Avanza Matanzas en la consolidación de su parque tecnológico



Fotos: José Miguel Solís

Matanzas, Cuba.- Por las caras de satisfacción que hallamos entre jóvenes programadores y directivos, más lo que nos habían contado de antemano; imaginamos ayer como el día “D” para la empresa informática yumurina de Aplicaciones Informáticas DESOFT y no era para menos.



Había llegado el momento del “lanzamiento” y sospecho que mientras algunos se mordían las uñas y otros, sonreían nerviosamente¸ quizás los absortos en sus pensamientos recurriesen al clásico conteo regresivo: 5, 4, 3, 2, 1.



¿Acaso subir una página web al ciberespacio es similar al lanzamiento de una nave cósmica? Pues creo que sí, porque si bien los matanceros son los novenos en la nación en instaurar lo que pudiéramos llamar la primera “órbita” del portal del ciudadano y “circunnavegar” la red de redes durante las primera 24 horas, sin mayores percances, lo acontecido ayer puede catalogarse como un buen “despegue”.



“Lo cierto es que se ha hecho con una programación exquisita en lenguaje PHP Joomla, dadas las características ideales para gestionar webs dinámicas que almacenase una buena cantidad de datos, aunque no estamos conformes y queremos aligerar más la página que tiene un buen diseño”-refiere el joven desarrollador Aly Marín, desde sus espejuelos de miope.







“El sitio está optimizado para ser visualizado desde cualquier terminal con sistema operativo Androide, incluyendo teléfonos inteligentes, tabletas o equipos de mesa” – explica mi interlocutor y agrega- “pero como todo en la vida, la práctica nos indica que tenemos que hacer algunas mejoras para que admita todo lo necesario y “abra” rápido”- , subraya.



Sorprende ver tanta juventud en funciones de programadores, pero es lo habitual en esta era de la informatización de la sociedad, un elemento que demuestra el inmenso potencial que ahora demuestra el matancero, un poblador que adelantándose a las orientaciones que vienen “de arriba”, apostó por la creación de un parque científico tecnológico que mereció recientemente el elogio del presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez durante su visita a la universidad yumurina.



Y mientras Aly y el también joven informático de la asamblea provincial del Poder Popular, quien ha de “administrar y moderar” la página se adentran en algoritmos, recursos para comprimir los banners y contadores de visitas que incluyesen las regiones geográficas yo, un poco fuera de lugar; recurrí a la salvadora Malay Rodríguez, subdirectora de desarrollo.







“Ha sido una experiencia que por bonita no ha dejado de ser difícil…Encontramos escollos como es natural para el diseño y puesta en marcha del Portal del Ciudadano, pero nos llena de satisfacción este primer pasito en aras de fomentar el llamado gobierno electrónico” detalla Rodríguez.



¿Te imaginas que este portal en interacción con la plataforma Bienestar, pueda en su segunda fase pueda “telematizar” muchos de los trámites de la población y que solo uno tenga que acudir a la entidad a retirar su pedido? Ese es uno de sus tantos beneficios, como también exponer en tiempo real la marcha de sus subsidios a la población.



Entonces, hemos de reconocer que esta provincia del occidente cubano inicia la navegación hacia la informatización de la sociedad y este primer paso, aunque pequeño para los programadores matanceros; puede ser inmenso para el bienestar del cubano.

Escuche detalles en el reporte de nuestro periodista:



Del Autor