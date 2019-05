Asume Bolivia la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones

Bolivia asumió en Lima, Perú, la presidencia pro témpore de la Comunidad Andina de Naciones, en el contexto de la celebración de los 50 años de creado ese bloque regional de integración latinoamericana. Será importante el apoyo de cada uno de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, pues este es un trabajo colectivo, por lo que la participación de todos es imprescindible, expresó el canciller boliviano, Diego Pary. De acuerdo con información divulgada por la Cancillería boliviana, Pary aseguró que solamente con el trabajo conjunto de todos los Estados miembros de la Comunidad Andina de Naciones se podrá avanzar en los temas y propósitos planteados para la comunidad. Durante la Decimonovena Cumbre Presidencial Andina, los presidentes de los países miembros de ese organismo regional (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) además, debatieron una amplia agenda de trabajo para mejorar los lazos de integración y comercio entre sus naciones.

Gana ampliamente el Partido Socialista Español las elecciones europeas en España



Tras vencer en las generales del pasado 28 de abril, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se convirtió hoy en la fuerza más votada en las elecciones municipales, autonómicas y europeas celebradas en ese país. En la triple cita electoral, el PSOE encabezado por el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, superó el 32 por ciento de los votos y dejó al conservador Partido Popular en el segundo puesto, a 12 puntos de distancia. Además, los socialistas españoles fueron los más votados en 10 de las 12 comunidades autónomas en liza, pero quedaron a expensas de los pactos en varias de ellas y en numerosos ayuntamientos para poder gobernar. Sin embargo, este triunfo dejó un cierto sabor agridulce en las filas de Sánchez, al no lograr arrebatar al Partido Popular la Comunidad de Madrid administrada por los populares desde 1995, debido, entre otras razones, a la división de la izquierda. Aunque el candidato del PSOE al ejecutivo regional quedó en el primer lugar, el bloque de la derecha, integrado por el Partido Popular, el liberal Ciudadanos y el ultraderechista Vox, supera al de la izquierda (socialistas, Más Madrid y Podemos). En los comicios generales del pasado 28 abril, el secretario general del PSOE alcanzó 123 de los 350 escaños del estratégico Congreso de los Diputados, encargado de investir al futuro jefe del Ejecutivo español, y al no conseguir la mayoría absoluta de la Cámara Baja, fijada en 176 miembros, el actual mandatario, Pedro Sánchez necesitará el respaldo de otras fuerzas políticas para continuar en el gubernamental Palacio de la Moncloa.



Condena Jorge Arreaza el nuevo ataque mediático contra Venezuela



El ministro de relaciones exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, condenó las informaciones publicadas por medios extranjeros en las que culpan al Gobierno venezolano por el fallecimiento de una niña que esperaba ser trasplantada. A través de su cuenta Twitter, el canciller explicó que el programa de trasplantes, que se coordinaba a través de FundaVenica, se ejecutaba a través de Citgo y que los fondos fueron retenidos en el banco portugués Novo Banco. En otro mensaje Arreaza mostró los recibos de pago emitidas por la estatal petrolera Petróleos de Venezuela para dar así continuidad al programa médico con Italia. Por otro lado, Jorge Arreaza advirtió que en pasado mes de abril en la sede de la ONU se denunció la situación, responsabilizando a Estados Unidos por la retención de los fondos y el bloqueo financiero internacional a la que ha sido expuesta Venezuela. Asimismo, el Gobierno venezolano ha denunciado en diferentes organizaciones internacionales el bloqueo financiero y la campaña mediática en contra del presidente Nicolás Maduro que busca propiciar una supuesta situación humanitaria en Venezuela.

Se ofrece Irak para mediar entre Irán y Estados Unidos, para superar el conflicto



El Gobierno de Irak ofreció para mediar en la crisis entre sus dos aliados clave, Estados Unidos e Irán, en medio de las crecientes tensiones en Oriente Medio, mientras Bagdad advirtió del peligro de una guerra de persistir las diferencias entre Washington y Teherán. Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores iraquí, Mohammed al-Hakim, hizo la oferta durante una conferencia de prensa conjunta, en Bagdad con su homólogo iraní Mohammad Javad Zarif. Zarif, quien realizó una visita de alto perfil a Irak, subrayó que Irán estaba abierto a un acuerdo de "no agresión" con los estados árabes. Asimismo, subrayó que Teherán busca "construir relaciones equilibradas" con todos ellos, pero dejando claro que su país hará frente a cualquier intento de provocar una guerra, sea económica o militar. El canciller iraní arremetió contra las sanciones económicas impuestas por Washington a su país al asegurar que "infringen las resoluciones del Consejo de Seguridad" de la ONU y tienen como propósito "obligar" a los países europeos a abandonar el acuerdo nuclear, del que se desmarcó el presidente Donald Trump. En las últimas semanas ha subido la tensión entre Washington y Teherán por el despliegue de un portaaviones y varios bombarderos B-52 estadounidenses en la región debido a una amenaza percibida de Irán que aún no se ha especificado.



Corea del Norte cataloga a Bolton de “fanático de la guerra”



Corea del Norte tacha de “fanático de la guerra” al asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, y asegura que no renunciará a su derecho a la autodefensa. El Ministerio norcoreano de Exteriores ha rechazado las afirmaciones de Bolton, quien dijo el sábado que los ensayos de lanzamiento de misiles balísticos por Pyongyang de mayo violaron las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, informa HispanTV. Bolton es “un fanático de la guerra” y se está esforzando al máximo para destruir la paz y la seguridad, denuncia la Cancillería de Corea del Norte en un comunicado divulgado este lunes por la agencia de noticias estatal norcoreana.



Trump dice ahora que quiere negociar con Irán



El presidente de EE.UU., Donald Trump, insiste desde Japón en mantener diálogos con Irán, pero este país no confía en EE.UU. El gobernante norteamericano, sin tener en cuenta la opinión de Irán, aventura este lunes desde Tokio, capital japonesa, que “a Irán le gustaría” dialogar con la Casa Blanca, comenta HispanTV. “Sí creo que a Irán le gustaría que hablemos y si quieren hablar, hablaremos […] Nadie quiere que ocurran cosas terribles, especialmente yo”, ha dicho el presidente estadounidense en medio de la creciente tensión que alienta contra el país persa en la región de Oriente Medio.



