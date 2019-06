Audiencia Parlamentaria transmite valores del Servicio Militar Voluntario Femenino



Fotos de la autora.



Cienfuegos, Cuba.- La miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Teresa Amarelle Boué, Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), ponderó el apoyo de la familia a las jóvenes para integrar las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).



Asistió la miembro del Consejo de Estado a una Audiencia Parlamentaria sobre el Servicio Militar Voluntario Femenino (SMVF), que dirigida por la Asamblea Nacional del Poder Popular se efectuó en la Universidad de Ciencias Médicas de esta ciudad.



El General de División José Antonio Carrillo Gómez, Presidente de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interior del Parlamento y Presidente de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), llamó en las conclusiones a que los padres, en coordinación con organismos, visiten unidades para constatar la seguridad de los soldados.



Por su parte, la General de Brigada, Delsa Esther Puebla Viltres (Teté Puebla) Heroína de la República de Cuba, Diputada a la Asamblea Nacional e integrante del Pelotón de las Marianas, recordó cuando con menos de 16 años de edad integró el Ejército Rebelde en la Sierra Maestra junto con el Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz.



Una felicitación a las mujeres transmitió el integrante del Comité Central del Partido, Félix Duarte Ortega, Primer Secretario en la provincia, y dijo que “en cada momento han tenido un escenario importante para la Revolución”.







Valores y conducta a seguir deja la Audiencia Parlamentaria –puntualizó-, con los principios que forman parte del acervo de nuestras mujeres representadas en la inolvidable Vilma Espín, eterna Presidente de la FMC. Cuba ha sido un exponente para el mundo desde esa batalla que inició Vilma desde inicios de la Revolución.



Se presentaron ponencias del Comité Militar Provincial, la FMC y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), así como un panel. Motivaron intervenciones relacionadas con la importancia de la participación de la mujer en la defensa.



Destacado el intercambio de estudiantes del Instituto Preuniversitario Martin Dihigo junto con diputados, dirigentes del Partido, Gobierno, UJC, FAR, Ministerio del Interior, ACRC y demás organizaciones estudiantiles y de masas.



En el SMVF la mujer cubana encuentra espacio para demostrar su valía y no ha fallado a la histórica herencia. El espíritu revolucionario, la dignidad y moral son cualidades con las que cuenta la Dirección de la Revolución. Confirman que son el taller donde se forja la vida.



Siempre ha estado presente la mujer en la lucha del pueblo cubano, desde Mariana Grajales, Madre de la Patria; Ana Betancourt; Rosa la Bayamesa; hasta las clandestinas y de la Sierra Maestra, como Melba, Haydee, Celia y las integrantes del pelotón de las Marianas constituido por Fidel.



