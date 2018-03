Ata no es un extraterrestre, solo un feto que mutó

La revista Genoma Research publicó un estudio donde revela el drama que se esconde detrás de un esqueleto momificado hallado en Atacama, Chile.



La investigación confirma que se trata del cuerpo de una niña recién nacida con múltiples mutaciones en sus genes y no como rezaba un documental que sugería que podría ser evidencia de visitantes extraterrestres.



Los exámenes de ADN más recientes indican que el tamaño de sus huesos y otras anomalías son el resultado de mutaciones genéticas. Además de su pequeño tamaño, el esqueleto tiene varias características físicas inusuales, como menos costillas y una cabeza coniforme.



Ata, como le llaman a la momia, fue hallada hace más de 10 años en una mina en el pueblo de La Noria, en el desierto de Atacama en Chile.





¿Por qué la alarma es pospuesta solo nueve minutos?



Como todas las mañanas, suena la alarma del móvil o del despertador y la apagas pensando: "10 minutos más". Pero lo que seguramente no sabes es que no van a ser 10, sino nueve.



¿Pero por qué nueve minutos? Para conocer la respuesta tenemos que retroceder a cuando se inventó el botón de posponer, el que permite posponer la alarma, allá por los años 50 del siglo pasado.



Cuando se inventó dicho botón, los engranajes de los relojes ya habían sido estandarizados en ciclos de 10 minutos.



Y al final, los fabricantes decidieron que nueve era el tiempo indicado.



Aunque no está demasiado claro por qué los especialistas se decidieron por nueve minutos, hay expertos que argumentan que a los 10 minutos se entra a la etapa más profunda de sueño, por lo que habría menos probabilidades de despertar si se pospusiera más la alarma.





La Isla de Basura crece a niveles insospechados



Y me despido con la información de que la gigantesca isla de basura en el Océano Pacífico está creciendo a gran velocidad, según una nueva investigación publicada en la revista Nature.



De acuerdo al estudio, esta área de residuos que se expande por un 1,6 millones de Km2 —es decir, casi tres veces el tamaño de Francia— contiene cerca de 80.000 toneladas de plástico. Esta cifra es 16 veces más alta de lo reportado anteriormente.

