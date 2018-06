Aumenta oposición a inhumana política de “tolerancia cero" (+Video)

La polémica política de Donald Trump de separar a hijos inmigrantes de sus padres escaló hasta un tenso intercambio entre dos reporteros de la CNN y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.



Durante una comparecencia pública, el periodista Brian Karem se dirigió a la represente de Trump, preguntándole: “Venga Sarah, tú eres madre, ¿no tienes empatía por lo que esas personas están pasando? Esas personas no tienen nada, llegan a la frontera sin nada y los arrojan en jaulas”, señaló Karem, sin obtener respuesta de la secretaria de prensa de la Casa Blanca.



“Eres madre. Eres madre de niños pequeños. ¿No tienes empatía por lo que pasan?”, e insistió Karem, pero Sanders sólo sugirió que el objetivo del periodista con sus palabras era “obtener un poco más de tiempo en televisión”.







El intercambio entre Karem y Sanders ocurrió después de que esta última respondiera a la pregunta de otro periodista, Jim Costa, sobre la declaración del Fiscal General, Jeff Sessions, quien defendió la política migratoria de Trump, con que “es muy bíblico hacer cumplir la ley”.



Sanders apoyó el punto de vista de Sessions y ridiculizó al reportero, al afirmar que sabía que era muy difícil para él entender incluso oraciones cortas.

Las muestras de rechazo a la política que adoptó el gobierno de Donald Trump de separar a hijos inmigrantes de sus padres llegó, incluso, hasta la televisión estadounidense, donde una reconocida presentadora, Rachel Maddow, no pudo contener las lágrimas al leer en directo las últimas novedades sobre el tema.



Anoche, al finalizar una nueva edición de The Rachel Maddow Show, la prestigiosa conductora intentó leer una noticia de última hora de la agencia AP, la cual detallaba cuál era el destino de aquellos bebés y niños que fueron alejados de sus progenitores.



“Esto es increíble”, comentó Maddow, antes de intentar leer la noticia, “Funcionarios del gobierno del presidente Trump han enviado bebés y a otros niños de menos de tres años, dijo Maddow, con la voz entrecortada y una sonrisa incómoda antes de frenar la lectura por primera vez.



Visiblemente emocionada, la prestigiosa periodista le pidió a la producción poner un gráfico en pantalla, pero al no obtener respuesta realizó un segundo intento de continuar.



“A tres albergues especializados del sur de Texas. Abogados y médicos”, fue lo último que pudo decir antes de interrumpir definitivamente su relato y despedirse abruptamente de su audiencia.





Horas más tarde, Rachel Maddow utilizó su cuenta de Twitter, en la que posee más de nueve millones de seguidores, para pedir disculpas por lo sucedido y copiar el link a la noticia cuya lectura no pudo completar.



Mientras, Donald Trump ha redoblado su defensa de la política de “tolerancia cero” aplicada a los inmigrantes que llegan a la frontera, son cada vez más visibles un sinnúmero de críticas y denuncias, tanto desde la oposición demócrata como desde dentro del propio Partido republicano y de la comunidad internacional.



Las duras imágenes y testimonios de los menores afectados, cuyo drama circula por los medios de comunicación, alimentan la oposición de no pocos estadounidenses, quienes tachan de “inhumana” esa nueva política de la administración de Trump.



Los vídeos de menores en jaulas y una cinta de audio con niños llorando provocaron la ira de grupos en Estados Unidos, que van desde líderes religiosos hasta empresarios influyentes.











