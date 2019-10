Avanza Cuba en la construcción de viviendas de acuerdo al plan previsto

Avanza Cuba en la construccin de viviendas de acuerdo al plan previsto

Las actuales complejidades, acrecentadas con el recrudecimiento del bloqueo del Gobierno de Estados Unidos y las limitaciones con los recursos materiales, no impidieron que Cuba terminara hasta agosto más de 24 500 viviendas, el 75 por ciento del plan del año, según constató recientemente el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en un encuentro de trabajo con autoridades de los diferentes territorios del país y directivos de este programa, de acuerdo con el sitio web de la Presidencia de Cuba.



El mandatario cubano ha reiterado en diferentes análisis sobre este tema, que no se concibe que se dé por concluido un inmueble si antes no cuenta con la certificación de habitable. En correspondencia con tal criterio, hasta el octavo mes del año se habían otorgado 7 584 habitables, en equivalencia con igual cifra de viviendas concluidas por la vía estatal, los subsidios y el esfuerzo propio, modalidades que se ajustan a las posibilidades de cada lugar.





En el chequeo se insistió en que cada territorio debe prestar especial atención a la calidad de los productos que fabrican las industrias locales de materiales, aún con potencialidades por aprovechar. Foto: Estudios Revolución



Díaz-Canel dijo que, pese a la inestabilidad con el suministro de cemento durante los primeros meses del año, renglón fundamental en el aseguramiento de los planes diseñados en los diferentes territorios, las provincias tienen acumulados que respaldan la terminación del plan anual de construcción de viviendas, lo cual constituye una garantía para continuar con el avance.



Según precisiones de Samuel Rodiles Planas, presidente del Instituto de Planificación Física, de las 16 105 viviendas que se incluyen en el plan de terminación para este año por la vía estatal, al cierre de agosto, todas cuentan con microlocalizaciones, regulaciones y licencias de obra.



Vivian Rodríguez Salazar, directora general de la Vivienda, explicó que, en comparación con el comportamiento que se había manifestado durante el primer semestre, en el octavo mes del año fue mayor el número de terminaciones por las diferentes vías. Los mayores atrasos estaban en Pinar del Río, Artemisa, Holguín y Santiago de Cuba.



También fueron objeto de análisis otros aspectos, como los subsidios, la rehabilitación, remodelación de ciudadelas, la recuperación de las afectaciones climatológicas y la producción local de materiales de la construcción.



(Haciendo Radio)

