbana de los independentistas que desafiaron a los Mossos d'Esquadra. A las barricadas, hogueras y quema de mobiliario urbano y objetos de terrazas y comercios, se sumaron al menos, tres agresiones, dos de grupos de extrema derecha a jóvenes independentistas y otra en la que la víctima ha sido al parecer un joven de extrema derecha.



Afirma Lula que solamente está interesado en su inocencia



El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que solo está interesado en su inocencia y rechazó cambiar al régimen carcelario a semiabierto. Quiero mi libertad total, mi certificado de inocencia, expresó el exmandatario durante una entrevista que publica el portal UOL. Además, Lula indicó que desea que los jueces de la Suprema Corte conozcan a fondo el proceso en su contra y tomen la decisión de anular su sentencia debido a las irregularidades que rodearon su juicio. Quiero que los jueces de la Suprema Corte tengan acceso a la verdad del caso y lo anulen. Ya sea que vaya a ser un año más o uno menos, o me vaya a quedar aquí, en la cárcel en Curitiba o en otro lugar, no importa expresó el expresidente al portal UOL.



Trabaja Boris Johnson para lograr el apoyo al acuerdo del Brexit



El primer ministro británico, Boris Johnson, trabaja hoy contrarreloj para tratar de convencer a los diputados de que apoyen el acuerdo del 'brexit' sellado con la Unión Europea (UE), que será votado mañana en el Parlamento. Actualmente Johnson está en una situación muy precaria y complicada en la Cámara de los Comunes, donde no tiene mayoría y dependerá de los votos de otras formaciones y de los más de veinte parlamentarios conservadores que expulsó recientemente por no apoyar una salida 'dura' del bloque europeo. La Cámara de los Comunes celebrará mañana una sesión extraordinaria, la primera vez que se convoca a los diputados un sábado desde la guerra de las Malvinas frente a Argentina en 1982. Johnson cerró la víspera un pacto sobre la salida británica de la Unión Europea el próximo 31 de octubre, y después de unas negociaciones maratonianas y tras superar las diferencias entre Londres y Bruselas sobre cómo evitar una frontera fija entre las dos Irlandas para no perjudicar el proceso de paz en la provincia de Irlanda del Norte.



Espera China negociar un acuerdo por fase para poner fin a la guerra comercial con estados Unidos



China espera negociar lo antes posible un acuerdo por fases que ponga fin a la guerra comercial iniciada por Estados Unidos y también a la imposición mutua de aranceles, señaló hoy el Ministerio de Comercio de Beijing. Al respecto, el portavoz de esa cartera, Gao Feng, señaló que su país espera concretar en el menor tiempo posible un pacto por etapas que permita terminar la guerra comercial entre Beijing y Washington. Un acuerdo por fases ayudaría a restablecer la confianza de los mercados y a reducir la incertidumbre generada por el conflicto, y objetivo final de las negociaciones entre China y Estados Unidos es poner fin a la guerra comercial y cancelar los aranceles adicionales, afirmó Feng. Por otro lado, el portavoz del Ministerio de Comercio, Gao Feng agregó que China y Estados Unidos se mantienen en contacto para tratar de avanzar en ese sentido, aunque no dio indicios sobre los próximos pasos en las pláticas.



Lista la Unión Europea para responder a los aranceles impuestos por Estados Unidos



Las autoridades de la Unión Europea (UE) están listas para responder a los aranceles impuestos por Estados Unidos por un valor de 7 mil 500 millones de euros que entraron en vigor hoy, declaró el ministro de Economía francés Bruno Le Maire. Europa está lista a responder, claro está, en el marco de la Organización Mundial del Comercio, apuntó el ministro galo. El 3 de octubre, la Organización Mundial del Comercio dispuso que Estados Unidos podía imponer aranceles por un valor total de 7 mil 500 millones de dólares sobre productos europeos, para compensar la ayuda ilegal concedida por la Unión Europea a la corporación aeroespacial Airbus. Los aranceles impuestos por Washington, serán del 10 por ciento sobre los aviones que se venden a Estados Unidos y del 25 por ciento a otros productos del club comunitario, que impactan no solo en los países que participan en Airbus, sino que afectan a todos los miembros de la UE, por ejemplo, Italia no forma parte del Airbus, pero será uno de los países más afectado, por las medidas del Gobierno estadounidense.

