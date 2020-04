Asociación Hermanos Saíz invita a celebrar los aniversarios de la UJC y la OPJM

Asociacin Hermanos Saz invita a celebrar los aniversarios de la UJC y la OPJM

La Asociación Hermanos Saíz propuso la iniciativa "Vamos a quemar los datos", como parte de las acciones por el aniversario 58 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y el 59 de la Organización de Pioneros José Martí. La acción se desarrolló en más de 100 páginas de Facebook, incluidas las de la AHS, StreamingCuba, la UJC y el Ministerio de Cultura. Con la colaboración de las productoras audiovisuales Lía Videos y WajirosFilms, diversos artistas compartieron canciones y poesías en una transmisión en vivo desde La Habana y Santiago de Cuba, que incluyó enlaces a las provincias de Granma, Holguín, Las Tunas, Camagüey, Ciego de Ávila, Cienfuegos, Villa Clara, Matanzas, Mayabeque y Pinar del Río. Entre los artistas participantes estarán los poetas Giselle Lucía Navarro, Roly Ávalos, Yansert Fraga, y Rafael González, los repentistas Sindy Manuel, Anamarys Gil, el proyecto tunero Controvando y los músicos Michel Herrera y Andy Rubal, este último desde Canadá.



Niños y jóvenes cubanos dedican su aniversario a Juan Padrón, desde China



Niños y jóvenes de Cuba conmemoraron en China otro aniversario de sus respectivas organizaciones –la OPJM y UJC- en una actividad dedicada a Juan Padrón, una leyenda de la filmografía de la isla, que falleció el mes anterior. Durante la reunión se proyectaron fragmentos de dibujos animados creados por el cineasta, entre ellos las aventuras de su personaje insigne Elpidio Valdés y la película Vampiros en La Habana. La conmemoración de los aniversarios CINCUENTA Y OCHO y CINCUENTA Y NUEVE años, respectivamente, de la fundación de la UJC y la OPJM incluyó un segmento cultural y coincidió con un taller donde los más pequeños confraternizan mediante juegos. También fue una ocasión propicia para destacar el apoyo de los estudiantes de Ciencias médicas que apoyan las labores preventivas en Cuba como parte del enfrentamiento a la pandemia de la Covid-19.



El Ministerio de Cultura no dejará desamparados a sus artistas



Como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la Covid-19, el Instituto Cubano de la Música y el Consejo Nacional de Artes Escénicas ofrecerán respaldo salarial a todos los artistas de sus respectivos catálogos, tanto a los que pertenecen a las unidades artísticas subvencionadas como a los de aquellas que operan bajo régimen comercial y que, debido a las actuales regulaciones de aislamiento social, se encuentran imposibilitados de ejercer su labor. Esta decisión implicará cobertura salarial básica a partir del mes de abril (a cobrar a principios de mayo) y se articulará a través de los mecanismos habituales de pago de los centros, consejos y empresas provinciales y nacionales de la música y las artes escénicas.



Escuela Internacional de Cine y Televisión contra la Covid-19



Estrictas medidas de seguridad higiénica y sanitaria mantienen la Escuela Internacional de Cine y Televisión, de San Antonio de los Baños, para combatir el nuevo Coronavirus. Según informó la Presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular en el territorio artemiseño, Yadelkis Hernández, la escuela mantiene la limpieza de todos los locales. La doctora Yamile Borrego, Directora del Sectorial de Salud Publica en San Antonio de los Baños, informó que se realiza la pesquisa diaria en el municipio, con el apoyo de las instituciones políticas y de masas. En el caso específico de la Escuela Internacional de Cine y Televisión, la especialista recalcó que la misma es prioridad para las autoridades sanitarias, políticas y gubernamentales de la Villa del Humor y Artemisa, por la salud de su personal y por lo que representa para la cultura cubana.



Videoclips para Holguín en el aniversario 300 de su pueblo



Este 4 de abril —en momentos donde es prioridad extremar las medidas por la actual situación de excepcionalidad epidemiológica causada por la propagación del Covid 19— Holguín celebra el aniversario 300 de su fundación en igual fecha de 1720. Los 300 años han motivado la reconstrucción y remodelación de varios sitios de la urbe, además de una amplia campaña de comunicación por tan importante fecha en la cual destaca, por iniciativa de la Asamblea Municipal del Poder Popular, el reciente estreno de los videoclips Mi querido Holguín, Felicidades a mi tierra y El Holguín que quiero, producciones que fueron lanzadas oficialmente en el canal provincial Telecristal. El primero de los temas, Mi querido Holguín, un himno de la legendaria Orquesta Avilés, fue compuesto por el reconocido compositor y músico holguinero Jesús (Koko) Leyva, quien fuera director de la mencionada orquesta, de Los Guayaberos y de la Banda Provincial de Conciertos. Esta vez los arreglos musicales son del maestro Gastón Allen, al frente de la Orquesta que este año celebra 138 años de quehacer, y los vocales de la cantante Kenia Allen. Por su parte, Felicidades mi tierra, merecedora del Premio de la Ciudad 2020, es interpretada por el septeto A la medida; que también acompaña al músico Nadiel Mejías, autor y voz de El Holguín que quiero.



