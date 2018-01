Atribuyen a Trump comentario vulgar y racista contra varios países

"Agujeros de mierda", fue la última de Donald Trump, la más reciente expresión insultante y vergonzosa en términos puramente verbales y racista, política e ideológicamente hablando, vertida por el magnate, cuyas palabras confirman lo que sus críticos consideran una devaluación de la presidencia estadounidense, su caída en la bajeza, desde que el magnate ocupa la Casa Blanca.



"Agujeros de mierda" serían El Salvador, Haití y las naciones africanas, cuyos inmigrantes no deberían ser recibidos en Estados Unidos, pero sí otros como los de Noruega.



Trump utilizó este lenguaje en una reunión con senadores demócratas y republicanos destinada a analizar una propuesta de reforma migratoria que beneficiaría a nacionales de los países valorados de manera despectiva por el magnate, según revelaron los diarios The Washington Post y The New York Times, que citaron fuentes anónimas.



The New York Times recordó que en el pasado, Trump ya comentó despectivamente de esos países, al afirmar que "todos los haitianos tienen sida" y que los nigerianos jamás regresarían a sus chozas en África una vez que vieran Estados Unidos.



Pero fue la frase insultante de este jueves la que sorprendió y alarmó a los legisladores presentes en el encuentro con Trump, cebrado en el despacho oval de la Casa Blanca, de acuerdo con las fuentes anónimas que revelaron sus palabras.



Las condenas, dentro como fuera de Estados Unidos van en aumento. La congresista republicana e hija de inmigrantes haitianos, Mia Love, pidió en Twitter a Trump que se disculpe por su comportamiento "inaceptable" y tildó sus últimos comentarios de "desagradables, divisorios y elitistas".



Por Twitter, el congresista demócrata, Elijah Cummings, también condenó la declaración de Trump, que calificó de imperdonable y una degradación de la oficina de la presidencia.



Otro legislador demócrata, Cedric Richmond, opinó que los comentarios de Trump son una prueba más de que su agenda de "hacer Estados Unidos grande de nuevo" es realmente una agenda de "hacer Estados Unidos blanco de nuevo".



Fuera de Estados Unidos, la Cancillería de El Salvador espera que Washington confirme o niegue las frases que se le atribuyen al presidente Trump.



En Twitter, el jefe de la diplomacia salvadoreña, Hugo Martínez, reafirmó que la prioridad de la política de exterior de su gobierno ha sido siempre luchar por el respeto y la dignidad de sus compatriotas, a los que calificó de gente luchadora y de cuyos inmigrantes en la nación norteña destacó su contribución a obras de reconstrucción allí.





Para el Gobierno de Haití, la declaración de Trump, refleja la visión racista sobre la comunidad del país caribeño.



Por su parte, el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, calificó los comentarios del Jefe de Estado norteamericano como sorprendentes y vergonzosos, pero remarcó que no pueden ser definidos de otra manera que como "racistas".



Por ahora, Trump admitió este viernes por Twitter haber utilizado un lenguaje duro en su conversación con senadores sobre la ley migratoria, pero rechazó haberse referido a El Salvador, Haití y a países africanos como "agujeros de mierda".



Sin embargo, el senador demócrata, Richard Joseph Durbin, presente en el encuentro con Trump, aseguró que el mandatario empleó un lenguaje "vulgar" y "racista" y lo empleó repetidamente.



"No puedo creer que con la historia de la Casa Blanca, en este Despacho Oval, el presidente haya dicho las palabras que yo personalmente he oído", subrayó el político demócrata.



