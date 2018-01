¿Autorretrato? (+Fotos)



El retrato y el autorretrato ha existido desde hace varios siglos, permitiéndonos conocer el rostro de muchas personas de las cuales hemos leído o escuchado. Es natural del ser humano querer tener un recuerdo de su imagen para verse o ser conocido y recordado, por próximas generaciones.



Antes los retratos dependían de un pintor, luego de un fotógrafo y ahora simplemente todos tenemos los retratos que queramos, siempre que tengamos a nuestra disposición un teléfono inteligente. Estamos, sin duda en la “Era del los Selfis”.



Este término es un neologismo que proviene del idioma inglés, empleado al referirnos a una autofoto hecha con un teléfono inteligente, una cámara web o una cámara digital, y para ser compartida, por lo general, a través de internet.



¿Pero pueden los selfis marcar la personalidad del ser humano? ¿Podrían afectarnos?







Especialistas consideran que las personas padecen de una "urgencia" de una auto-foto fugaz, de manera constante, ante nuevos escenarios y la posibilidad de nuevas posiciones.



Esto incrementa la concentración por lo que estamos, consciente o inconscientemente, controlando cómo nos vemos, si todo el mundo está dentro del cuadro, y si se captura la experiencia subjetiva. La prioridad es tan fuerte al “cómo nos vemos”, que poco a poco se le resta total importancia al entorno. Por lo que a veces se pierde la belleza del lugar, el peligro cercano, y por supuesto la posibilidad de hacer el ridículo ante los que nos observan.



En solo minutos se genera en la mente la posible la repercusión en las redes sociales así como la aceptación de las personas que nos pueden interesar.



Este fenómeno continúa llamando la atención de psicólogos, quienes también aseguran que las personas que tienen el hábito constante de hacerse selfis y compartirlas, suelen ser inseguras y establecen relaciones superficiales con los demás. Además, están propensos a convertirse en narcisistas, adictos al reconocimiento a través de internet.



Los selfis no tienen edad, ni sexo preferido y como todo en la vida siempre que sea en exceso pasa de beneficioso a convertirse en una enfermedad.







Los jóvenes, por ejemplo, tratan de buscar la perfección en los rostros y cuerpos para lograr la mayor cantidad de “like” posibles. Actitud esta que se está apoderando de los niños, quienes en su imitación propia de la edad, ya se están creando patrones de aceptación y de lo que puede ser una persona de éxito, según sus propios selfis y de las respuestas que obtengan en las redes sociales.



No podemos permitir que un buen recuerdo de un lugar o de un momento de nuestras vidas se convierta en una adicción que no podemos controlar. Y que por supuesto tendrá consecuencias internas y externas, a corto y largo plazo, pero lo más triste, que esto nos puede suceder a todos, sin darnos cuenta.