Bill Withers, la leyenda del ‘soul’, ha muerto



Bill Withers, cantante y compositor de soul, murió el 30 de marzo en Los Ángeles, según informó su familia. Withers, de 81 años, tuvo una extraordinaria racha de éxitos entre 1971, cuando sacó su primer elepé, y 1985, fecha en la que decidió retirarse. William Harrison Withers tenía 33 años cuando publicó su primer disco grande. Fichado por el sello Sussex, grabó Just As I Am, álbum producido por Booker T. Jones. Ya pensaba en volver a la fábrica cuando de aquel disco saltó al aire una inmortal canción de amor anhelado, Aint’t No Sunshine. Withers era un creador único: tenía modos de cantautor, pero también era capaz de facturar un funk desenchufado, como demostró en su glorioso Live At Carnegie Hall. También le caracterizaba un sentido de la justicia que casaba mal con la venalidad habitual de la industria musical. En 1985, tras rematar sus obligaciones con Columbia, anunció que se retiraba de la música. Y lo hizo. Se lo podía permitir, ya que había sido lo bastante inteligente para no perder el control de los derechos de la mayoría de sus canciones, que se revelaron como una mina de oro, gracias a las numerosas versiones y el fenómeno del sampling.



Literatura desde la Uneac para enfrentar cuarentena por Covid-19



La Unión de Escritores y Artistas de Cuba recomienda títulos de su sello literario Ediciones Unión, como parte de una iniciativa semanal encaminada a acompañar el estadio en casa, una de las principales medidas preventivas ante la propagación de la Covid-19. La sugerencia de estos días, lanzada a través de su página web oficial, es de los títulos Herminia Sánchez. Teatro de fuerza y candor; Historias cubanas de cronopios, famas y esperanzas; y Lo cubano en el vestir. Apuntes esenciales. El primero de los textos recoge las memorias de la actriz Herminia Sánchez (1923), Premio Nacional de Teatro 2019, en una autobiografía que constituyó una de las novedades de Unión en la Feria Internacional del Libro de La Habana, FIL Cuba 2020. Historias cubanas de cronopios, famas y esperanzas es una compilación de Alex Fleites que recoge relatos breves de 25 autores de diversas generaciones que, desde la mayor de las Antillas, rinden tributo al escritor argentino Julio Cortázar. La última de las recomendaciones es Lo cubano en el vestir. Apuntes esenciales, un libro de la diseñadora de vestuario escénico Diana Fernández que aborda la evolución de la moda nacional en las etapas colonial y republicana, así como las singularidades del vestir cubano. La iniciativa, que llegará a través de la web de la Uneac todos los martes, con nuevos títulos para leer en cuarentena, no es la única que emprende la organización de la vanguardia artística e intelectual del país en estos momentos difíciles.



Spielberg y AFI lanzan un cineclub virtual por el coronavirus



Steven Spielberg y el Instituto del Cine Americano presentaron este lunes AFI Movie Club, una especie de cineclub virtual con el que AFI pretende continuar con su promoción y defensa del séptimo arte pese a la pandemia del coronavirus que mantiene los cines cerrados. AFI Movie Club ha comenzado de la mano de Judy Garland y de todo un clásico, "El mago de Oz". "Sé que están pensando 'ya la he visto', pero denle una nueva vuelta, porque en este momento de nuestra historia, ¿qué mejor mensaje que 'se está mejor en casa que en ningún sitio'?", explicó Spielberg, consejero de AFI, en su introducción de la película haciendo un juego de palabras entre la cinta y el confinamiento para frenar la expansión del coronavirus. Bajo el lema "películas para ver juntos mientras estamos separados", AFI Movie Club plantea a los cinéfilos una cita diaria con un hito de la gran pantalla para que cada uno, desde su casa, pueda disfrutar de esa película y compartir su experiencia con multitud de usuarios a través de internet.



