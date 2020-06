Aumento de infecciones por COVID-19 en Estados Unidos, tras reapertura económica

Aumento de infecciones por COVID-19 en Estados Unidos, tras reapertura econmica

Varios Estados norteamericanos están evaluando los riesgos a la salud que implica el coronavirus frente a los daños económicos derivados de las medidas de confinamiento, con muchos gobernadores inclinándose por la vuelta al trabajo para recuperar los empleos perdidos por miles de sus conciudadanos.



Ocurre, pese a un análisis de la agencia noticiosa estadounidense AP, que alertó en los últimos días sobre el aumento de las infecciones por la COVID-19 en casi la mitad de los Estados del país, una tendencia que los expertos atribuyen en parte a la reapertura gradual de negocios en las últimas semanas.



Incluso, el principal epidemiólogo de la nación norteña, Anthony Fauci, advirtió el viernes que a medida que se levanten las restricciones a la actividad económica, Estados Unidos verá un aumento de las infecciones.



De hecho, Fauci observa los "destellos" de aumentos de hospitalizaciones por coronavirus que se están registrando en algunos Estados, como una señal inequívoca de que se avanza en la dirección equivocada.







Para Fauci, la situación podría salirse de control en Estados Unidos Si No se ponen en marcha sólidos sistemas de rastreo de contactos, y subrayó que tal vez se necesite ir un poco más despacio con las reaperturas.



Por ahora, Utah y Oregon suspendieron una mayor reapertura de sus economías en medio de un resurgir en los casos de coronavirus, aunque otros estados como Texas, California, Arkansas y Arizona No daban marcha atrás, pese a algunas evidencias de repunte de la epidemia.



Texas registró picos de hospitalizaciones y nuevos casos de COVID-19 esta semana, ante lo cual la máxima autoridad del condado en Houston, Lina Hidalgo, advirtió que la región podría estar acercándose al precipicio de un desastre.



Pero el gobernador del Estado, Greg Abbott, ratificó que mantendrá la reactivación económica, porque se tienen muchas camas de hospital disponibles para quienquiera que enferme.



Alabama comenzó la reapertura de su economía a principios de mayo, pero ha registrado en las últimas dos semanas más de una cuarta parte de los 23 mil casos del estado, donde la gobernadora republicana, Kay Ivey, ha puesto énfasis en la responsabilidad personal.



En Arkansas, donde los casos activos y las hospitalizaciones han crecido en más del doble en las últimas semanas, se permitirá en cambio que los restaurantes incrementen el número de clientes sentados a partir del lunes.







El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, aclaró que, si bien el aumento de las hospitalizaciones y los nuevos casos en su estado dan qué pensar, No descarta seguir adelante con más reaperturas de la economía.



Entre tanto, Arizona se ha convertido en uno de los lugares más aquejados por el coronavirus en Estados Unidos luego de que las infecciones subieron a más de mil diarias, en comparación con las poco más de 400 antes de que la orden de confinamiento social fuera levantada a mediados de mayo.



Los temores a una segunda ola de infecciones por COVID-19 crecen en todo el Mundo, con las autoridades sanitarias expresando su preocupación por el hecho de que algunos países que sufren el impacto económico del confinamiento social levanten las restricciones muy pronto.



Tras casi 70 días de cierres, la India reanudó esta semana la actividad de la mayor parte de su transporte público, oficinas y centros comerciales, pero las autoridades sanitarias admitieron que faltan semanas para aplanar la creciente curva de infección y confirmaron un alza récord de casos positivos el viernes.



Si bien el aumento diario de los contagios se está desacelerando en Europa, diversos expertos ven un riesgo entre moderado y alto de que los incrementos de casos positivos a la COVID-19 posteriores al levantamiento de los confinamientos, puedan justificar nuevas restricciones.



Entre tanto, la situación está empeorando en América Latina, donde muchas naciones están viendo epidemias aceleradas, con una situación especialmente preocupante en Centro y Sudamérica.



Incluso, China acaba de adoptar drásticas medidas de control en el distrito capitalino de Fengtái, donde se registró un brote de covid-19 en un mercado mayorista.



De momento, se han confirmado 45 casos positivos por coronavirus, y ya se realizan pruebas a más de 10 mil personas que trabajan en el establecimiento de expendio de alimentos, y también a quienes tuvieron un contacto cercano. Ninguno de los infectados mostraba síntomas de la COVID-19, dijo, si once barrios de Beiging cercanos al mercado están bajo confinamiento, con guardias que vigilan el cumplimiento de la restricción durante las 24 horas del día, bajo el principio de poner la seguridad de la población y la salud en primer lugar.



