Asistirá Cuba con 8 atletas al mundial de Birmingham

2018-02-22 11:41:51 / web@radiorebelde.icrt.cu

En medio de la vorágine reconstructiva que envuelve el Estadio Panamericano y las zonas aledañas a su principal sede, el atletismo cubano no ha cejado en su empeño de prepararse de cara al mundial de Birmingham y los Juegos Centroamericanos y del Caribe en los que está llamado a ser protagonista. Agustin Abril, Comisionado nacional del deporte, conversó sobre las alternativas que se han tomado para el correcto desempeño de la preparación así como de otras cuestiones de actualidad en el llamado Deporte Rey. Los muchachos de 400m y 800m hicieron una base de entrenamientos en Camagüey, en la pista nueva y luego han seguido, como el resto de los eventos de pista y saltos trabajando en el Estadio Pedro Marrero, que ha sido nuestra principal variante. Al mundial bajo techo debemos ir con una representación de siete u ocho atletas. De los diez muchachos que actualmente se preparan en Europa no debe asistir Lázaro Borges, cuya meta son los JJCC Barranquilla y tampoco Maykel Massó, que, aunque tiene la marca, no pensamos forzarlo en su preparación. Yoandys Lescay asistirá si es capaz de lograr la mínima para los 400 metros.



Homenajeó la FMC al INDER por su aniversario



A pocas horas de su aniversario 57 el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación recibió con la mejor de las sonrisas el homenaje ofrecido por la Federación de Mujeres Cubanas. En medio de un ambiente que reflejó el sólido espíritu de colaboración existente entre ambas entidades y con el “toque” de frescura que las féminas saben aportar, la anfitriona Teresa Amarelle Boué elogió el papel del deporte en muchas esferas de la sociedad. La miembro del Buró Político y del Consejo de Estado, y Secretaria General de la FMC, destacó como imprescindible la labor del Inder en cada comunidad y espacio de la Isla por intrincado que sea. Especial fue el momento en el que el presidente del Inder Antonio Becali Garrido recibió un cuadro con la imagen del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, «principal artífice del deporte y la emancipación de la mujer en nuestro país», como señaló la dirigente femenina. Glorias como las judocas Estela Rodríguez y Sibelis Veranes, la nadadora Imaday Núñez, la estelar ciclista Marlies Mejías y directivas del organismo como la vicepresidenta para la Cultura Física Gladys Béquer y la directora de Relaciones Internacionales Martha Lidia Ruiz, formaron parte del agasajo.



Competirán en clasificatorio centroamericano y del caribe 18 taekwondocas cubanos



Dieciocho taekwandocas, nueve en cada sexo, competirán por Cuba en el Clasificatorio Centroamericano y del Caribe, a celebrarse en Monterrey, México, del 6 al 8 de marzo próximos, informó a Radio Habana Cuba, Iván Fernández, presidente de la federación cubana de este deporte. Según el directivo, la delegación partirá el jueves primero de marzo hacia la sede, con el objetivo de adaptarse a las condiciones del lugar, y con el propósito de sumar al menos 13 boletos en el taekwondo de combate, y las dos plazas posibles en la modalidad de Poomsae. En la rama femenina encabezan la escuadra, las medallistas mundiales de 2013, Yania Aguirre, Yamicel Núñez y Glenys Hernández, todas con experiencia en la cita de Veracruz en 2014. Por su parte, el plantel masculino es liderado por el medallista olímpico de Londres 2012, Robelis Despaigne en más de 87 kg, Rafael Alba, en los 87, y José Ángel Cobas, titular de Veracruz 2014 y Toronto 2015 en los 80. Completan los equipos, en el femenino, Yosmailis Ferrer, Tamara Robles, Glyenis Castillo, Arlettys Acosta, Yamitsi Carbonell, y Tania Delgado, en la modalidad de Poomsae, y en la rama varonil, Guillermo Arias, Roberto Granado, Miguel Ángel Aguiar, Fermín Quesada, Erlandis Mustelier, y Alejandro Pando, en el Poomsae.



