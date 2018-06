Atención estomatológica con prioridad al Adulto Mayor en Camagüey



Prioridad en la atención estomatológica al Adulto Mayor en Camagüey. Fotos: Miozotis Fabelo Pinares.





Escuche y descargue desde nuestro Canal iVoox la propuesta radial.



Camagüey, Cuba.- En esta provincia, poco más de 155 mil 500 personas están en el segmento del adulto mayor, lo que representa aproximadamente, el veinte por ciento de la población.



Pasados los 60 años de edad, la cavidad bucal es uno de los sistemas que sufre más cambios, con la pérdida y el mal estado de los dientes, como consecuencia de caries, o trastornos de las encías y las raíces dentarias.



Esas condiciones de salud, obligan a la atención estomatológica, servicio que los adultos mayores reciben con prioridad.



Policlínico Ignacio Agramonte en la ciudad de Camagüey.



En el policlínico Ignacio Agramonte, de la ciudad de Camagüey, nos acercamos a esta problemática, a través del Departamento de Estomatología, que dirige la doctora Caridad Monteagudo López.



“El Adulto Mayor es un grupo etario con prioridad, y recibe servicios integrales; después que el Estomatólogo General Integral, (EGI) los atiende, pasan a la consulta de prótesis según sus necesidades”.



Algunos pacientes, con discapacidades son atendidos en el sillón de urgencia, refiere la Doctora Monteagudo López, “porque el servicio de prótesis no es posible brindarlo en el hogar; pero si una persona tiene limitaciones para subir escaleras, porque la Clínica está en el segundo piso del edificio, el especialista baja y los asiste.



“A veces es difícil atender a estos pacientes, y debemos tener cuidados especiales cuando dependen de terceros para sus tareas cotidianas, como la higiene bucal o el desplazamiento porque tienen otros padecimientos”.



No obstante, en las viviendas se ofrecen otros servicios estomatológicos “a través de la visita de terreno del EGI, se realiza la pesquisa del cáncer bucal, y se le ofrece además, orientación para el auto-examen y la correcta limpieza e higiene de la prótesis”.



“La atención primaria del adulto mayor, tiene un enfoque esencialmente preventivo y ponemos mucho empeño en la adecuada instrucción al paciente y a la familia”.





La Doctora Elizabeth Puig Capote, también se preocupa por la enseñanza de los más jóvenes estomatólogos.



Para la Doctora Elizabeth Puig Capote, Especialista de Segundo Grado en Prótesis y Profesora Auxiliar de la Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay, de Camagüey, “la salud oral del adulto mayor es un asunto de especial preocupación desde el sistema primario y la atención secundaria; cuando son remitidos, reciben los servicios de Periodoncia y luego llegan a nuestra consulta.



“Todas las personas mayores de 60 años, como el resto de la población, están dispensarizados, y aquí reciben un servicio de calidad; pueden venir en sillas de ruedas, con sus acompañantes y a veces vamos hasta el primer piso y los atendemos”.



La consulta de prótesis es quizás el servicio con más demanda por el adulto mayor, y allí, la Secretaria, Aydelis Hernández, se ocupa de que “reciban un buen trato, porque son personas mayores, algunos con otros padecimientos y necesitan de nuestros cuidados especiales; procuramos que se sientan con más confort y seguridad en la consulta y le prestamos el mejor servicio”.







Las opiniones de los pacientes mayores de 60 años coinciden en que “la atención estomatológica en el Policlínico Ignacio Agramonte, de la ciudad de Camagüey, es excelente”.



Y dicen: “vine a sacar mi turno y no tuve dificultades; todos los trabajadores son muy amables y atentos; y las doctoras nos tratan con mucho cariño; este colectivo de estomatología está bien”.





En el Departamento de Estomatología, que dirige la doctora Caridad Monteagudo López, todos trabajan en función de la calidad.



Ante los elogios de los pacientes, las Doctoras Elizabeth Puig Capote y Caridad Monteagudo López, sonríen con el orgullo del deber cumplido, y confirman, “todos trabajamos con el mismo fin, que se sientan bien, que reciban un servicio de calidad y por eso nos esforzamos todos los días”.



Dentro de la estomatología general integral, sin dudas, la odonto-geriatría ocupa lugar de prioridad en Camagüey.



Escuche en audio el reporte.









El servicio de prótesis tiene la mayor demanda del Adulto Mayor.

Artículos relacionados

Del Autor