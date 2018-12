Así te Recordamos (+Fotos)



Presentación del disco Así te Recordamos dedicado a la cancionística de Juan Almeida Bosque. Fotos: Sergio Martínez Martínez.



Santiago de Cuba-. El Disco Así te Recordamos dedicado a la cancionística del Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, fue presentado en los estudios Siboney fundados por él, el 5 de Julio de 1980 como parte de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales, la EGREM santiaguera.



Son 13 los temas que conforman la nueva producción discográfica con notas de la musicóloga Iránea Silva, quien hizo una caracterización de la obra de Juan Almeida, escribiendo que son de esas, que se recuerdan y se quieren, además de evocarlo a partir de sus propias palabras en un texto musical.







Canciones, boleros, décimas e instrumentales, estructuran el fonograma producido por Jorge Luís Pujals, y en donde aparecen unas variaciones a flauta, interpretadas por José Luís Cortés, El Tosco, que derrochando virtuosismo honró con su ejecución al músico Comandante.



No me olvides, Este camino largo, Decide tú, Mejor concluir, Quisiera enamorarme y Tiempo ausente, son los títulos de varios de los números de Almeida, junto a Vuelve pronto, No pareces igual, Me acostumbré a estar sin ti, y Así te recordamos Comandante, complementados con las Décimas del poeta Ariel Lardouyet.



La voz de Grisel Gómez y la guitarra de Gabino Jardines, se unen en el CD Así Te Recordamos, disfrutadas por los asistentes en la presentación, a la cual asistieron Berta María, la compañera en vida del Comandante Juan Almeida, el hijo de ambos Juan Guillermo, conocido artísticamente como JG, junto a Mario Escalona, Director Nacional de la EGREM, así como Marcos Antonio Campins, el líder de los estudios Siboney.