Recupera el Madrid tercer lugar en liga española de fútbol



El Real Madrid recuperó la tercera posición de la Liga española de fútbol, con un triunfo de 3-1 ante el Leganés como visitante en un partido pendiente de la jornada 16. Sin el portugués Cristiano Ronaldo y el costarricense Keylor Navas, el equipo merengue dio vuelta al marcador con goles de Lucas Vázquez, al minuto 11, el brasileño Carlos Henrique Casemiro (29) y Sergio Ramos (90 de penal). Por los derrotados anotó Unai Bustinza (minuto seis) en el estadio Municipal de Butarque. El club blanco llegó a 48 puntos para relegar al cuarto puesto al Valencia (46), pese al triunfo, la escuadra de Zinenide Zidane aparece a 14 unidades del Barcelona, líder del certamen, y a siete del Atlético de Madrid, segundo en la tabla, mientras el Leganés continuó en la plaza 13, con 28 rayas.



Sostendrán duelo Domadores de Cuba y Tigres de Uzbekistán este martes



El duelo entre el campeón olímpico de Río 2016, Hasanboy Dusmatov, y el doble monarca del mundo Johanys Argilagos, abrirá el próximo martes el duelo de la Serie Mundial de boxeo, que sostendrán Domadores de Cuba y Tigres de Uzbekistán, en el Complejo Deportivo de la ciudad de Taskent. Dusmatov, de 24 años de edad, cayó en la final del último mundial ante el cubano Argilagos, pero el euroasiático ha vencido dos veces al cubano en este certamen, en los años 2015 y 2017. El programa, que comenzará a las siete de la noche (hora local), nueve de la mañana en Cuba, contará con la presencia de las principales figuras de Cuba en la modalidad C-1. El doble campeón olímpico Robeisis Ramírez se las verá con Zhakhobidin Zoirov en los 56 kg, en tanto, Andy Cruz en los 64 cruzará golpes con Ikboljon Kholdarov, al que superó en la final del mundial del pasado año. Por su parte, el mediano titular de Río 2016, Arlen López, tendrá de contrario a Israil Madrimov, y el completo Erislandi Savón, con record de 27 victorias y una sola derrota en Series Mundiales, al bronce mundial de 2017, Sanjar Tursunov.



Comienza este viernes Grand Slam de judo en Dusseldorf, Alemania



La santiaguera Kaliema Antomarchi, medallista de bronce mundial en Budapest 2017 en la división de 78 kg, se destaca en el trío de féminas antillanas en el Grand Slam de judo, de Dusseldorf, Alemania que se inicia mañana. Kaliema tendrá importantes rivales en esa división, y comenzará en un primer combate frente a la tunecina Sarra Mzougui. Las otras chicas son Melissa Hurtado en 48 quien se las verá en su primera actuación ante la rumana Alexandra Pop y Maylín del Toro en 63 con la marroquí Sofía Belathar. Respecto a los tres del varonil destaca el regreso internacional del cienfueguero José Armenteros, plata del orbe en 100 en la edición rusa de Chelíabinsk 2014, quien se enfrentará al tunecino Anis Ben Khaled. Completan el grupo el avileño Jorge Martínez en 81 cuyo primera presentación será con el italiano Antonio Esposito y el matancero Andy Granda en más de 100 quien tendrá de rival al japonés Takeshi Ojitani.



Dan a conocer evento para paralímpicos de Tokio 2020



La posibilidad de que Omara Durand gane otra vez tres medallas de oro, y de que otros titulares cubanos repitan sus conquistas se vislumbran tras aprobarse recientemente el programa de los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Por su parte el guantanamero Leinier Savón, ganador en los 100 y 200 metros T12 durante su debut paralímpico, pero que en el siguiente capítulo deberá conformarse solamente con el logro del hectómetro. La otra distancia ha sido suprimida. Cuba podría ver de nuevo en lo más alto del podio al pinareño Luis Felipe Gutiérrez, ya que su especialidad de salto de longitud F13 (débiles visuales) se incluyó. Otro trío de doradas pudiera tenerla igualmente la santiaguera Yunidis Castillo, algo que ya logró en la capital británica, al corroborarse la inclusión de los 100, 200 y 400 metros T47 (afectados de miembros superiores). De los restantes laureados, el granmense Leonardo Díaz podrá buscar su tercer oro en el lanzamiento del disco F54-56 (sillas), en su cuarta lid consecutiva. El listado aprobado para los 22 deportes dispone que el nadador cubano Lorenzo Pérez no tendrá chance en los 50 metros libre S6, aunque sí saldrá como favorito en los 100 metros, por ser el rey paralímpico y del orbe. Por suerte, en el judo y el levantamiento de pesas se mantienen las mismas divisiones, aunque para los concursantes se avecina otro complejo y costoso proceso de acceso a las plazas.



