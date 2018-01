Así filmaron nuestra guerra de independencia



La Habana, Cuba.- A raíz de la explosión del acorazado Maine, hundido en la bahía de La Habana, el ejército norteamericano entró en esa contienda. Fue el gran pretexto, que nos robó la total soberanía.

En Febrero de 1898 la firma Edison filmó “Burial of the Maine victorius”, en el Ayuntamiento de la hoy Capital, donde fueron velados los restos de las víctimas de tan triste hecho.

Entre ese año y el siguiente esta compañía fílmica rodó diversos cortos, algunos de ellos en vivo, pero otros fueron reconstruidos nada fieles a la realidad…

Entre esos materiales se tiene conocimiento de que existen los siguientes: “Wreck of the Battleship” y “Cuban refugies wating for rations”. El primero mostraba el casco del acorazado y el segundo, el bochornoso reparto de comida a los refugiados de la Reconcentración de Weyler, que eran campesinos sacados de sus tierras hacia las ciudades, con el propósito de que no pudieran ayudar al ejército libertador.

“Luchando con nuestros muchachos” se titula otro de los cortos, esta vez con la Compañía Vitagraph, mostrando la toma de la Loma de San Juan en Santiago de Cuba. Los corresponsales norteamericanos Blackton y Smith, valiéndose de trucajes y fotos tomadas de los periódicos en Nueva York, hicieron su versión del “Combate naval de Santiago de Cuba y lo presentan como tomados en el terreno.

La voladura del Maine impresionó nada menos que a George Meliés, quien decidió reconstruir las escenas.

Un desfile de tropas norteamericanas es filmado por la Casa Edison en La Habana, celebrando “su” triunfo.

El mismo equipo reconstruyó algunas escaramuzas de la llamada guerra hispano-cubano norteamericana.

Esta vez no hago comentarios finales.

Del Autor