Aumentan en EEUU las voces a favor de juicio político contra Trump

Aumentan en EEUU las voces a favor de juicio poltico contra Trump

2019-06-10 07:50:16 / web@radiorebelde.icrt.cu

Cerca de 60 legisladores demócratas en la Cámara de Representantes apoyan las investigaciones para plantear un juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pese a los esfuerzos del liderazgo en ese foro que encabeza la representante Nancy Pelosi de contener la acción, cada día son más lo que favorecerían llevar al mandatario a un juicio. La representante Debbie Mucarsel-Powell (de Florida), quien venció en un distrito controlado por el Partido Republicano el pasado otoño, se encuentra entre los miembros del Comité Judicial que no han respaldado una investigación de juicio político. Sin embargo, Mucarsel-Powell declaró a la televisora CNN que he leído el informe de Robert Mueller, y hay evidencia clara de que el presidente obstruyó la justicia y creo que habrá serias consecuencias. La mayoría de los demócratas que apoyan una investigación de destitución de Trump son liberales, integrantes del Liderazgo del Caucus Progresista del Congreso, así como miembros del Caucus Negro, grupo que se pronuncia abiertamente por un proceso de destitución. Hasta ahora por los republicanos solo el representante Justin Amash de Michigan plantea que la conducta del presidente es merecedora de un juicio político o impeachement.



Sergio Moro se confabuló con los fiscales para encarcelar a Lula da Silva



El portal de noticias The Intercept Brasil publicó la víspera tres reportajes exclusivos que revelan que el exjuez de la trama Lava Jato y actual ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro, se confabulo con los fiscales para encarcelar al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dichos reportajes, que fueron preparados basándose en los archivos inéditos obtenidos por una fuente anónima, muestran discusiones internas y actitudes altamente controvertidas, politizadas y legalmente dudosas del equipo de trabajo de Lava Jato, según señaló el portal. Uno de los reportajes muestra que los fiscales hablaban abiertamente sobre su deseo de impedir la victoria en las elecciones presidenciales del 2018 del Partido de los Trabajadores (PT) y tomaron medidas para alcanzar ese objetivo. Todo quedo demostrado por los mensajes entre el equipo de trabajo de Lava Jato, enviados a través del servicio de mensajería Telegram, y se desprende que los fiscales, liderados por el procurador del Ministerio Público Federal, Deltan Dallagnol discutieron varias formas de evitar a toda costa una entrevista de Lula da Silva a la columnista del periódico Folha de Sau Paulo, Monica Bergamo, porque, de acuerdo con ellos, esta puede elegir a Fernando Haddad o permitir la vuelta del PT al poder. Otro punto denunciado por los reportajes revela la inseguridad del propio Dallagnol en relación con la acusación que llevó a Lula a prisión en abril del año pasado, donde él estaba inseguro justamente sobre el punto central de la acusación que sería firmada por él y sus colegas, de que Lula había recibido de regalo un apartamento triplex en la playa de Guarujá tras favorecer a la contratista OAS en contratos con Petrobras, se señala otro de los reportajes. Asimismo, en varias ocasiones Sergio Moro iba más allá de sus funciones, sugiriendo al procurador que cambiara el orden de las fases de Lava Jato, así como dando consejos estratégicos y pistas informales de investigación y anticipando al menos una decisión, reveló uno de los reportajes. Ante estas revelaciones, la defensa del expresidente Lula declaró que es evidente que el proceso en su contra es corrupto y exigió su libertad inmediata, mientras distintas figuras políticas de Brasil, como la exmandataria Dilma Rouseff, aseguran que estas informaciones prueban que la operación Lava Jato urdió una trama en contra de Lula y del PT.



Denuncia canciller de Venezuela intento de retomar el tema migratorio para atacar a su país



Medios internacionales reflejan que el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este domingo la intención de volver a usar el tema migratorio para agredir a su país, tras el fracaso del intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril contra el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. A través de su cuenta Twitter, Arreaza advirtió que matriz migratoria había sido olvidada por los medios internacionales desde enero pasado, pero ante el fracaso del plan golpista se ha tratado de reinstalar el tema. Arreaza condenó la actitud del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) al dar a conocer datos de la migración venezolana erróneas inflando cifras con el fin de solicitar y obtener más recursos cuyo destino no está claro. El canciller consideró contradictorio que se exprese preocupación por los venezolanos desde la Guajira colombiana donde miles de niños han fallecido por desnutrición. Podrían al menos elegir mejor los escenarios del Show. Es en extremo paradójico expresar preocupación por los venezolanos desde la Guajira colombiana, territorio abatido por la pobreza extrema y abandonado por el Estado colombiano, donde han muerto miles de niños por desnutrición", subrayó Arreaza. El pasado 7 de junio Acnur informó que alrededor de cuatro millones de venezolanos han emigrado del país suramericano.

De acuerdo al organismo de la ONU la cifra de inmigrantes ha aumentado en un millón desde noviembre, especificando que es un indicio de que el fenómeno se ha agravado desde que diferentes naciones de la región no reconocieran al presidente legítimo de Venezuela Nicolás Maduro.



Vuelve a perder el partido de Macri en las elecciones provinciales



Los resultados de la jornada electoral de este domingo en las de Tucumán, Entre Ríos, Chubut y Jujuy arrojó una nueva derrota para el partido Cambiemos del presidente Mauricio Macri. De las gobernaciones en juego, el macrismo sólo ganó la provincia de Jujuy donde el gobernador Gerardo Rosales resultó reelecto con el 43.39 por ciento de los votos. En Tucumán los resultados preliminares dan como vencedor al gobernador Julio Manzur (Frente Justicialista), con el 59.04 de las mesas escrutadas el vencedor en la provincia de Entre Ríos es Gustavo Bordet al obtener el 56.19 por ciento de los votos. En la sureña provincia de Chubut, el candidato por Partido Justicialista, Mariano Arcioni ganó la elección con el 37, 59 de los votos. Las cinco elecciones provinciales celebradas hoy representan alrededor del 15 por ciento del padrón nacional. De los comicios provinciales realizados en Argentina en el 2019, Cambiemos ha perdido 11.



(Haciendo Radio)

Del Autor