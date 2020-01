Asumió Alejandro Giammattei la presidencia de Guatemala

Asumi Alejandro Giammattei la presidencia de Guatemala

Alejandro Giammattei asumió este martes como nuevo presidente de Guatemala para un periodo de cuatro años con la promesa de atacar la corrupción, las temibles pandillas y contener los elevados índices de pobreza. En su discurso tras la juramentación, Giammattei anunció que buscará declarar a las temibles pandillas como 'grupos terroristas' debido la estela de muertos que provocan diariamente en el país. Además, el nuevo presidente de Guatemala declaró que presentará al Congreso 'una iniciativa de ley que pretende declarar a las maras y pandillas como lo que son: grupos terroristas', tildando a esos grupos de ser una 'lacra que extorsiona, y que asesina'. Además, Alejandro Giammattei aseguró que luchará contra el contrabando y defraudación fiscal y aduanera, y también creará certeza jurídica para que haya inversión extranjera y generación de empleos.

Detienen en Bolivia a exministro del Gobierno de Evo Morales



El ministro de Gobierno de Bolivia, Carlos Romero, fue detenido este martes al salir de una clínica en La Paz, donde permanecía internado desde el pasado diez de enero. Agentes de Policía llegaron al hospital y subieron a Romero en una motocicleta, donde fue trasladado a una estación para que declare en el marco de un proceso por presuntos hechos de corrupción en la Unidad Ejecutora de Lucha Integral Contra el Narcotráfico. Desde el pasado viernes, Carlos Romero había abandonado su residencia en una ambulancia, producto de una recaída de su salud generado por el asedio permanente de un grupo autodenominado "La Resistencia", que es afín al gobierno de facto liderado por Janine Áñez. El exministro de Gobierno, estuvo más de 48 horas sin agua ni comida, solo en su departamento, cercado por paramilitares y Policía. Esto es un atentado a la vida por la dictadura de Áñez, Camacho y Mesa", había denunciado el presidente Constitucional, Evo Morales.



Propone Rohani crear corte especial que investigue derribo del avión ucraniano



El presidente de Irán, Hasán Rohaní, propuso crear un tribunal especial integrado por expertos para que investiguen el derribó del avión ucraniano, donde murieron las 176 personas a bordo el pasado ocho de enero. "No es un caso normal, el Poder Judicial debe instituir una corte especial con jueces de alto nivel y decenas de expertos, porque el mundo entero tendrá la mirada puesta en ese proceso que llevará a cabo la justicia del país", indicó Rohaní. Además, el presidente de Irán reiteró que no se puede culpar a una sola persona de la tragedia, "el responsable no solo es el que apretó el botón, hay otros y yo quisiera que se explique a la gente honestamente todo esto". "El Gobierno continuará sus gestiones para que se investiguen todos los aspectos y esto no se vuelva a repetir", aseveró Rohaní, y además, prometió tanto a las familias como a los países con nacionales entre las víctimas que "el gobierno iraní seguirá el caso con todas sus capacidades y poderes".



Bloquean los participantes en el paro contra la reforma de jubilaciones cinco puertos en Francia



Los que participan en las protestas que rechazan la reforma de la jubilación promovida por el gobierno francés bloquearon hoy los puertos de Le Havre, Rouen, Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle y Marsella. Esta nueva acción de los manifestantes se enmarca en el paro convocado por sindicatos y organizaciones políticas y sociales contra la iniciativa gubernamental, protesta que entró este miércoles en su cuadragésima segunda jornada. Según el portal Franceinfo, en Le Havre el tráfico portuario funciona muy lento, en Rouen se reportan embotellamientos, en Nantes los buques esperan en alta mar, en La Rochelle la situación es compleja y en Marsella, donde los estibadores y marineros cerraron los accesos al puerto. Esta nueva medida de los sindicatos que piden la derogación de la reforma de jubilaciones que impulsa el Gobierno es llamada “operación puertos muertos”, y que comenzó anoche y se extendería durante tres días.



Denuncian un nuevo asesinato de un líder comunero en Colombia



Varios hombres armados mataron este martes al comunero indígena Jaiber Alexander Quitumbo Ascue, de 30 años de edad, quien vivía en la provincia del Norte, departamento del Cauca, en el suroeste de Colombia. De acuerdo con una lista manejada por los activistas colombianos, con la muerte del líder campesino, ya suman 20 los líderes sociales y excombatientes guerrilleros los asesinatos de en lo que va del año 2020. Mientras, el senador Feliciano Valencia publicó un mensaje en su cuenta en Twitter para informar y denunciar el asesinato del líder campesino, quien tenía 30 años de edad. Mientras, el Consejo Regional Indígena del Cauca, en un comunicado, explicó que los hechos se dieron cuando el líder comunero Alexander Quitumbo Ascue se encontraba en su zona de trabajo agrícola, a 50 metro de su casa, y que llegaron varios hombres armados que le dispararon en múltiples ocasiones.



Apoyan los Republicanos del Senado a una resolución para impedir las acciones de Trump contra Irán



Con el apoyo de los senadores republicanos el Senado de Estados Unidos podría aprobar una resolución la próxima semana para limitar las acciones de Donald Trump para lanzar operaciones militares contra Irán, expresa un texto que presentaron los demócratas. 'Ahora tenemos una mayoría de colegas, demócratas y republicanos, que defenderán firmemente el principio de que no debemos ir a la guerra sin un voto del Congreso', declaró el senador demócrata Tim Kaine. Esa nueva votación en el Congreso podría tener lugar la próxima semana, aunque todavía no se ha fijado una fecha en el Senado, que esa semana debe abordar el histórico juicio político al presidente de Estados Unidos Donald Trump, señaló Kaine. El texto presentado por el senador Tim Kaine contrarrestaría la 'impulsiva, errática, egoísta y a menudo irresponsable política exterior de Donald Trump, declaró el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.



Saldrá de Honduras una nueva caravana de emigrantes hacia Estados Unidos



Un grupo de personas empezó a concentrarse desde la noche del martes en la ciudad de San Pedro Sula, al norte de Honduras, para sumarse a la nueva caravana de migrantes que saldrá con rumbo a Estados Unidos. La convocatoria realizada prevé que la partida de los migrantes, reunidos en la gran terminal de buses de San Pedro Sula, seria para hoy 15 de enero en horas de la mañana. De acuerdo con la corresponsal de Telesur en Honduras, Gilda Silvestrucci, las personas que permanecen en el punto de encuentro están hombres de diversas edades, así como mujeres y niños. Por su parte, el Gobierno hondureño reveló que, en los últimos 15 meses, más de 20 mil connacionales han salido del país en caravanas, de los cuales la mayoría fue deportada y casi 5 mil espera en México a que Estados unidos informe sobre la solicitud de asilo.

Una caravana migrante partió desde #Honduras🇭🇳 rumbo a Estados Unidos, pese a las restricciones impuestas por el Gobierno estadounidense a la migración indocumentada



