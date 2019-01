Aumenta en el Mundo el abismo entre los más ricos y los más pobres

La concentración de la riqueza se acentuó a tal punto en el 2018, que 26 multimillonarios poseen más dinero que los tres mil 800 millones de personas más pobres del planeta, de acuerdo con un informe de la Organización No Gubernamental Oxfam, publicado este lunes.



Oxfam precisó que el número de multimillonarios en los últimos 10 años casi se ha duplicado, al sumar dos mil 208 personas en el 2018, con un aumento de su riqueza hasta los 900 mil millones de dólares, a un ritmo de dos mil 500 millones de dólares por día, y ahora su fortuna es la mayor de todos los tiempos.



En cambio, la situación financiera de los tres mil 800 millones de personas más pobres del mundo No ha mejorado en absoluto durante el último año, pues sus ingresos cayeron once por ciento, según OXFAM.





Al mismo tiempo, Oxfam constató que los ricos se benefician No sólo de una fortuna en plena expansión, sino también de los niveles impositivos menos elevados que pagan desde hace décadas.



Oxfam precisa que de un dólar de impuestos a los ingresos, sólo cuatro céntimos provienen del impuesto a la riqueza.



De acuerdo con Oxfam, los más ricos esconden al fisco siete coma seis billones de dólares, y en algunos países como Brasil o Reino Unido, el diez por ciento de las personas más pobres pagan impuestos más altos en proporción a sus ingresos que los dueños de fortunas.



La organización No gubernamental exhortó a los gobiernos a garantizar que las empresas y los más ricos paguen su parte de impuestos.

