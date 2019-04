Aumentan los casos de sarampión en Estados Unidos

Aumentan los casos de sarampin en Estados Unidos

Estados Unidos transita por su año con más casos de sarampión, desde la última vez que se declaró eliminado el virus en el año 2000. El país ha confirmado un total de 695 enfermos y aunque se ha reportado el virus en 20 estados, Nueva York ha sido el epicentro, con 390 enfermos, la mayoría de ellos miembros de la comunidad judía ortodoxa que no habían sido vacunados.



A las afueras de la gran urbe, el condado de Rockland acaba de decretar un segundo estado de emergencia por el sarampión, que entrará en efecto esta medianoche, tras vencerse la primera alerta, vigente durante un mes.Los nuevos casos de contagio en Rockland ocurrieron durante los últimos 30 días, con un registro de 151 casos, en un brote que ha afectado especialmente a comunidades de judíos ortodoxos de ese condado, de algo más de 300 mil habitantes.



La nueva declaración de emergencia en Rockland no incluye la directriz que prohibía a menores de edad no vacunados contra el sarampión acudir a lugares públicos, una orden que fue rechazada por un tribunal.Mientras, en California, un brote de la enfermedad obligó ya a poner en cuarentena a decenas de personas en dos universidades de Los Ángeles, quienes se vieron expuestas al sarampión y no pudieron demostrar que habían sido inmunizadas contra el virus.







Aunque la enfermedad se eliminó de Estados Unidos en el año 2000 cuando el virus ya no estuvo entonces presente todo el año, los brotes todavía ocurren debido a viajeros procedentes de países donde el sarampión es común, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de la nación norteña.

Sin embargo, más de dos millones de niños estadounidenses figuran entre los casi 170 millones de infantes en todo el Mundo que no recibieron la primera dosis de la vacuna contra el sarampión durante los pasados ocho años.



Numerosas vacunas son teóricamente obligatorias en Estados Unidos para asistir a la escuela, pero 47 de los 50 estados, entre ellos Nueva York, tienen excepciones, en particular por motivos religiosos.Que 170 millones de niños no fueran vacunados contra el sarampión en en el Mundo durante los últimos ocho años, abre la posibilidad de brotes globales de la enfermedad, de acuerdo con un reciente informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).



“El caldo de cultivo de los brotes mundiales de sarampión de los que somos testigos hoy en día se estableció hace años” y advirtió la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore, quien remarcó que el virus siempre encontrará a niños sin vacunar. Entre las razones de esa preocupante tendencia, UNICEF citó la falta de acceso a la vacuna, los sistemas de salud deficientes, así como el temor o el escepticismo respecto de las vacunas en general.







En particular, el ascenso del movimiento en contra de la vacunación en Estados Unidos y el resto del mundo podría estar ligado al rechazo del tratamiento, una grave y creciente bomba de tiempo de salud pública, según alertó Simon Stevens, el director del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, donde los casos se han cua-dri-plicado este año.El rechazo a la inmunización ha sido alentado por información falsa, a menudo en plataformas de redes sociales, sobre supuestos vínculos entre las vacunas y el autismo, una teoría rotundamente rechazada.



El sarampión es una enfermedad viral altamente infecciosa que es más contagiosa que el ébola o la tuberculosis, puede causar ceguera, sordera o daño cerebral y es todavía una causa de muerte importante entre niños pequeños en todo el mundo. Para que una comunidad completa esté protegida, incluidos los bebés y otros que todavía no han sido vacunados, se necesita de una cobertura de inmunización del 95 por ciento.



Sin embargo, la cobertura global es mucho más baja, pues en el 2017, fue de un 85 por ciento para la primera dosis y en un 67 por ciento para la segunda, según indicó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.



