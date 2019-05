Asuntos familiares al cine japonés

Asuntos familiares al cine japons

Durante la pasada edición del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana tuve el privilegio de asistir la proyección del filme japonés llamado “Un asunto de familia” (2018), presentado en el apartado de Galas.



Como soy gran admiradora de Hirokazu Kore-Eda, en cuanto me enteré de esto hice un buen lugar en la apretadísima agenda del evento para asistir a su exhibición.



La sala del cine Yara se llenó, como era de esperar. Este director ha conformado una carrera respetable en el mundo, ahora avalada por una nominación al Oscar en la categoría de mejor filme de habla no inglesa, también nominada a los Globos de Oro y a los premios BAFTA.



“Un asunto de familia” alcanzó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Sus protagonistas son Kirin Kiki y Sosuke Ikematsu.



En 121 minutos Kore-Eda cuenta la historia de este grupo de personas tan necesitadas unas de otras. Con apenas lo necesario para vivir, cometiendo algunos delitos de poca monta, siguiendo la filosofía paternal, la “familia” se mantiene unida, con sus lógicas diferencias. No contentos con el núcleo ya formado albergan una niña que literalmente se congelaba abandonada en un balcón.



Así da inicio esta maravillosa película, que les recomiendo.



“Un asunto de familia” será presentado en el Cine Club Orson Welles: los críticos opinan”, a las 5 de la tarde del jueves 16 de mayo.



Traten de asistir.

Del Autor