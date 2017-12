Asume grupo terrorista autoría del atentado en San Petersburgo

Prensa Latina informó que el grupo terrorista Estado Islámico (EI) se adjudicó el atentado terrorista perpetrado contra un comercio de la cadena de tiendas Perekriostak, en San Petersburgo, donde al menos 13 personas resultados heridas. La información la ofreció la página web SITE, dedicada al monitoreo de agrupaciones terroristas, señaló RIA Novosti, aunque por el momento ello carece de confirmación oficial. El presidente ruso, Vladimir Putin, firmó este viernes una ley para arreciar las condenas por reclutamiento de terroristas y acciones violentas, incluida la cadena perpetua. El Consejo para el trabajo con el Servicio Federal de Seguridad deberá contrarrestar la captación de reclutas para formaciones extremistas, a través de las redes sociales, destaca la legislación. Además, la ley también arrecia el castigo penal por el financiamiento del terrorismo o la influencia para involucrar a ciudadanos de este país en la realización de ataques terroristas. El documento introduce el término propaganda del terrorismo, cuyo delito se castiga con medio millón de rublos (ocho mil 680 dólares) o cinco años de privación de libertad. (Prensa Latina)

Continúan las protestas en Perú contra el indulto a Alberto Fujimori



Por otro lado Telesur reportó que luego de una nueva movilización realizada la víspera por el pueblo peruano, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) dio a conocer la fecha de la próxima Jornada Nacional de Protesta, fijada para el jueves 11 de enero de 2018. El anuncio de la central obrera ocurre dentro de la semana de manifestaciones contra el indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) a Alberto Fujimori, el pasado 24 de diciembre. Al respecto del secretario general de la CGTP, Gerónimo López Sevillano, expresó su reconocimiento a los peruanos, y señaló que la próxima jornada nacional de protesta será exitosa y servirá para demostrar una vez más, que el pueblo no está conforme con el indulto a Fujimori ni con las políticas neoliberales del Presidente PPK, y por eso exigimos que se vayan todos los corruptos y explotadores, una nueva Constitución Política y nuevas elecciones. Alberto Fujimori, de 79 años, experimentó el pasado sábado 23 de diciembre una crisis de hipotensión y una arritmia, debiendo ser trasladado al hospital desde la prisión, en donde cumplía una pena de 25 años por delitos contra los derechos humanos y por corrupción, y un día después, fue indultado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y esa decisión hirió profundamente al pueblo peruano, quienes desde ese momento no han cesado de salir a las calles bajo las consignas "Indulto es insulto" o "la memoria no se negocia". (Telesur)



Anuncia Nicolás Maduro una nueva ronda de diálogos con la oposición



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que los días 11 y 12 de enero de 2 mil 18 el Gobierno y la oposición tendrán una nueva ronda de diálogo por la paz, publicó Telesur. Al respecto el mandatario señaló que el 11 y 12 de enero nosotros tendremos diálogo, pero con quién, con unos terroristas. ¿Qué puede hacer nuestra delegación?, tiene que sentarse a dialogar con Julio Borges, que lleva un mes fuera del país conspirando contra las finanzas públicas, contra el comercio exterior y se sienta con su cara bien lavada. Durante su programa radial La Hora de la Salsa, el presidente Nicolás Maduro indicó que es un creyente del diálogo y calificó a los representantes de la oposición como terroristas por su apuesta a la violencia y al bloqueo. Además en la trasmisión de su programa radial, Maduro recordó que la justicia debe actuar ante personajes como el político de derecha Julio Borges, por mantener una conspiración constante en el exterior para evitar que a Venezuela lleguen los productos importados que requiere la población, y enfatizó, yo creo en el diálogo, pero también en la justicia. (Telesur)



Hallan en Siria una fosas comunes con masacrados por Estado Islámico



El ejército sirio halló este viernes dos fosas comunes en el sur de la provincia de Raqqa, con cuerpos de militares y civiles ejecutados por el grupo terrorista Estado Islámico. Fuentes gubernamentales declararon a Prensa Latina que de las fosas, consideradas las más grandes halladas en este país árabe hasta la fecha, se han sacado más de 200 cadáveres y se espera hallar muchos más dada cuerpos por la extensión de los enterramientos. Muchos de los cuerpos pertenecen a militares sirios capturados por los extremistas, tras la toma de la base aérea de Tabqa en el sur de Raqqa en agosto del 2014, precisaron las fuentes. Ambas fosas resultaron halladas a unos 25 kilómetros al sur del poblado Wawi, perteneciente al municipio de Debsi Afnan, a 90 del sudeste de Raqqa. Desde 2014 hasta su reciente expulsión de Raqqa, el Estado Islámico cometió numerosos crímenes en esa y otras demarcaciones, con decapitaciones y ejecuciones masivas, denunciaron organismos humanitarios. Como resultado de las pesquisas, fueron descubiertas fosas comunes, con cadáveres de cientos de personas, incluidos niños y mujeres, tanto en la provincia de Deir Ezzor como en la norteña ciudad de Kobane. (Prensa Latina)



Hezbolá pide la salida de Estados Unidos de Irak



El movimiento popular Kataeb Hezbolá de Irak advertió este sábado en un comunicado a Estados Unidos que abandone voluntariamente el país antes de que se viera obligado a escapar. El texto recuerda el aniversario de la retirada oficial de las tropas de EE.UU. de Irak en 2011, 8 años después de la invasión del país mesopotámico en 2003, para después alertar sobre la intención de Washington para mantener su presencia en el país árabe en la era post-Daesh, acrónimo en árabe del grupo terrorista EIIL. Tras destacar el papel de las fuerzas populares iraquíes en la derrota de Daesh, respaldado por EE.UU. y ciertos países regionales, asegura que Irak se ha convertido en un país libre con soberanía nacional, situación que buscan perjudicar los estadounidenses con su presencia militar en Irak. El comunicado señala, asimismo, que Estados Unidos está intentando poner en práctica sus objetivos en el país árabe, así como en la región de Oriente Medio, pero ignora el hecho de que ya todo el mundo está al tanto de sus planes. (Euronews)



Llama la UNICEF a proteger a los infantes



Manuel Fontaine, director de Programas de Emergencia de Unicef, se refirió a los abusos y ataques contra los niños en territorios de guerras en zonas de conflicto de todo el mundo y a la necesidad de respetar las legislaciones encaminadas a proteger a los infantes. Los niños son atacados a una escala impactante este año, pero aunque tales acciones continúan año tras año, no podemos volvernos insensibles y convertir esa brutalidad en algo normal, expresó el directivo. Precisó que hogares, escuelas y patios de recreo ya no son lugares seguros para los menores de edad, quienes se convirtieron en objetivos de primera línea, utilizados como escudos humanos, asesinados, mutilados y reclutados para luchar, detalló Fontaine. La violación, el matrimonio forzado, el secuestro y la esclavitud resultan tácticas habituales en conflictos como los de Iraq, Yemen, Nigeria, Sudán del Sur y Myanmar, añadió. (Prensa Latina)



