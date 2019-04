Atentados a iglesias y hoteles en Sri Lanka causan más de 200 muertos

Al menos seis explosiones se registraron esta mañana en tres iglesias y en tres hoteles en Sri Lanka. La policía informó que el número de muertos por los atentados asciende a más de 200, mientras unas 500 personas resultaron heridas.

Se reportaron explosiones en la iglesia de San Antonio en Kochchikade, Kotahena y la iglesia de San Sebastián en Katuwapitiya, Katana.



También en tres hoteles de cinco estrellas, el Shangri-La, Cinnamon Grand y Kingsbury, en la capital de Sri Lanka. La policía dijo que otro estallido ocurrió en una iglesia en Batticaloa. Entre las víctimas se incluyen turistas extranjeros.

Entre los fallecidos se encuentran 35 extranjeros, precisó la policía de ese país y agregó que hasta el momento siete personas fueron detenidas.

Según el portavoz de la policía local, Ruwan Gunasekera primero ocurrieron seis explosiones en varias iglesias y hoteles de lujo y más tarde se reportaron otras detonaciones cerca del Zoológico Nacional en la periferia de la capital y en otro suburbio.





Luego de los sucesos, las autoridades declararon el toque de queda nacional. El ministro de Defensa, Ruwan Wijewardene, dijo que se ha reforzado la seguridad en todo el país e instó a la población a permanecer en sus hogares y abstenerse de acercarse a las zonas próximas a las explosiones.



Wijewardene aseguró que la mayoría de los ataques fueron provocados por atacantes suicidas, pero no reveló más detalles al respecto.



En mensajes separados, el presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, y el primer ministro, Ranil Wickremesinghe, condenaron ese acto de terror y llamaron a la población a mantener la calma.



Los atentados ocurrieron en este llamado Domingo de Pascua, un día sagrado para los cristianos de todo el mundo. Las agresiones contra minorías religiosas en esta nación asiática son cada vez más frecuentes, incluso en 2018, el Gobierno declaró el estado de emergencia después de que se produjeran enfrentamientos entre musulmanes y cingaleses budistas que dejaron dos muertos y decenas de detenidos.

Si bien la mayoría de los habitants en Sri Lanka practican la religión budista (70 por ciento), también hay hinduistas, musulmanes y cristianos.





Tras los actos terroristas se multiplicaron los mensajes de gobiernos, líderes y altos funcionarios de la comunidad internacional, condenando esos hechos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó indignación por los ataques terroristas. Por medio de un comunicado, destacó el respeto que merecen los lugares de culto religioso y manifestó sus condolencias a las familias de las víctimas, al pueblo y al Gobierno de Sri Lanka

I condemn the heinous terrorist attacks on churches and hotels in Sri Lanka on Easter Sunday, a sacred day for Christians. The UN stands in solidarity with Sri Lanka as the global community fights hatred and violent extremism together. Holy sites must be respected.