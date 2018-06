Aumenta cifra de muertos y desaparecidos por erupción del volcán Fuego

2018-06-06 09:17:52 / web@radiorebelde.icrt.cu

A 75 se elevó la cifra de muertos por la erupción del volcán Fuego en Guatemala y se reportaron 192 personas desaparecidas, declararon la víspera las autoridades, y advirtieron que la actividad del volcán aumentó y se esperan más explosiones en las próximas horas, por lo que la situación todavía es crítica, señaló la agencia británica Reuters. Por su parte el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) ya había informado el alza en la actividad explosiva del volcán, con detonaciones fuertes y columnas de ceniza de 5 mil metros de altura. Además, el instituto alertó en su cuenta de Twitter que la actividad continúa y no se descarta la posibilidad de que se dé un nuevo descenso de flujos piroclásticos en cualquiera de las laderas principales del volcán en las próximas horas o días. La víspera, los flujos de lava y lodo que descendían del volcán de Fuego obligaron a las autoridades evacuar a las poblaciones cercanas y que se detuvieran momentáneamente las labores de búsqueda, declararon testigos y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) a Rueters, donde informó que la cifra de desaparecidos ascendía a 192 personas.



Condena el canciller venezolano la nueva resolución de la OEA contra su país



El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, condenó la resolución ilegal presentada por estados Unidos durante la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA), reportó Telesur. Venezuela rechaza absolutamente las decisiones que se han tomado la víspera por parte de esos 19 países miembros de la OEA, y les garantizamos que nosotros vamos con nuestro pueblo a enfrentar nuestras dificultades y entre los venezolanos vamos a resolver nuestros problemas sin que su injerencismo y su intervencionismo hagan mella en nuestro país. Venezuela es libre y soberana, apuntó el canciller venezolano. Durante la sesión de la OEA, Arreaza afirmó que Venezuela se retiró voluntariamente de la organización debido a que no ayuda a los pueblos de América, y como se ha demostrado el día de hoy, lo que hace es generar condiciones para el intervencionismo y la injerencia para violar el derecho internacional. Asimismo, el canciller venezolano hizo un llamado a que se levantes las sanciones y se desbloqueen los fondos de su país. A nosotros nos preocupa que los venezolanos nos organicemos democráticamente para solucionar nuestros problemas, levanten las sanciones contra Venezuela y el país podrá salir adelante con sus recursos, expresó Arreaza. La propuesta de Estados Unido para suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos necesitaba al menos 24 votos, sin embargo, no obtuvieron la cantidad suficiente sino solo 19 votos a favor, 11 abstenciones y cuatro en contra.



Destaca Putin los pasos prácticos de Corea del Norte hacia la desnuclearización



La entrevista del presidente Vladimir Putin, con el consorcio mediático chino China Media Group, en donde Putin reconoció los pasos que está dando Corea del Norte hacia la desnuclearización de la península, y su derecho al exigir garantías de seguridad para su país. Primero, anunciaron el cese de las pruebas nucleares y de misiles, es más, acaban de destruir uno de sus mayores polígonos nucleares, estos son, sin duda alguna, unos pasos prácticos hacia la desnuclearización, algo que es nuestro objetivo común, declaró el mandatario ruso. Putin señaló que es absolutamente comprensible que Corea del Norte pida garantías de seguridad, después de los sucesos trágicos en Libia o en Irak. Añadió que las garantías de seguridad deberán elaborarse en un formato multilateral con la participación de todas las partes interesadas. El mandatario destacó que esos pasos no tienen precedentes y que las posturas de Rusia y China con respecto a la situación en la península de Corea coinciden plenamente. Rusia y China propusieron en julio pasado, en un comunicado conjunto firmado en Moscú, un proyecto de doble congelación que prevé imponer una moratoria a los ensayos de armas nucleares y misiles balísticos norcoreanos, así como recomienda a EEUU y Corea del Sur abstenerse de realizar ejercicios militares conjuntos de envergadura en la región para hacer posible el diálogo.



Expulsa Ejército sirio a grupo terrorista de zonas en Deir Ezzor



El ejército sirio y sus aliados recuperaron diversos puntos que estaban ocupados por el grupo terrorista Estado Islámico en el oeste del río Éufrates, en la nororiental provincia de Deir Ezzor. Según detallaron hoy fuentes militares que entre las localidades arrebatadas en las últimas horas por el ejército sirio a los terroristas, tras fuertes combates se encuentran los poblados de Yalaa, Hasrat y Sayal. Una fuente militar confirmó que los operativos realizados por las tropas causaron decenas de bajas y heridos entre las filas de los terroristas, y la destrucción de gran parte de su material bélico. En determinadas áreas rurales de Deir Ezzor se despliegan aún elementos de la banda extremista Estado Islámico, conocida como Daesh, por su acrónimo en árabe. También, en el campo suroeste de Alepo, el ejército bombardeó posiciones del Frente al-Nusra, grupo radical que anteriormente atacó un puesto militar. Otros enfrentamientos entre el Frente al-Nusra y las fuerzas regulares se reportaron en el norte del central territorio de Hama. En las proximidades de la localidad de Latamneh, la aviación del ejército bombardeó con artillería a formaciones extremistas.



Se eleva a 13 las muertes confirmadas por ébola en el Congo



El Ministerio de Sanidad de la República Democrática del Congo informó hoy de una nueva muerte por ébola tras el brote declarado en el noroeste del país, lo que eleva el total de fallecimientos a 27, de los cuales sólo 13 fueron confirmados. En las tres zonas de la RDC afectadas por el brote de la enfermedad vírica, las rurales de Bikoro e Iboko y la urbana de Mbandaka, se registran hasta este martes 58 casos, de los cuales 37 confirmados, 14 probables y 7 sospechosos. El Ministerio de Sanidad, junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS), Médicos Sin Fronteras (MSF) y otros organismos internacionales, realizan desde hace dos semanas una campaña de vacunación en las tres zonas con la que se han vacunado ya a 1.369 personas. Se inmuniza, de momento con un tratamiento experimental que fue probado en Guinea Conakri tras la epidemia de 2014 a 2016, y la participación en la campaña es gratuita y voluntaria.



Unos 112 inmigrantes mueren ahogados en el Mediterráneo



El presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja informó este martes que unos 112 inmigrantes murieron ahogadas por el hundimiento de una barca de precarias condiciones en el Mediterráneo durante el fin de semana. La Organización Internacional de las Migraciones (OIM) adviertió que la situación con los emigrantes en el Mediterráneo ha empeorado desde febrero de 2018. Asimismo, denunció el hecho ante la Organización Internacional para las Migraciones al tiempo que instó a la Organización de las Naciones Unidas a redoblar sus esfuerzos ante mejores soluciones que para mitigar la situación ya que esta "no está cambiando". Las cifras de 112 fallecidos se prevee puedan aumentar en las últimas horas, podrían ser el siniestro más mortal ocurrido en el Mediterráneo durante el 2018.

