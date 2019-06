Avanza hacia su final el histórico juicio en España a doce líderes independentistas catalanes

Avanza hacia su final el histrico juicio en Espaa a doce lderes independentistas catalanes

2019-06-12 14:48:10



Fotos: Internet



El histórico juicio a doce líderes independentistas por el fracasado intento de separar a Cataluña de España en el 2017 avanzó hacia su fin este miércoles, tras cuatro meses de audiencias que han impactado en la política del país ibérico.



Los acusados, el ex-vicepresidente del gobierno autónomo catalán, Oriol Junqueras el miembro de su gabinete, la ex presidenta del parlamento, Carme Forcadell y los líderes de dos asociaciones independentistas, que podrán expresar hoy sus palabras finales, en una sesión que podría extenderse hasta mañana.



Para marcar el fin del sensible proceso televisado, los independentistas están convocados a manifestarse en la capital catalana, Barcelona, donde este miércoles colocaron una pantalla gigante para seguir las intervenciones de quienes consideran "presos políticos".



De los doce dirigentes separatistas juzgados, nueve podrían enfrentar 25 años de cárcel por rebelión, mientras que los tres restantes responderán por los delitos más leves de desobediencia y malversación.



El juicio en el Tribunal Supremo de España se ha convertido en un largo combate jurídico entre la Fiscalía y los abogados defensores de los doce encausados.





La fiscalía se propuso probar que hubo un golpe de Estado en medio de un clima de insurrección, que incluyó el referendo separatista del 1 de octubre de 2017, seguido 26 días después por la declaración del Parlamento catalán de una república, que nunca se concretó.



Según la acusación, los líderes independentistas utilizaron de forma instrumental la violencia, mediante la movilización popular, en una fractura consciente y temeraria del orden constitucional español y, por tanto, cometieron un delito de rebelión.



La noción de la violencia argumentada por la fiscalía es muy controvertida, incluso entre expertos, mientras que es negada tajantemente por la defensa de los encausados, según la cual en el peor de los casos hubo desobediencia, un delito que conlleva inhabilitación para ejercer cargos públicos, pero no prisión.



La defensa ha tratado al mismo tiempo de descalificar el proceso, calificándolo de juicio político, además de denunciar la presunta violencia policial del día del referéndum secesionista del primero de octubre de 2017, con imágenes que dieron la vuelta al Mundo.



A lo largo del juicio, los propios encausados argumentaron que nada de lo hecho por el gobierno independentista catalán del entonces presidente, Carles Puigdemont, fue delito, calificaron al Tribunal Constitucional como elemento censor por suspender la consulta separatista del 2017 y defendieron que votar no es delito y lo que Sí es delito es impedir sufragar.







Los puntos de vista antagónicos en el proceso judicial contra los doce líderes secesionistas catalanes reflejan la pugna que se vive fuera del Tribunal Supremo, con los separatistas gobernando todavía una Cataluña dividida entre soberanistas y partidarios de la unidad con España.



Además, la política a nivel del poder central español sigue marcado por el desafío independentista catalán, al punto de que el presidente del gobierno en funciones y candidato a la reelección, el socialista Pedro Sánchez, busca evitar un nuevo apoyo de los separatistas, para poder formar gobierno



Cabe recordar que los separatistas catalanes le permitieron a Sánchez acceder al poder y gobernar desde junio del 2018, cuando se sumaron al PSOE, la coalición izquierdista Unidas Podemos y los nacionalistas vascos, a favor de la moción de censura de los socialistas, que derribó al entonces presidente español y líder del derechista Partido Popular, Mariano Rajoy.



Sin embargo, en medio del enconado conflicto secesionista en Cataluña, el bloque de apoyo a Sánchez y el PSOE se derrumbó cuando los diputados catalanes votaron contra los presupuestos de Sánchez, obligándolo a convocar a las elecciones adelantadas del pasado 28 de abril.



Ahora, la historia se repite en cuanto a que no se descarta que la abstención de los parlamentarios catalanes sea la que permita hacer presidente a Sánchez, dándole la mayoría absoluta de 176 diputados o más, con el respaldo de la coalición Unidas Podemos y otras formaciones menores.



(Noticiero Nacional de Radio)

