Asume Pedro Sánchez oficialmente la jefatura del gobierno español

El secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, es ya el séptimo presidente del país desde la instauración de la democracia, hace cuarenta años, con el fin de la dictadura de Francisco Franco.



Sánchez juró este sábado su cargo ante el Rey, Felipe Sexto, en el madrileño Palacio de la Zarzuela, en presencia del mandatario saliente, Mariano Rajoy, expulsado del cargo por una moción de censura parlamentaria del PSOE, que logró poner de acuerdo a la mayoría del Congreso de los diputados, contra la corrupción en torno al hasta ayer gobernante Partido Popular.



Por primera vez en la historia de la democracia española, Sánchez tomó posesión de su cargo con la mano derecha sobre la Constitución y no sobre la Biblia, y sin crucifijo, al optar por la retirada de los símbolos religiosos que históricamente han presidido ese acto.



Con los 84 diputados del PSOE, Sánchez presidirá el gobierno con menor representación parlamentaria de la historia, y no afronta un periodo de cuatro años, sino que asume el puesto de mando con la mitad de la legislatura ya cumplida y numerosas reformas en tramitación, sobre las que deberá decidir si las acelera o las frena.



Entre esos retos los hay que afectan de forma inmediata al bolsillo de los ciudadanos, como la reforma energética, para bajar el recibo de la luz; la del sistema de pensiones, para subir las más bajas; y la ley de impulso a políticas sociales.







Pero lo más inmediato para Sánchez será configurar su gabinete en los próximos días, que estaría compuesto exclusivamente por miembros de la agrupación socialista, según precisó la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Margarita Robles.



En declaraciones a la prensa, Robles aclaró que el ejecutivo de Sánchez, será socialista y en minoría, y no incluirá a miembros de la coalición izquierdista Unidos Podemos, sin cuyo apoyo y la ayuda que dio para articular la postura de otros partidos de la oposición, habría sido imposible la moción que derribó a Mariano Rajoy.



El secretario de Organización y Programa de Podemos, Pablo Echenique, remarcó hoy que mantendrán el apoyo a Sánchez, aunque No haya miembros de la agrupación izquierdista en el nuevo Ejecutivo.



Echenique recordó que Podemos ha defendido siempre la eficacia de gobiernos de coalición y plurales para gobernar con estabilidad el país y subrayó que su partido seguirá trabajando por leyes progresistas para hacer una España más justa y moderna, que salga adelante.



El nuevo mandatario español tiene también ante sí el reclamo de los partidos separatistas de Cataluña, con quienes Sánchez tuvo duros enfrentamientos, pues como defensor de la unidad de España, apoyó incluso al ahora ex presidente, Mariano Rajoy, cuando decidió tomar el control de la región autónoma.



No obstante, las formaciones catalanas fueron claves ahora para avalar la designación de Pedro Sánchez como nuevo presidente, al apoyarlo en la moción de censura contra Rajoy.



Sánchez logró el respaldo de los partidos soberanistas catalanes, al prometer que como nuevo mandatario español restablecerá la normalidad en las relaciones entre Madrid y Barcelona y reconstruirá el diálogo con el ejecutivo de la comunidad autónoma.



Coincidentemente, el presidente del nuevo gobierno soberanista de Cataluña, Quim Torra, reivindicó hoy su compromiso por una república independiente, y se mostró dispuesto a dialogar con Pedro Sánchez.



Torra fijó su postura, en el acto de toma de posesión de sus consejeros o ministros, un paso que permitió a los separatistas recuperar este sábado el control de Cataluña y desactivar así automáticamente la intervención española de la región, que se prolongó por más de siete meses.







