Asumió hoy Jair Bolsonaro la presidencia de Brasil

2019-01-01 14:55:22 / web@radiorebelde.icrt.cu



Fotos: AFP

En medio de draconianas medidas de seguridad, sin precedentes en una asunción presidencial en Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro asumió este martes la presidencia del gigante sudamericano.



El despliegue de policías y soldados, con refuerzo de blindados y helicópteros, más cazabombarderos listos para despegar frente a cualquier amenaza, militarizó por completo la zona central de la capital, Brasilia, donde se concentrarán todos los actos relativos a la investidura de Bolsonaro.



El insólito refuerzo policial en las calles y los bloqueos en diferentes puntos de Brasilia responden al temor de un nuevo atentado contra Bolsonaro, quien fue apuñalado el pasado septiembre en plena campaña electoral.



Bolsonaro ganó las elecciones de octubre pasado con un 56 por ciento de los votos y prestará juramento en la sede del Congreso, para convertirse así en presidente 38 de la República Federativa de Brasil.



La investidura de Jair Bolsonaro coloca a la ultraderecha por primera vez al mando de la mayor democracia de América Latina desde el fin de la dictadura militar, que gobernó entre mil 964 y mil 985, de la que la que el futuro mandatario es un nostálgico.



Tras los gobiernos centristas de José Sarney, Fernando Collor , Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso y Michel Temer, más la era progresista de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, el nuevo mandatario marcará un cambio radical ideológico y geopolítico la mayor economía de América Latina.



El capitán de la reserva del Ejército es un declarado anticomunista y llegó a la Presidencia con el apoyo de los sectores más conservadores de Brasil, incluyendo los grandes productores rurales, las iglesias evangélicas y los grupos que defienden una mayor rigurosidad en el combate a la delincuencia.



Pese a que ha reducido el tono de sus polémicas declaraciones de tinte machista, racista y homófobo, Bolsonaro, de 63 años, ha dejado claro, con el perfil de su Gabinete, que dará prioridad a los intereses de grupos religiosos, empresarios y anticomunistas.





En su Gabinete de 22 ministros destacan cinco altos oficiales de las Fuerzas Armadas, como también lo es su vicepresidente, el general en la reserva del Ejército Hamilton Mourao.



Otros cuatro ministros han estudiado o trabajado en el Ejército, mientras que las únicas dos ministras son representantes de los sectores más conservadores de Brasil y defienden posiciones afines a Bolsonaro.



Pese a que Bolsonaro ha prometido respetar los derechos garantizados en la Constitución y gobernar para todos sin distinción de raza, sexo o religión, las minorías en Brasil temen un aumento de las violaciones contra sus derechos.



Ese temor se fundamenta en que el ultraderechista ha dejado claro que atenderá prioritariamente los intereses de los grandes hacendados, que viven en conflicto permanente con indios, campesinos y ecologistas.



Entre otras medidas, Bolsonaro prevé autorizar por decreto la tenencia de armas, presentar un proyecto de ley para penalizar como terroristas a grupos que invaden tierras para presionar por la reforma agraria, No delimitar nuevas reservas indígenas, No permitir licencias ambientales que paralicen proyectos de empresas y autorizar la minería en tierras indígenas.





Igualmente, Bolsonao ha dicho que desmontará varios de los programas que fueron impulsados por el Partido de los Trabajadores (PT) en los gobiernos de Luis Inacio Lula da Silva y Dilma Rousseff.



Su política económica será neoliberal y contempla una ambiciosa apertura al capital extranjero, impopulares ajustes fiscales, una severa reducción del tamaño del Estado y de sus gastos, y privatizaciones en todas las áreas, incluyendo negocios del gigante Petrobras.



En política exterior, Bolsonaro anunció que buscará nuevas alianzas en el mundo, tras los últimos 25 años en los que Brasil privilegió las relaciones sur-sur.



Ahora, Bolsonaro declaró su alineamiento con los gobiernos de Donald Trump en Estados Unidos y Benjamín Netanyahu en Israel, al tiempo que prometió combatir a los gobiernos progresistas de Venezuela, Cuba y Nicaragua.



El nuevo mandatario brasileño tiene previsto sacar al gigante sudamericano del Pacto Mundial de la ONU para la Migración y amenazó con hacer lo propio con el Acuerdo de París contra el cambio climático.



Los brasileños que rechazan a Bolsonaro creen que el país se arriesga a tiempos oscuros, y el izquierdista Partido de los Trabajadores No participará hoy del acto de asunción presidencial del ultraderechista, para No compaginar con discursos y acciones que estimulan el odio, la intolerancia y la discriminación.



Aunque consideró como un hecho consumado el resultado de las urnas a favor de Jair Bolsonaro, el Partido de los Trabajadores estimó que esa elección No representa un aval para un gobierno autoritario, antipopular y antipatriótico, marcado por abiertas posiciones racistas y misóginas, declaradamente vinculado a un programa de retrocesos civilizatorios en Brasil.



(Noticiero Nacional de Radio)