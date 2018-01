Ataca Israel posiciones de Hamas en la Franja de Gaza

La aviación de Israel volvió a bombardear varios blancos del Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (Hamas) en la Franja de Gaza, en otra acción más que forma parte de la ola de tensiones en los territorios palestinos ocupados, publicó Telesur. Según informó la Fuerza de Defensa de Israel (IDF) informó en su cuenta de Twitter que un avión de la fuerza aérea israelí atacó una instalación militar que pertenece a la organización Hamas en el sur de Gaza. Según la versión del IDF, el lunes por la noche un cohete palestino alcanzó el territorio sin causar daños ni víctimas. Por otro lado el primer ministro, Benjamin Netanyahu, había declarado el pasado domingo que Israel responsabiliza a Hamas de cualquier proyectil lanzado desde Gaza hacia territorio el israelí.



Denuncia Ministros venezolano que el incendio en la su subestación eléctrica de Maracaibo fue provocado



El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta, denunció a través de la cuenta oficial de Corpoelec que el incendio que ocurrió la víspera en una subestación eléctrica de Maracaibo, noroeste de Venezuela, fue provocado, reportó Prensa Latina. En horas de la tarde del lunes se registró un fuego en la subestación eléctrica de Gallo Verde en Maracaibo, estado Zulia, denunció Motta, y aseguró que este hecho provocado afectó a varias zonas de la entidad, sin embargo horas más tardes fue recuperada toda la carga. Además el titular de energía venezolano precisó que el siniestro afectó el servicio en varios sectores pero los organismos de seguridad controlaron las llamas. En los últimos meses el sistema eléctrico venezolano fue blanco de continuos sabotajes en los cuales se registraron daños materiales de consideración y víctimas, entre ellas más de 40 muertos y heridos.



Rechaza el embajador iraní en Londres los insultos del presidente estadounidense Donald Trump contra su pueblo



El sitio digital Hispantv informó que el embajador de Irán en el Reino Unido, Hamid Baidineyad, responde a los insultos del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el pueblo iraní y le sugiere que pida ayuda a los iraníes para los hambrientos de Estados Unidos. ¿No es mejor que Trump pida al pueblo de Irán que ayude a los hambrientos de Estados Unidos?, El pueblo de Irán, pese a sus problemas, no descartará ayudarlos, expresó Baidineyad a través de su canal del servicio de mensajería Telegram. El diplomático iraní, de este modo, expresó su rechazo a un tuit publicado este mismo lunes por el jefe de la Casa Blanca en el que dijo que los iraníes “están hambrientos de comida”, en un evidente apoyo a las recientes protestas en el país persa por el alza de los precios y el desempleo. Indicó además que “Trump, anteriormente insultó explícitamente a los iraníes llamándolos terroristas, ahora les llama hambrientos, expresando una compasión hipócrita hacia el pueblo iraní”. Al desarrollar su postura, Baidineyad citó las cifras proporcionadas por la organización estadounidense sin fines de lucro Feeding America (Alimentación de América), la cual señala que de cada ocho estadounidenses, uno sufre hambre.



Declara la jefa del gabinete ministerial que no revocará el indulto a Alberto Fujimori



Telesur reflejó que la jefa del gabinete ministerial de Perú, Mercedes Aráoz, anunció que el Gobierno rechazará cualquier eventual pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CDIH) para anular el indulto humanitario concedido al dictador Alberto Fujimori por el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK). Somos obedientes de nuestros compromisos internacionales, pero tenemos una Constitución; y la Constitución es muy precisa en materia de lo que es la capacidad del presidente de otorgar indultos, declaró, Aráoz en una entrevista publicada por un periódico local. La segunda viceministra aseguró dudar que la CIDH “diga que el derecho que le da la Constitución al presidente puede ser rebatido. (...) Ahí dice claramente que el indulto es una prerrogativa del presidente. Punto. No hay más". Entre tanto, la CIDH fijó para el próximo viernes 2 de febrero una audiencia sobre el caso. Pablo Kuczynski indultó a Fujimori tres días después de que un sector de la bancada fujimorista lo respaldara en el Congreso y evitara la destitución de sus funciones. Sin embargo, el mandatario insiste en que la decisión se debió al estado de salud del dictador peruano.



Violentos choques al este de Damasco entre Ejército y terroristas



Violentos choques ocurrieron entre unidades del Ejército y facciones terroristas en la ciudad de Harasta, al este de Damasco, donde los extremistas lanzan una fuerte ofensiva desde hace una semana. Según informaron a Prensa Latina activistas y militares sobre el terreno, grupos terroristas lanzaron otra ola de ataques contra las instalaciones de la Administración General de Vehículos Militares en Harasta. Al iniciar la nueva embestida, los radicales intentaron explotar un tanque de guerra minado contra el muro del Instituto Militar Técnico para de esa forma abrir el paso. Sin embargo, los soldados sirios destruyeron el tanque antes de que llegara a su presunto blanco, al dispararle con un RPG. Las fuentes negaron, en ese contexto, que los terroristas hayan tomado las sedes de la gobernación de Damasco-campo, del Departamento de Seguridad Penal en esa demarcación o el edificio del Ministerio de Recursos Hídricos, donde se atrinchera el ejército sirio.



Propone EE.UU. nuevas leyes estatales para dar bienvenida al 2018



Radio Habana Cuba da a conocer que el nuevo año trae una serie de leyes estatales en Estados Unidos que entrarán en vigencia a partir de hoy, desde hacer que la marihuana sea más accesible hasta el requerimiento de un permiso familiar remunerado. Las ventas minoristas de marihuana para uso recreativo ahora son legales en el estado más poblado de la nación, California, para adultos mayores de 21 años. Otras ciudades como Los Ángeles, San Francisco, Berkeley y San José, próximamente pondrán en vigor el decreto. Por su parte el estado de Oregón prohíbe desde hoy la venta de cigarrillos a cualquier persona menor de 21 años, incluidos los cigarrillos electrónicos, conocidos como vapes. Es la cuarta urbe en adoptar tal restricción, mientras Maine se convertirá en el quinto en julio, y California, Hawai y Nueva Jersey ya tienen prohibiciones similares.



