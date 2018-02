Aumenta tensión entre Israel y Siria

2018-02-10 13:56:14 / web@radiorebelde.icrt.cu





La tensión aumentó este sábado entre Israel y Siria, en la peor escalada en años, lo cual obligó a Rusia a pedir la contención a ambas partes para evitar acciones que puedan complicar todavía más la situación.



Todo comenzó con el Estado Judío interceptando en su espacio aéreo a un dron de Irán, y atacando una hora más tarde las infraestructuras desde donde el aparato sin piloto estaba siendo controlado, cerca de la ciudad siria de Palmira.



La defensa antiaérea de Siria respondió al operativo de Tel Aviv, lo que provocó el derribo de un caza israelí.



Según la versión del ejército sionista, sus aviones enfrentaron un intenso fuego antiaéreo desde Siria, que obligó a dos pilotos a abandonar un F-16, que se estrelló en el norte de Israel. Uno de los pilotos sufrió heridas graves y el otro presenta lesiones leves.



Más de un avión israelí habría sido alcanzado por la defensa antiaérea siria, según la televisora estatal del país árabe, que calificó el ataque inicial de Tel Aviv como una nueva agresión.



A su vez, el gobierno de Benjamín Netanyahu calificó el incidente del dron iraní como la más grave y flagrante violación de la soberanía nacional, como si Tel Aviv no hiciera lo mismo en sus habituales incursiones aéreas, con bombardeos incluidos, contra el territorio sirio.



La administración de Netanyahu advirtió que tomará nuevas medidas contra Irán, a la que consideró responsable de los resultados de la entrada del avión no tripulado en el territorio israelí.



La República Islámica es un aliado clave de Siria en la lucha contra el terrorismo en el país árabe, al tiempo que la nación persa e Israel son enemigos jurados.







La participación militar iraní en apoyo del gobierno de Bachar al Assad llevó a que Teherán se acercara, desde el punto de vista estratégico a las fronteras israelíes, lo que llevó a Tel Aviv a advertir que no permitiría bases de su enemigo en Siria.



Israel ha dicho que Irán podría utilizar el territorio sirio para organizar ataques o para crear un corredor terrestre hasta el Líbano, que le permitiría enviar armas, con más facilidad, al movimiento chiíta libanés Hezbolá, otro adversario del Estado Judío.



Milicianos de Hezbolá también respaldan al gobierno de Bachar al Assad, combatiendo al lado de las tropas sirias e iraníes, en una alianza a tres, fundamentada al mismo tiempo en su pertenencia a la rama chiita del Islam.



En términos geopolíticos, Siria, Irán y Hezbolá conforman el llamado frente de la resistencia anti-israelí, y han considerado, al igual que no pocos analistas extranjeros, que la guerra en el país árabe fue un complot de Occidente y Tel Aviv, para destruir a un bloque que planta cara a la hegemonía israelí en Oriente Medio.



En cualquier caso, los ataques de Israel de este sábado marcaron su involucramiento militar más significativo desde que los combates en la vecina Siria comenzaron en el 2011.



#Tensión entre #Israel y #Siria Algunas fotos de la alarma de los Altos del Golam en la frontera de Israel y Siria y los efectos de la defensa antiaérea contra el #dron iraní según el ejército israelí pic.twitter.com/zXMqwViPXC — 24h (@24h_tve) 10 de febrero de 2018

Hasta ahora, el Estado judío se había mantenido prácticamente ajeno a la prolongada guerra civil siria, por temor a verse inmerso en un conflicto donde casi todas las partes son hostiles hacia Tel Aviv.



Sin embargo, el ataque a un sitio iraní en Siria supone una escalada en la respuesta israelí.



El ministro de Defensa de Israel, Avigdor Lieberman, ya reunió a los altos mandos militares en el cuartel general del ejército en Tel Aviv para analizar la situación.



Entre tanto, el Ministerio ruso de Exteriores expresó la preocupación por los ataques israelíes contra el territorio de Siria y llamó a la contención a todos los bandos involucrados.



La cancillería de Moscú consideró absolutamente inadmisible que se ponga en riesgo la vida y la seguridad de los militares rusos que se encuentran en Siria por invitación de sus autoridades legítimas, para colaborar en la lucha antiterrorista.



(Noticiero Nacional de Radio)